O Bristol City recebe o Swansea City no sábado, 5 de dezembro de 2026, no Ashton Gate, em Bristol.

No confronto mais recente entre as equipes pela liga, em fevereiro de 2026, o Swansea City venceu o Bristol City por 1 a 0 em uma partida equilibrada. Antes disso, o Bristol City teve uma boa atuação no Ashton Gate em novembro de 2025 e derrotou o Swansea City por 2 a 0.

Deixe a GOAL contar tudo o que você precisa saber para garantir ingressos para Bristol City x Swansea City, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando começa Bristol City x Swansea City pela Championship?

Bristol City x Swansea City será disputado no Ashton Gate, em Bristol, no sábado, 5 de dezembro de 2026.

Championship - Rodada 19 5 de dez. de 2026 - 07:30 Ashton Gate

Como comprar ingressos para Bristol City x Swansea City pela Championship?

Para comprar ingressos para o confronto entre Bristol City e Swansea City pela Championship, você pode conferir as seguintes opções:

1. Canais oficiais dos clubes

Venda oficial de ingressos dos clubes: Você pode comprar ingressos diretamente pelo portal oficial do Bristol City FC para os setores da torcida da casa ou pelo Swansea City AFC para os torcedores visitantes.

2. Plataformas de revenda de ingressos

Plataformas de revenda de ingressos: Se os ingressos dos clubes estiverem totalmente esgotados, muitas vezes é possível encontrar ingressos comuns em plataformas de revenda como a Ticombo. Essas plataformas permitem que torcedores comprem e vendam ingressos para os próximos jogos da Championship quando as cotas de venda oficiais se esgotam.

Quanto custam os ingressos para Bristol City x Swansea City pela Championship?

Confira a estimativa de preços dos ingressos para o confronto entre Bristol City e Swansea City pela Championship:

1. Canais oficiais dos clubes

Ingressos comuns para adultos: Normalmente custam de £ 25 a £ 40 .

Normalmente custam de . Ingressos com desconto: Custam a partir de cerca de £ 15 a £ 25 .

Custam a partir de cerca de . Pacotes de hospitalidade e executivos: Geralmente custam a partir de £ 75 e podem ultrapassar £ 150.

2. Plataformas de revenda de ingressos

Se os ingressos oficiais se esgotarem nos canais de venda dos clubes, plataformas de revenda como a Ticombo anunciam ingressos com preços definidos pela demanda do mercado:

Setor atrás do gol: A partir de cerca de £ 104 .

A partir de cerca de . Setor inferior da lateral do campo: De cerca de £ 117 a £ 520.

Bristol City x Swansea City pela Championship: tudo o que você precisa saber

Momento de Bristol City e Swansea City

O Bristol City soma uma vitória, um empate e três derrotas nos últimos cinco jogos pela Championship. No confronto mais recente, perdeu em casa por 1 a 2 para o Wolverhampton Wanderers, após vencer o Bolton Wanderers por 2 a 3. Nesse período, o Bristol City também empatou em 0 a 0 com o Stoke City e perdeu por 0 a 1 tanto para o Sheffield United quanto para o Blackburn Rovers. Nos cinco jogos, marcou três gols e sofreu cinco.

O Swansea City conquistou duas vitórias e sofreu três derrotas nos últimos cinco jogos pela Championship. No confronto mais recente, perdeu por 3 a 1 para o Portsmouth, depois de uma vitória convincente por 4 a 0 sobre o Blackburn Rovers. O Swansea City também sofreu uma goleada por 5 a 0 diante do Queens Park Rangers e perdeu por 0 a 1 para o West Ham United, além de ter vencido o Millwall por 1 a 0 anteriormente nessa sequência. A equipe marcou nove gols nos cinco jogos, mas sofreu dez.

Bristol City x Swansea City: retrospecto recente do confronto

O encontro mais recente entre as equipes ocorreu em fevereiro de 2026, quando o Swansea City venceu o Bristol City por 1 a 0 em casa, pela Championship. Nos últimos cinco confrontos oficiais entre os clubes, o Bristol City venceu duas vezes, o Swansea City venceu outras duas e houve um empate. O retrospecto é equilibrado, sem que nenhuma das equipes tenha conseguido estabelecer um domínio claro nas últimas temporadas.