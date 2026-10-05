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Como comprar ingressos para Brighton & Hove Albion x Crystal Palace: preços da Premier League, informações da partida, vendas de última hora e mais

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Brighton & Hove Albion enfrenta o Crystal Palace na Premier League. Veja como garantir seus ingressos

Brighton & Hove Albion enfrenta o Crystal Palace no domingo, 18 de outubro de 2026, no American Express Community Stadium, em Brighton.

O confronto entre Brighton & Hove Albion e Crystal Palace é conhecido como derby da M23, uma rivalidade acirrada enraizada em intensas batalhas na liga e na copa no fim da década de 1970. O encontro competitivo mais recente entre eles, em 8 de fevereiro de 2026, terminou com uma vitória do Crystal Palace por 1 a 0 fora de casa, no American Express Stadium.

Deixe a GOAL trazer tudo o que você precisa saber sobre como garantir ingressos para Brighton & Hove Albion x Crystal Palace, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando será o pontapé inicial de Brighton & Hove Albion x Crystal Palace pela Premier League?

Brighton & Hove Albion x Crystal Palace começa no American Express Community Stadium, em Brighton, no domingo, 18 de outubro de 2026.

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Premier League - Rodada 7
The American Express Community Stadium

Como comprar ingressos para Brighton & Hove Albion x Crystal Palace pela Premier League?

Para comprar ingressos para o jogo entre Brighton & Hove Albion e Crystal Palace pela Premier League, siga estes passos gerais pelos canais oficiais dos clubes:

  1. Portais oficiais de ingressos dos clubes: A forma mais segura e confiável de comprar ingressos é diretamente nos sites oficiais de venda de ingressos de Brighton & Hove Albion ou Crystal Palace. Os torcedores mandantes devem comprar pelo portal do Brighton, enquanto os visitantes precisam adquirir ingressos por meio da cota oficial do Crystal Palace.
  2. Obtenha uma associação do clube: Jogos de alta demanda como o derby da M23 raramente entram em venda geral. Tornar-se membro oficial do clube, como o MyAlbion+ no caso do Brighton, dá acesso prioritário às janelas de venda de ingressos antes que os bilhetes restantes sejam abertos ao público.
  3. Verifique os pontos de fidelidade / liberações por níveis: Em partidas de rivalidade, as vendas de ingressos costumam ser liberadas em níveis com base nos pontos de fidelidade acumulados com presença em jogos anteriores. Fique atento às datas de liberação anunciadas pelos clubes para saber quando o seu nível será aberto.
  4. Pacotes de hospitalidade: Se os ingressos de entrada geral estiverem esgotados, comprar pacotes oficiais de hospitalidade para o dia do jogo por meio do clube mandante é outra forma garantida de assegurar um lugar, embora por um preço mais alto.
  5. Plataformas secundárias de ingressos: Plataformas secundárias de ingressos, como a StubHub, costumam ter lugares anunciados por revendedores caso os ingressos oficiais se esgotem, embora os preços possam variar em relação ao valor de face.

Quanto custam os ingressos para Brighton & Hove Albion x Crystal Palace pela Premier League?

Os preços dos ingressos para o confronto entre Brighton & Hove Albion x Crystal Palace pela Premier League variam dependendo de a compra ser feita pelos canais oficiais dos clubes ou por revendedores secundários:

Valor de face e vendas oficiais dos clubes

  • Ingressos padrão para adultos: Os ingressos oficiais para o dia do jogo vendidos diretamente pelo Brighton & Hove Albion geralmente variam de £ 33 a £ 78 para adultos, dependendo da categoria do assento e do nível da partida.
  • Concessões e jovens: Tarifas com desconto, normalmente de £ 18 a £ 40, estão disponíveis para idosos (65+), jovens adultos (menores de 21 anos) e juniores (menores de 18 anos).
  • Torcedores visitantes: A cota padrão do setor visitante para torcedores do Crystal Palace segue o teto de ingressos para visitantes da Premier League, com preço máximo de £ 30 por ingresso adulto.

Hospitalidade no dia do jogo

  • Pacotes de hospitalidade: As opções premium para o dia do jogo, como acesso a lounges e experiências gastronômicas no Amex Stadium, começam em cerca de £ 222 por pessoa, dependendo do lounge e do nível do pacote.

Revenda secundária e plataformas secundárias

  • Revenda geral: Devido à alta demanda pelo derby da M23, ingressos de entrada geral esgotados nos canais oficiais costumam aparecer em plataformas secundárias de ingressos, como a StubHub, a partir de valores entre £ 108 e £ 112+.

