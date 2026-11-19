O Brighton recebe o Everton no domingo, 13 de Desember de 2026, no American Express Community Stadium, em Brighton.

O encontro mais recente entre as equipes, em janeiro de 2026, manteve a tendência de jogos equilibrados e dramáticos no Amex: Beto marcou o gol de empate aos 97 minutos e garantiu o 1 a 1 depois que Pascal Groß colocou o Brighton em vantagem. Os visitantes, aliás, têm se saído bem com frequência nesse confronto, como mostram a impressionante vitória do Everton por 5 a 1 no Amex Stadium, em maio de 2023, e o triunfo dominante do Brighton por 3 a 0 no Goodison Park, em agosto de 2024.

A GOAL traz tudo o que você precisa saber para garantir ingressos para Brighton x Everton, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando acontece Brighton & Hove Albion x Everton pela Premier League?

Brighton x Everton acontece no American Express Community Stadium, em Brighton, no domingo, 13 de Desember de 2026.

Como comprar ingressos para Brighton & Hove Albion x Everton pela Premier League?

Para comprar ingressos para o próximo jogo entre Brighton & Hove Albion e Everton pela Premier League, você pode consultar as seguintes opções:

1. Canais oficiais dos clubes

Canais oficiais do Brighton & Hove Albion: Sócios com ingressos de temporada e integrantes do 1901 Club têm acesso prioritário para os torcedores da casa, com lugares frequentemente garantidos com bastante antecedência.

Sócios com ingressos de temporada e integrantes do 1901 Club têm acesso prioritário para os torcedores da casa, com lugares frequentemente garantidos com bastante antecedência. Canais oficiais do Everton FC (setor visitante): Os ingressos são distribuídos pelo sistema de vendas do Everton, com prioridade para sócios com ingressos de temporada, de acordo com os pontos de fidelidade e o histórico de presença em jogos fora de casa.

2. Plataformas de revenda de ingressos

Plataformas de revenda: Se os ingressos nos canais oficiais dos clubes estiverem completamente esgotados, muitas vezes é possível encontrar entradas comuns em plataformas de revenda como a StubHub. Essas plataformas permitem que torcedores comprem e vendam ingressos para próximos jogos da Premier League quando as cotas iniciais se esgotam.

Quanto custam os ingressos para Brighton & Hove Albion x Everton pela Premier League?

Confira os preços dos ingressos para o próximo jogo entre Brighton & Hove Albion e Everton pela Premier League:

1. Canais oficiais dos clubes

Setores superiores e inferiores atrás dos gols: De £ 36 a £ 55 .

De a . Setores premium inferiores nas laterais: Entre £ 75 e £ 88 .

Entre e . Pacotes VIP e premium de alto padrão: De £ 240 a mais de £ 445

2. Plataformas de revenda de ingressos

Se os ingressos dos clubes estiverem esgotados nos canais oficiais, plataformas de revenda como a StubHub anunciam ingressos a preços definidos pela demanda do mercado:

Preços iniciais ou mínimos de revenda: Em geral, começam em torno de £ 83 a £ 96 .

Em geral, começam em torno de a . Preços médios de revenda: Normalmente variam entre £ 150 e £ 288.

Brighton & Hove Albion x Everton pela Premier League: Tudo o que você precisa saber

Momento de Brighton & Hove Albion e Everton

O Brighton chega a este jogo com três vitórias e duas derrotas nas últimas cinco partidas em todas as competições. Seu compromisso mais recente pela Premier League terminou em vitória por 2 a 0 sobre o Brentford, e a equipe também venceu o Manchester City fora de casa por 1 a 0. As duas derrotas nessa sequência foram para o Liverpool, pela liga, e para o Manchester City, pela Copa da Liga Inglesa, com o último confronto terminando em 2 a 2 antes da eliminação na competição. A equipe de Hurzeler mostrou que consegue conquistar resultados tanto fora quanto em casa.

O Everton venceu três de suas últimas cinco partidas em todas as competições e perdeu duas. Seu resultado mais recente foi uma vitória por 3 a 1 sobre o Coventry City pela Premier League, após vencer o Newcastle United fora de casa por 1 a 0. Antes, nessa mesma sequência, bateu o Newcastle por 3 a 1 na Copa da Liga Inglesa, embora as derrotas para Arsenal e Chelsea mostrem a diferença que ainda existe em relação às principais equipes da liga. O time de Moyes marcou oito gols e sofreu cinco nos últimos cinco jogos.

Brighton & Hove Albion x Everton: Histórico recente do confronto

O encontro mais recente entre as equipes terminou em 1 a 1 no American Express Community Stadium, em janeiro de 2026. Nos últimos cinco confrontos diretos, o Everton tem uma pequena vantagem, com duas vitórias contra uma do Brighton, além de dois empates. As vitórias do Everton incluem um triunfo por 2 a 0 em casa, em agosto de 2025, e outro por 1 a 0 fora de casa contra o Brighton, em janeiro de 2025.