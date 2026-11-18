O Brighton & Hove Albion recebe o Monaco na quinta-feira, 10 de dezembro de 2026, no American Express Community Stadium, em Brighton.

Este jogo da Liga Conferência da UEFA será o primeiro confronto oficial entre Brighton & Hove Albion e AS Monaco em uma competição europeia. O Brighton chega à partida buscando se afirmar no cenário continental diante de um adversário francês experiente.

Deixe que a GOAL apresente tudo o que você precisa saber para garantir ingressos para Brighton & Hove Albion x Monaco, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando será Brighton & Hove Albion x Monaco pela Liga Conferência?

Brighton & Hove Albion x Monaco acontece no American Express Community Stadium, em Brighton, na quinta-feira, 10 de dezembro de 2026.

Conference League - Rodada 5 10 de dez. de 2026 - 15:00 The American Express Community Stadium

Como comprar ingressos para Brighton & Hove Albion x Monaco pela Liga Conferência?

Confira as opções disponíveis para comprar ingressos para Brighton & Hove Albion x Monaco pela Liga Conferência:

1. Canais oficiais do clube

Venda oficial de ingressos do clube: Os torcedores podem comprar ingressos diretamente pelo portal oficial de vendas do Brighton & Hove Albion, sujeitos à disponibilidade, às condições de associação e às regras da distribuição inicial.

2. Plataformas de revenda de ingressos

Plataformas de revenda de ingressos: Se as opções oficiais do clube estiverem completamente esgotadas, muitas vezes é possível encontrar ingressos comuns em plataformas de revenda como a StubHub. Essas plataformas permitem que torcedores comprem e vendam ingressos para jogos da Liga Conferência quando a distribuição inicial se esgota.

Quanto custam os ingressos para Brighton & Hove Albion x Monaco pela Liga Conferência?

Confira os preços estimados dos ingressos para Brighton & Hove Albion x Monaco pela Liga Conferência:

1. Canais oficiais do clube

Ingressos padrão para adultos: Aproximadamente de € 35 a € 75 .

Aproximadamente de . Ingressos com desconto (jovens e idosos): Preços reduzidos que geralmente variam de € 20 a € 45.

2. Plataformas de revenda de ingressos

Se os ingressos oficiais se esgotarem nas vendas iniciais do clube, plataformas de revenda como a StubHub anunciam ingressos com preços definidos pela demanda do mercado:

Ingressos comuns / assentos padrão: Preços iniciais em torno de € 90 a € 150 .

Preços iniciais em torno de . Assentos premium / nas laterais do campo: Frequentemente, os preços ficam na faixa de € 200 a € 350 ou mais.

Brighton & Hove Albion x Monaco pela Liga Conferência: Tudo o que você precisa saber

Momento de Brighton & Hove Albion e Monaco

O Brighton registra três vitórias, nenhum empate e duas derrotas nos últimos cinco jogos em todas as competições. Na partida mais recente, venceu o Brentford por 2 a 0 na Premier League e também conquistou uma vitória por 1 a 0 fora de casa contra o Manchester City. As duas derrotas do Brighton foram para o Liverpool, por 2 a 0 na Premier League, e para o Manchester City, por 2 a 2 na Carabao Cup. O Brighton marcou cinco gols e sofreu quatro nessas cinco partidas.

O Monaco soma duas vitórias, dois empates e uma derrota nos últimos cinco jogos. Seu resultado mais recente foi um empate por 1 a 1 com o Le Mans na Ligue 1, enquanto sua última vitória foi por 2 a 0 sobre o FC Nordsjaelland na Liga Conferência. O Monaco também venceu o Freiburg por 3 a 0 na Liga Conferência durante essa sequência, embora tenha perdido por 3 a 1 para o Paris FC na Ligue 1. Nas cinco partidas, o Monaco marcou oito gols e sofreu cinco.

Brighton & Hove Albion x Monaco: Histórico recente de confrontos

Não há dados disponíveis sobre os últimos cinco confrontos entre Brighton & Hove Albion e Monaco. As informações sobre esse confronto serão atualizadas quando os registros estiverem disponíveis.