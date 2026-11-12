Como comprar ingressos para Cardiff City x Lincoln City: preços da Championship, informações sobre a partida, vendas de última hora e mais

O Cardiff City recebe o Lincoln City no sábado, 5 de dezembro de 2026, no Cardiff City Stadium, em Cardiff.

No encontro entre as equipes em dezembro de 2025, o Lincoln City conquistou uma vitória apertada por 2 a 1 em casa. Em março de 2026, voltou a vencer, desta vez por 2 a 0 fora de casa, no Cardiff City Stadium.

Deixe a GOAL mostrar tudo o que você precisa saber para garantir ingressos para Cardiff City x Lincoln City, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando começa Cardiff City x Lincoln City pela Championship?

Cardiff City x Lincoln City será disputado no Cardiff City Stadium, em Cardiff, no sábado, 5 de dezembro de 2026.

Championship - Rodada 19 5 de dez. de 2026 - 10:00 Cardiff City Stadium

Como comprar ingressos para Cardiff City x Lincoln City pela Championship?

Para comprar ingressos para Cardiff City x Lincoln City pela Championship, você pode considerar as seguintes opções:

1. Canais oficiais dos clubes

Bilheterias oficiais dos clubes: Você pode comprar ingressos oficiais diretamente pelos portais de venda do Cardiff City FC ou do Lincoln City FC para setores comuns.

2. Plataformas de revenda de ingressos

Plataformas de revenda: Se os ingressos oferecidos oficialmente pelos clubes estiverem totalmente esgotados, muitas vezes é possível encontrar entradas para setores comuns em plataformas de revenda como a Ticombo. Essas plataformas permitem que torcedores comprem e vendam ingressos para próximos jogos da Championship quando as cotas da venda inicial se esgotam.

Quanto custam os ingressos para Cardiff City x Lincoln City pela Championship?

Confira a estimativa de preços dos ingressos para Cardiff City x Lincoln City pela Championship:

1. Canais oficiais dos clubes

Ingressos comuns: Normalmente custam de £ 20 a £ 50 .

Normalmente custam de . Ingressos com desconto (idosos/jovens): Geralmente começam na faixa de £ 10 a £ 25 .

Geralmente começam na faixa de . Pacotes de hospitalidade e executivos: Começam na faixa de £ 90 a £ 150 ou mais.

2. Plataformas de revenda de ingressos

Se os ingressos oficiais estiverem esgotados na venda inicial dos clubes, plataformas de revenda como a Ticombo anunciam ingressos com preços determinados pela demanda:

Ingressos comuns de revenda: Geralmente começam na faixa de £ 30 a £ 63 .

Geralmente começam na faixa de . Assentos premium ou com vista central: Normalmente custam de £ 70 a £ 120 ou mais .

Normalmente custam de . Melhorias para áreas VIP ou de hospitalidade: Podem ultrapassar a faixa de £ 150 a £ 300 ou mais.

Cardiff City x Lincoln City pela Championship: tudo o que você precisa saber

Momento de Cardiff City e Lincoln City

O Cardiff City soma duas vitórias, dois empates e uma derrota nos últimos cinco jogos pela Championship, com 11 gols marcados e sete sofridos. Seu resultado mais recente foi um empate por 3 a 3 com o West Ham United, após uma derrota por 3 a 0 para o Wolverhampton Wanderers. A melhor atuação do Cardiff City nessa sequência foi na vitória por 5 a 1 sobre o Watford.

O Lincoln City venceu uma vez, empatou uma e perdeu três nos últimos cinco jogos pela liga. Na partida mais recente, perdeu por 1 a 0 para o Watford; antes disso, foi derrotado por 3 a 1 pelo Birmingham City. Sua única vitória no período foi por 4 a 1 sobre o Burnley, mas também sofreu seis gols sem marcar nenhum contra o West Ham United.

Cardiff City x Lincoln City: confrontos diretos recentes

O encontro mais recente entre os clubes foi pela League One, em março de 2026, quando o Lincoln City venceu por 2 a 0 no Cardiff City Stadium. Antes disso, o Lincoln havia vencido por 2 a 1 em casa, em dezembro de 2025, também pela League One. Nos quatro confrontos mais recentes registrados, o Lincoln City venceu três vezes e o Cardiff City, uma. As equipes também se enfrentaram anteriormente pela League Two, em 2000 e 2001.