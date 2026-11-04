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Como comprar ingressos para Brighton & Hove Albion x Brentford: preços para o jogo da Premier League, informações sobre a partida, vendas de última hora e mais

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Brighton & Hove Albion enfrenta o Brentford na Premier League. Veja como garantir seus ingressos.

O Brighton & Hove Albion recebe o Brentford no domingo, 8 de novembro de 2026, no American Express Community Stadium, em Brighton.

No encontro mais recente entre as equipes pela Premier League, em fevereiro de 2026, o Brighton venceu fora de casa por 2 a 0 no Gtech Community Stadium, com gols de Diego Gómez e Danny Welbeck. Antes dessa partida, o Brentford havia vencido o Brighton em casa por 4 a 2, em abril de 2025.

Deixe que a GOAL explique tudo o que você precisa saber para conseguir ingressos para Brighton & Hove Albion x Brentford, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando começa Brighton & Hove Albion x Brentford pela Premier League?

Brighton & Hove Albion x Brentford será disputado no domingo, 8 de novembro de 2026, no American Express Community Stadium, em Brighton.

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Premier League - Rodada 10
The American Express Community Stadium

Como comprar ingressos para Brighton & Hove Albion x Brentford pela Premier League?

Para comprar ingressos para o próximo jogo entre Brighton & Hove Albion e Brentford, você tem algumas opções principais, dependendo da sua condição de sócio e das suas preferências:

1. Canais oficiais do clube

  • Bilheteria oficial do clube: A principal e mais confiável forma de comprar ingressos pelo preço original é diretamente pelo portal oficial de ingressos do Brighton & Hove Albion. No entanto, a compra direta geralmente exige que você seja sócio do clube, e os ingressos para jogos de grande procura se esgotam rapidamente.

2. Plataformas de revenda de ingressos

  • Plataformas de revenda: Se as opções oficiais do clube estiverem completamente esgotadas, muitas vezes é possível encontrar ingressos comuns em plataformas de revenda como a StubHub. Essas plataformas permitem que torcedores comprem e vendam ingressos para os próximos jogos da Premier League quando os lotes da venda primária se esgotam.

Quanto custam os ingressos para Brighton & Hove Albion x Brentford pela Premier League?

Os preços dos ingressos para o próximo jogo da Premier League entre Brighton & Hove Albion e Brentford variam bastante conforme a compra seja feita pelos canais oficiais do clube ou por plataformas de revenda.

1. Canais oficiais do clube

  • Ingressos comuns (preço original para adultos): Os ingressos comuns geralmente custam de £ 30 a £ 95, dependendo sobretudo do setor e da categoria da partida.
  • Pacotes de hospitalidade: As experiências VIP oficiais para jogos no American Express Stadium começam em torno de £ 250 a £ 500 ou mais por pessoa e incluem acesso a um lounge e refeição antes da partida.

2. Plataformas de revenda de ingressos

Se os ingressos oficiais se esgotarem na venda primária do clube, plataformas de revenda como a StubHub anunciam ingressos com preços definidos pela demanda:

  • Ingressos comuns de revenda: Geralmente começam em torno de £ 120 para lugares no anel superior ou atrás dos gols.
  • Lugares nas laterais e setores premium: Lugares com melhor visão no anel inferior das laterais geralmente custam de £ 150 a £ 350 ou mais.
  • Revenda de pacotes VIP e de hospitalidade: Pacotes de hospitalidade de alto padrão ou pacotes executivos premium frequentemente ultrapassam £ 1.000, dependendo dos benefícios incluídos.

