Como comprar ingressos para Cardiff City x Lincoln City: preços da Championship, informações sobre a partida, vendas de última hora e mais

O Cardiff City recebe o Lincoln City no sábado, 5 de dezembro de 2026, no Cardiff City Stadium, em Cardiff.
No encontro entre as equipes em dezembro de 2025, o Lincoln City conquistou uma vitória apertada por 2 a 1 em casa. Em março de 2026, voltou a vencer, desta vez por 2 a 0 fora de casa, no Cardiff City Stadium.
Deixe a GOAL mostrar tudo o que você precisa saber para garantir ingressos para Cardiff City x Lincoln City, incluindo onde comprá-los e quanto custam.
Quando começa Cardiff City x Lincoln City pela Championship?
Cardiff City x Lincoln City será disputado no Cardiff City Stadium, em Cardiff, no sábado, 5 de dezembro de 2026.
Como comprar ingressos para Cardiff City x Lincoln City pela Championship?
Para comprar ingressos para Cardiff City x Lincoln City pela Championship, você pode considerar as seguintes opções:
1. Canais oficiais dos clubes
- Bilheterias oficiais dos clubes: Você pode comprar ingressos oficiais diretamente pelos portais de venda do Cardiff City FC ou do Lincoln City FC para setores comuns.
2. Plataformas de revenda de ingressos
- Plataformas de revenda: Se os ingressos oferecidos oficialmente pelos clubes estiverem totalmente esgotados, muitas vezes é possível encontrar entradas para setores comuns em plataformas de revenda como a Ticombo. Essas plataformas permitem que torcedores comprem e vendam ingressos para próximos jogos da Championship quando as cotas da venda inicial se esgotam.
Quanto custam os ingressos para Cardiff City x Lincoln City pela Championship?
Confira a estimativa de preços dos ingressos para Cardiff City x Lincoln City pela Championship:
1. Canais oficiais dos clubes
- Ingressos comuns: Normalmente custam de £ 20 a £ 50.
- Ingressos com desconto (idosos/jovens): Geralmente começam na faixa de £ 10 a £ 25.
- Pacotes de hospitalidade e executivos: Começam na faixa de £ 90 a £ 150 ou mais.
2. Plataformas de revenda de ingressos
Se os ingressos oficiais estiverem esgotados na venda inicial dos clubes, plataformas de revenda como a Ticombo anunciam ingressos com preços determinados pela demanda:
- Ingressos comuns de revenda: Geralmente começam na faixa de £ 30 a £ 63.
- Assentos premium ou com vista central: Normalmente custam de £ 70 a £ 120 ou mais.
- Melhorias para áreas VIP ou de hospitalidade: Podem ultrapassar a faixa de £ 150 a £ 300 ou mais.
Cardiff City x Lincoln City pela Championship: tudo o que você precisa saber
Momento de Cardiff City e Lincoln City
O Cardiff City soma duas vitórias, dois empates e uma derrota nos últimos cinco jogos pela Championship, com 11 gols marcados e sete sofridos. Seu resultado mais recente foi um empate por 3 a 3 com o West Ham United, após uma derrota por 3 a 0 para o Wolverhampton Wanderers. A melhor atuação do Cardiff City nessa sequência foi na vitória por 5 a 1 sobre o Watford.
O Lincoln City venceu uma vez, empatou uma e perdeu três nos últimos cinco jogos pela liga. Na partida mais recente, perdeu por 1 a 0 para o Watford; antes disso, foi derrotado por 3 a 1 pelo Birmingham City. Sua única vitória no período foi por 4 a 1 sobre o Burnley, mas também sofreu seis gols sem marcar nenhum contra o West Ham United.
Cardiff City x Lincoln City: confrontos diretos recentes
O encontro mais recente entre os clubes foi pela League One, em março de 2026, quando o Lincoln City venceu por 2 a 0 no Cardiff City Stadium. Antes disso, o Lincoln havia vencido por 2 a 1 em casa, em dezembro de 2025, também pela League One. Nos quatro confrontos mais recentes registrados, o Lincoln City venceu três vezes e o Cardiff City, uma. As equipes também se enfrentaram anteriormente pela League Two, em 2000 e 2001.