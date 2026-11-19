O Cagliari recebe o Venezia no sábado, 12 de dezembro de 2026, na Unipol Domus, em Cagliari.

No confronto mais recente entre as equipes pela Serie A, em 18 de maio de 2025, o Cagliari venceu por 3 a 0 na Unipol Domus e garantiu com tranquilidade sua permanência na primeira divisão. Antes disso, o Venezia havia conquistado uma vitória apertada por 2 a 1 sobre o Cagliari em dezembro de 2024, na primeira metade da temporada 2024–25 da elite italiana.

A GOAL reúne tudo o que você precisa saber para garantir ingressos para Cagliari x Venezia, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando começa Cagliari x Venezia pela Serie A?

Cagliari x Venezia será disputado na Unipol Domus, em Cagliari, no sábado, 12 de dezembro de 2026.

Campeonato Italiano - Rodada 15 12 de dez. de 2026 - 09:00 Unipol Domus

Como comprar ingressos para Cagliari x Venezia pela Serie A?

Estas são as opções disponíveis para comprar ingressos para Cagliari x Venezia pela Serie A:

1. Canais oficiais do clube

Site oficial do Cagliari Calcio (cagliaricalcio.com): É o canal oficial, mais seguro e direto para comprar ingressos. As vendas geralmente começam uma ou duas semanas antes da partida, muitas vezes com um período de prioridade para titulares do cartão de fidelidade Passione Cagliari antes da abertura ao público geral.

2. Plataformas de revenda de ingressos

Plataformas de revenda de ingressos: Se os ingressos pelos canais oficiais do clube estiverem totalmente esgotados, muitas vezes é possível encontrar entradas comuns em plataformas de revenda como a StubHub. Essas plataformas permitem que torcedores comprem e vendam ingressos para próximos jogos da Serie A quando as cotas iniciais se esgotam.

Quanto custam os ingressos para Cagliari x Venezia pela Serie A?

Confira os preços dos ingressos para Cagliari x Venezia pela Serie A:

1. Canais oficiais do clube

Curva (Nord / Sud): Os preços geralmente começam em torno de € 25 a € 30 .

Os preços geralmente começam em torno de a . Distinti (Centrali / Alti): Vão de € 40 (para categorias com desconto ou restrições) a € 60 para lugares comuns com preço integral.

Vão de (para categorias com desconto ou restrições) a para lugares comuns com preço integral. Tribuna Blu: Vão de € 60 (ingressos com desconto ou preço reduzido) a € 90 para ingressos de adultos com preço integral.

Vão de (ingressos com desconto ou preço reduzido) a para ingressos de adultos com preço integral. Tribuna Rossa: Vão de € 80 (preço reduzido) a € 120 para ingressos de adultos com preço integral.

2. Plataformas de revenda de ingressos

Se os ingressos oficiais se esgotarem nas vendas diretas do clube, plataformas de revenda como a StubHub anunciam ingressos a preços determinados pela demanda do mercado:

Curva / setores atrás dos gols: Geralmente começam em torno de € 65 a € 80 .

Geralmente começam em torno de . Distinti / anéis inferior e superior dos setores laterais: Geralmente variam de € 90 a € 140 .

Geralmente variam de . Setores da Tribuna / lugares premium: Variam de € 150 a mais de € 220.

Cagliari x Venezia pela Serie A: Tudo o que você precisa saber

Momento de Cagliari e Venezia

O Cagliari venceu uma, não empatou nenhuma e perdeu quatro de suas últimas cinco partidas pela Serie A. Sua única vitória foi por 1 a 0 sobre o Frosinone, em 7 de novembro. Antes desse resultado, a equipe havia perdido para Lazio (2 a 1), Roma (4 a 2), Bologna (0 a 2) e Monza (4 a 0), em uma sequência que expôs fragilidades defensivas. Nessas cinco partidas, o Cagliari marcou quatro gols e sofreu nove. O jogo contra o Frosinone foi o primeiro dessa sequência em que não sofreu gols.

O Venezia venceu duas, não empatou nenhuma e perdeu três de suas últimas cinco partidas pelo campeonato. Seu jogo mais recente foi uma vitória por 2 a 1 sobre a Udinese, em 6 de novembro, depois de uma derrota por 1 a 0 para o Como. Os resultados anteriores incluíram derrotas para Inter (0 a 2) e Genoa (1 a 0), além de uma vitória por 1 a 0 sobre o Napoli. O Venezia marcou quatro gols e sofreu quatro nessas cinco partidas.

Cagliari x Venezia: histórico recente de confrontos

O confronto mais recente entre as duas equipes aconteceu pela Serie A, em 18 de maio de 2025, quando o Cagliari venceu por 3 a 0 em casa. Antes disso, o Venezia havia vencido por 2 a 1 em seu estádio, em dezembro de 2024. Nos últimos cinco confrontos diretos, disputados pela Serie A e pela Serie B, o Cagliari venceu três vezes e o Venezia, uma, além de um empate.