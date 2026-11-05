O Brighton & Hove Albion recebe o Newcastle United no domingo, 29 de novembro de 2026, no American Express Community Stadium.

No encontro mais recente entre as equipes, em 2 de maio de 2026, o Newcastle United venceu por 3 a 1 no St. James' Park. Antes disso, em outubro de 2025, o Brighton & Hove Albion havia conquistado uma vitória apertada por 2 a 1 em casa sobre o Newcastle United.

A GOAL traz tudo o que você precisa saber para garantir ingressos para Brighton & Hove Albion x Newcastle United, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando é o jogo entre Brighton & Hove Albion e Newcastle United pela Premier League?

Brighton & Hove Albion x Newcastle United, no American Express Community Stadium, no domingo, 29 de novembro de 2026.

Premier League - Rodada 12 29 de nov. de 2026 - 09:05 The American Express Community Stadium

Como comprar ingressos para Brighton & Hove Albion x Newcastle United pela Premier League?

Estas são as opções disponíveis para comprar ingressos para o jogo entre Brighton & Hove Albion e Newcastle United pela Premier League:

1. Canais oficiais dos clubes

Venda oficial de ingressos dos clubes: A forma mais confiável e segura de comprar ingressos é diretamente pelo portal oficial do Brighton & Hove Albion, para lugares destinados à torcida da casa, ou pelo site oficial de ingressos do Newcastle United, para o setor visitante, caso você tenha direito à compra por meio de planos de temporada para jogos fora de casa ou pontos de fidelidade.

2. Plataformas de revenda de ingressos

Plataformas de revenda de ingressos: Se os ingressos dos canais oficiais dos clubes estiverem completamente esgotados, muitas vezes é possível encontrar ingressos comuns em plataformas de revenda como a StubHub. Essas plataformas permitem que torcedores comprem e vendam ingressos para próximos jogos da Premier League quando as cotas iniciais se esgotam.

Quanto custam os ingressos para Brighton & Hove Albion x Newcastle United pela Premier League?

Confira os preços dos ingressos para o próximo jogo entre Brighton & Hove Albion e Newcastle United pela Premier League:

1. Canais oficiais dos clubes

Ingressos comuns: Geralmente custam aproximadamente £ 30 a £ 85 .

Geralmente custam aproximadamente . Pacotes oficiais de hospitalidade: Geralmente começam em cerca de £ 150 a £ 300 ou mais por pessoa.

2. Plataformas de revenda de ingressos

Se os ingressos oficiais se esgotarem nas vendas iniciais dos clubes, plataformas de revenda como a StubHub anunciam ingressos com preços definidos pela demanda do mercado:

Ingressos comuns de revenda: Geralmente começam em cerca de £ 68 para lugares no anel superior ou com visão restrita.

Geralmente começam em cerca de para lugares no anel superior ou com visão restrita. Preços médios de mercado: Frequentemente ficam em torno de £ 129 a £ 300 ou mais.

Brighton & Hove Albion x Newcastle United pela Premier League: tudo o que você precisa saber

Momento de Brighton & Hove Albion e Newcastle United

O Brighton chega a este jogo com resultados recentes variados: três vitórias e um empate nas últimas cinco partidas, além da derrota por 2 a 0 para o Liverpool no domingo, pela Premier League. Antes desse revés, a equipe vinha em boa fase nas competições nacionais, incluindo uma vitória convincente por 5 a 0 sobre o Crystal Palace e outra por 2 a 0 fora de casa contra o Sunderland. Os únicos outros pontos perdidos nessa sequência vieram no empate sem gols com o Jablonec pela Conference League, jogo em que a equipe finalizou 26 vezes sem marcar. Nessas cinco partidas, o Brighton mostrou que consegue marcar muitos gols, mas sofreu gols em dois dos últimos três jogos.

Os resultados recentes do Newcastle mostram uma oscilação ainda maior. A equipe de Jaissle venceu duas, perdeu duas e sofreu mais uma derrota nas últimas cinco partidas. Seu resultado mais recente foi a vitória por 2 a 0 fora de casa sobre o Crystal Palace, no domingo. Esse triunfo veio após derrotas consecutivas contra o Aston Villa e uma pesada derrota por 4 a 1 para o Coventry City, o que ressalta a irregularidade de suas atuações. A vitória por 2 a 1 sobre o Hull City no início dessa sequência foi animadora, mas o Newcastle sofreu gols em quatro dos últimos cinco jogos.

Brighton & Hove Albion x Newcastle United: histórico recente do confronto

O encontro mais recente entre os dois clubes aconteceu em maio de 2026, quando o Newcastle venceu o Brighton por 3 a 1 em casa, pela Premier League. O Brighton venceu o confronto anterior no American Express Community Stadium por 2 a 1, em outubro de 2025. As duas equipes também empataram por 1 a 1 em uma partida da liga no mesmo estádio, em maio de 2025. O Newcastle ainda venceu o Brighton por 1 a 2 em um confronto pela Copa da Inglaterra em março de 2025, com o Brighton vencendo fora de casa, e o Newcastle conquistou uma vitória por 1 a 0 em casa em outubro de 2024. Nos cinco encontros mais recentes, cada equipe conquistou duas vitórias, além de um empate, o que mostra o equilíbrio do confronto.