Brighton & Hove Albion x Crystal Palace pela Premier League: tudo o que você precisa saber

Forma de Brighton & Hove Albion e Crystal Palace

O Brighton chega com campanha de W2-D2-L1 nos últimos cinco jogos em todas as competições. A partida mais recente terminou em empate por 1 a 1 com o Leeds United na Premier League, depois de uma derrota por 4 a 3 para o Chelsea. O Brighton também registrou vitórias consecutivas por 4 a 0 contra o Tromsoe, na fase classificatória da Conference League, e contra o Aston Villa, na liga. Ao longo desses cinco jogos, o Brighton marcou 13 gols e sofreu seis.

Os últimos cinco jogos do Crystal Palace produziram uma campanha de W1-D0-L3, embora o resultado mais recente tenha sido o melhor. O time de Sage venceu o Middlesbrough por 3 a 0 na Carabao Cup e, antes disso, derrotou o Fulham por 3 a 2 na Premier League. O Palace perdeu para o Manchester City por 4 a 1, para o Everton por 2 a 0 e para o Freiburg por 3 a 0 em um amistoso de pré-temporada. O time marcou nove gols e sofreu 12 ao longo dessas cinco partidas.

BHA

BHA - Sequência

CHE
D4-3
LEE
E1-1
COV
V0-5
MUN
V2-3
ARS
V3-0
Gol marcado (sofrido)
15/7
Jogos com mais de 2,5 gols
4/5
Ambas as equipes marcaram
3/5
CRY

CRY - Sequência

MID
V3-0
IPS
D2-3
LCH
V4-0
LEE
E0-0
BRC
D0-2
Gol marcado (sofrido)
9/5
Jogos com mais de 2,5 gols
3/5
Ambas as equipes marcaram
1/5

Brighton & Hove Albion x Crystal Palace: retrospecto recente do confronto direto

O encontro mais recente entre essas equipes terminou com vitória do Crystal Palace por 1 a 0 no Amex, em 8 de fevereiro de 2026. Antes disso, os dois clubes empataram sem gols no Selhurst Park em novembro de 2025. Nos cinco encontros mais recentes pela Premier League presentes no conjunto de dados, o Crystal Palace venceu três vezes contra uma vitória do Brighton, com um empate. O Palace marcou cinco gols nessas partidas, contra sete do Brighton.

Confrontos

BrightonEmpateCrystal Palace
1
1
3
Premier League
Brighton badge
Brighton
BHA
0
Crystal Palace badge
Crystal Palace
CRY
1
FJ
Premier League
Crystal Palace badge
Crystal Palace
CRY
0
Brighton badge
Brighton
BHA
0
FJ
Premier League
Crystal Palace badge
Crystal Palace
CRY
2
Brighton badge
Brighton
BHA
1
FJ
Premier League
Brighton badge
Brighton
BHA
1
Crystal Palace badge
Crystal Palace
CRY
3
FJ
Premier League
Brighton badge
Brighton
BHA
4
Crystal Palace badge
Crystal Palace
CRY
1
FJ
6Gols marcados7
Jogos sobre 2.5 gols3/5
Ambas as equipes marcaram3/5
#JVEDGPGCSGPSequência
1
Manchester CityManchester CityMCI
5500135+815
V
V
V
V
V
2
ArsenalArsenalARS
540184+412
D
V
V
V
V
3
BrightonBrightonBHA
5311165+1110
V
V
E
D
V
4
BrentfordBrentfordBRE
5230104+69
V
E
E
E
V
5
LeedsLeedsLEE
523073+49
E
V
E
E
V
6
LiverpoolLiverpoolLIV
523074+39
V
E
V
E
E
7
EvertonEvertonEVE
523063+39
V
E
E
E
V
8
HullHullHUL
522164+28
D
E
E
V
V
9
NewcastleNewcastleNEW
52219908
V
D
E
V
E
10
ChelseaChelseaCHE
52121012-27
D
E
D
V
V
11
IpswichIpswichIPS
5203711-46
D
V
D
D
V
12
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
51228805
E
D
E
V
D
13
Nottingham ForestNottingham ForestNFO
512245-15
D
V
E
E
D
14
SunderlandSunderlandSUN
5113610-44
D
D
E
V
D
15
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
5113611-54
E
D
V
D
D
16
Aston VillaAston VillaAVL
511349-54
V
D
E
D
D
17
BournemouthBournemouthBOU
503268-23
D
E
E
E
D
18
CoventryCoventryCOV
5104110-93
V
D
D
D
D
19
FulhamFulhamFUL
502358-32
E
E
D
D
D
20
TottenhamTottenhamTOT
502328-62
D
E
E
D
D
Champions League
UEFA Europa League
Rebaixamento

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