O Brighton & Hove Albion recebe o Newcastle United no domingo, 29 de novembro de 2026, no American Express Community Stadium.

No encontro mais recente entre as equipes, em maio, o Newcastle United venceu por 3 a 1 no St. James' Park. Antes disso, o Brighton & Hove Albion havia conquistado uma vitória apertada por 2 a 1 em casa contra o Newcastle United, em outubro de 2025.

Quando começa Brighton & Hove Albion x Newcastle United pela Premier League?

Brighton & Hove Albion x Newcastle United, no American Express Community Stadium, no domingo, 29 de novembro de 2026.

Premier League - Rodada 12 29 de nov. de 2026 - 09:05 The American Express Community Stadium

Como comprar ingressos para Brighton & Hove Albion x Newcastle United pela Premier League?

Estas são as opções disponíveis para comprar ingressos para Brighton & Hove Albion x Newcastle United pela Premier League:

1. Canais oficiais dos clubes

Venda oficial de ingressos dos clubes: A maneira mais confiável e segura de comprar ingressos é diretamente pelo portal oficial do Brighton & Hove Albion, para lugares destinados à torcida da casa, ou pelo site oficial de venda de ingressos do Newcastle United, para lugares no setor visitante, caso você tenha direito a eles por meio de um plano de temporada para jogos fora de casa ou de pontos de fidelidade.

2. Plataformas de revenda de ingressos

Plataformas de revenda de ingressos: Se os ingressos pelos canais oficiais dos clubes estiverem completamente esgotados, muitas vezes é possível encontrar ingressos comuns em plataformas de revenda como a StubHub. Essas plataformas permitem que torcedores comprem e vendam ingressos para próximos jogos da Premier League quando os lotes iniciais se esgotam.

Quanto custam os ingressos para Brighton & Hove Albion x Newcastle United pela Premier League?

Confira as faixas de preços dos ingressos para o próximo jogo da Premier League entre Brighton & Hove Albion e Newcastle United:

1. Canais oficiais dos clubes

Ingressos comuns: Costumam custar aproximadamente de £ 30 a £ 85 .

Costumam custar aproximadamente de . Pacotes oficiais de hospitalidade: Geralmente começam em cerca de £ 150 a £ 300 ou mais por pessoa.

2. Plataformas de revenda de ingressos

Se os ingressos oficiais se esgotarem nas vendas iniciais dos clubes, plataformas de revenda como a StubHub oferecem ingressos a preços determinados pela demanda do mercado:

Ingressos comuns de revenda: Geralmente começam em cerca de £ 68 para lugares no anel superior ou com visão restrita.

Geralmente começam em cerca de para lugares no anel superior ou com visão restrita. Preço médio de mercado: Frequentemente fica em torno de £ 129 a £ 300 ou mais.

Brighton & Hove Albion x Newcastle United pela Premier League: tudo o que você precisa saber

Momento de Brighton & Hove Albion e Newcastle United

O Brighton chega a este jogo com uma campanha recente irregular: três vitórias e um empate nos últimos cinco jogos, mas também uma derrota por 2 a 0 para o Liverpool no domingo, pela Premier League. Antes desse revés, o Brighton vinha em boa fase nas competições nacionais, com uma goleada por 5 a 0 sobre o Crystal Palace e uma vitória por 2 a 0 fora de casa contra o Sunderland. O único outro jogo em que deixou pontos pelo caminho nessa sequência foi o empate sem gols com o Jablonec pela Conference League, partida em que finalizou 26 vezes sem conseguir marcar. Nos cinco jogos, o Brighton mostrou capacidade de marcar muitos gols, mas sofreu gols em duas das últimas três partidas.

A fase recente do Newcastle é ainda mais irregular. A equipe de Jaissle venceu duas, perdeu duas e perdeu uma das últimas cinco partidas. O resultado mais recente foi a vitória por 2 a 0 fora de casa sobre o Crystal Palace, no domingo. Esse triunfo veio após derrotas consecutivas contra o Aston Villa e uma derrota pesada por 4 a 1 fora de casa para o Coventry City, o que ressalta a oscilação da equipe. A vitória por 2 a 1 sobre o Hull City no início dessa sequência foi animadora, mas o Newcastle sofreu gols em quatro dos últimos cinco jogos.

Brighton & Hove Albion x Newcastle United: retrospecto recente do confronto

O encontro mais recente entre os clubes foi em maio de 2026, quando o Newcastle venceu o Brighton por 3 a 1 em casa, pela Premier League. O Brighton ganhou o confronto anterior no American Express Community Stadium, em outubro de 2025, por 2 a 1, enquanto as equipes empataram em 1 a 1 em um jogo da liga no mesmo estádio, em maio de 2025. O Newcastle também venceu o Brighton por 2 a 1 em uma partida da Copa da Inglaterra em março de 2025, com o Brighton vencendo fora de casa, e o Newcastle conquistou uma vitória por 1 a 0 em casa em outubro de 2024. Nos cinco encontros mais recentes, cada equipe somou duas vitórias, além de um empate, o que mostra o equilíbrio do confronto.