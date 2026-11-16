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Como comprar ingressos para Burnley x Preston North End: preços para o jogo da Championship, informações sobre a partida, vendas de última hora e mais

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Burnley enfrenta o Preston North End pela Championship. Veja como garantir seus ingressos

O Burnley recebe o Preston North End no domingo, 6 de dezembro de 2026, no Turf Moor, em Burnley.

O confronto oficial mais recente entre as equipes aconteceu pela Copa da Inglaterra, em março de 2025, no Deepdale, onde o Preston conquistou uma vitória convincente por 3 a 0 sobre o rival de Lancashire. Antes desse jogo, os dois duelos pela Championship na temporada 2024–25 terminaram em empates sem gols e bastante disputados.

GOAL reúne tudo o que você precisa saber para garantir ingressos para Burnley x Preston North End, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando será Burnley x Preston North End pela Championship?

Burnley x Preston North End será disputado no Turf Moor, em Burnley, no domingo, 6 de dezembro de 2026.

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Championship - Rodada 19
Turf Moor

Como comprar ingressos para Burnley x Preston North End pela Championship?

Para comprar ingressos para Burnley x Preston North End pela Championship, você pode consultar as seguintes opções:

1. Canais oficiais dos clubes

  • Venda oficial de ingressos dos clubes: Compre diretamente pelo portal oficial de ingressos do Burnley FC, onde titulares de carnês de temporada e sócios têm acesso prioritário à venda para os jogos em casa no Turf Moor. Torcedores do Preston North End devem comprar os ingressos destinados à torcida visitante diretamente pela bilheteria oficial do Preston para ocupar o setor reservado a ela.

2. Plataformas de revenda de ingressos

  • Plataformas de revenda de ingressos: Se os ingressos disponibilizados pelos clubes estiverem completamente esgotados, muitas vezes é possível encontrar entradas comuns em plataformas de revenda como a StubHub. Essas plataformas permitem que torcedores comprem e vendam ingressos para os próximos jogos da Championship quando os lotes da venda oficial se esgotam.

Quanto custam os ingressos para Burnley x Preston North End pela Championship?

Confira os preços estimados dos ingressos para Burnley x Preston North End pela Championship:

1. Canais oficiais dos clubes

  • Ingressos comuns para adultos (setores padrão): de £ 30 a £ 45
  • Ingressos com desconto (idosos e jovens adultos): de £ 20 a £ 30
  • Ingressos para menores de 18 anos: de £ 10 a £ 15

2. Plataformas de revenda de ingressos

Se os ingressos da venda oficial dos clubes se esgotarem, plataformas de revenda como a StubHub anunciam ingressos com preços definidos pela demanda do mercado:

  • Setores padrão: de £ 70 a £ 88
  • Setor lateral / área privilegiada do nível inferior: de £ 105 a £ 134

Burnley x Preston North End pela Championship: tudo o que você precisa saber

Momento de Burnley e Preston North End

O Burnley soma uma vitória, três empates e uma derrota nos últimos cinco jogos pela Championship, com oito gols marcados e nove sofridos. A partida mais recente terminou em empate por 1 a 1 em casa com o Queens Park Rangers, em 3 de novembro. Antes disso, a equipe empatou sem gols com o Portsmouth. A derrota por 4 a 1 em casa para o Lincoln City, no fim de outubro, segue como o pior resultado dessa sequência.

O Preston vem enfrentando grandes dificuldades nas últimas semanas, com apenas um empate nos últimos cinco jogos. Sua partida mais recente terminou em derrota por 3 a 2 para o Sheffield United, em 3 de novembro. Antes, nessa mesma sequência, perdeu por 4 a 0 para o Birmingham City e por 4 a 1 para o Wrexham. Ao todo, sofreu 14 gols nesses cinco jogos e marcou apenas seis.

BUR

BUR - Sequência

WOL
D1-2
LIN
D4-1
POR
E0-0
QPR
E1-1
CAC
D5-4
Gol marcado (sofrido)
7/12
Jogos com mais de 2,5 gols
3/5
Ambas as equipes marcaram
4/5
PNE

PNE - Sequência

WRE
D4-1
WBA
E1-1
STK
D2-0
SHU
D2-3
SOU
V1-0
Gol marcado (sofrido)
5/10
Jogos com mais de 2,5 gols
2/5
Ambas as equipes marcaram
3/5

Burnley x Preston North End: retrospecto recente do confronto

O duelo mais recente entre os dois clubes aconteceu pela Copa da Inglaterra, em março de 2025, quando o Preston venceu o Burnley por 3 a 0 no Deepdale. Antes disso, um jogo pela Championship em fevereiro de 2025 terminou em 0 a 0, assim como o confronto anterior no Turf Moor, em outubro de 2024. Nos últimos cinco encontros, o Preston leva vantagem, com duas vitórias, dois empates e uma derrota. A exceção foi a vitória do Burnley por 3 a 0 em casa, em fevereiro de 2023.

Confrontos

BurnleyEmpatePreston
1
3
1
Copa da Inglaterra
Preston badge
Preston
PNE
3
Burnley badge
Burnley
BUR
0
FJ
Championship
Preston badge
Preston
PNE
0
Burnley badge
Burnley
BUR
0
FJ
Championship
Burnley badge
Burnley
BUR
0
Preston badge
Preston
PNE
0
FJ
Championship
Burnley badge
Burnley
BUR
3
Preston badge
Preston
PNE
0
FJ
Championship
Preston badge
Preston
PNE
1
Burnley badge
Burnley
BUR
1
FJ
4Gols marcados4
Jogos sobre 2.5 gols2/5
Ambas as equipes marcaram1/5

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