Brighton & Hove Albion x Brentford pela Premier League: tudo o que você precisa saber

Momento de Brighton & Hove Albion e Brentford

O Brighton soma três vitórias, um empate e uma derrota nos últimos cinco jogos em todas as competições. Sua partida mais recente foi uma vitória por 3 a 0 sobre o Arsenal na Premier League, resultado que ressaltou a qualidade ofensiva da equipe nesta temporada. Nesse período, também venceu o Coventry City por 5 a 0 fora de casa e derrotou o Manchester United por 3 a 2 na Copa da Liga Inglesa. A única derrota foi para o Chelsea, por 4 a 3, na Premier League, no fim de agosto. Nos cinco jogos, o Brighton marcou 14 gols e sofreu seis, números que refletem uma equipe que cria muitas chances, mas apresentou alguma vulnerabilidade defensiva.

Nos últimos cinco jogos, o Brentford registra uma vitória, três empates e nenhuma derrota. A equipe está invicta, mas empatou três vezes. Sua atuação mais convincente foi a vitória por 3 a 0 sobre o Chelsea na Premier League, em setembro. Também empatou por 2 a 2 com o AFC Bournemouth e por 1 a 1 com Sunderland e Leeds United. O Brentford marcou oito gols e sofreu cinco nessas cinco partidas, mostrando que pode causar problemas aos adversários, mas tem encontrado dificuldade para manter a regularidade.

BHA

BHA - Sequência

CRY
V5-0
JAB
E0-0
LIV
D2-0
MCI
D2-2
MCI
V0-1
Gol marcado (sofrido)
8/4
Jogos com mais de 2,5 gols
2/5
Ambas as equipes marcaram
1/5
BRE

BRE - Sequência

AVL
E2-2
LIV
D1-2
HUL
E1-1
SUN
D3-2
NFO
V2-0
Gol marcado (sofrido)
8/8
Jogos com mais de 2,5 gols
3/5
Ambas as equipes marcaram
4/5

Brighton & Hove Albion x Brentford: retrospecto recente do confronto

O encontro mais recente entre os clubes ocorreu em fevereiro de 2026, quando o Brentford recebeu o Brighton no Gtech Community Stadium e perdeu por 2 a 0 pela Premier League. Antes disso, o Brighton venceu por 2 a 1 no Amex, em novembro de 2025. Nos últimos cinco confrontos diretos registrados nos dados, o Brighton leva vantagem, com três vitórias contra uma do Brentford, além de um empate. Os jogos têm sido relativamente abertos, mas o retrospecto recente do Brighton nesse confronto dá à equipe de Hurzeler uma vantagem psicológica para a partida de domingo.

Confrontos

BrightonEmpateBrentford
2
2
1
Premier League
Brentford badge
Brentford
BRE
0
Brighton badge
Brighton
BHA
2
FJ
Premier League
Brighton badge
Brighton
BHA
2
Brentford badge
Brentford
BRE
1
FJ
Premier League
Brentford badge
Brentford
BRE
4
Brighton badge
Brighton
BHA
2
FJ
Premier League
Brighton badge
Brighton
BHA
0
Brentford badge
Brentford
BRE
0
FJ
Premier League
Brentford badge
Brentford
BRE
0
Brighton badge
Brighton
BHA
0
FJ
6Gols marcados5
Jogos sobre 2.5 gols2/5
Ambas as equipes marcaram2/5
#JVEDGPGCSGPSequência
1
ArsenalArsenalARS
9801145+924
V
V
V
V
D
2
Manchester CityManchester CityMCI
97022010+1021
D
D
V
V
V
3
BrightonBrightonBHA
9612247+1719
V
D
V
V
V
4
ChelseaChelseaCHE
95131915+416
V
D
V
V
D
5
LiverpoolLiverpoolLIV
9432119+215
D
V
V
D
V
6
BrentfordBrentfordBRE
9351169+714
V
E
D
E
V
7
EvertonEvertonEVE
934299013
V
D
D
E
V
8
BournemouthBournemouthBOU
93331413+112
V
V
V
D
D
9
TottenhamTottenhamTOT
93331010012
V
V
V
E
D
10
Aston VillaAston VillaAVL
93331013-312
E
V
V
E
V
11
HullHullHUL
92521110+111
E
E
D
E
D
12
LeedsLeedsLEE
925298+111
D
E
E
D
E
13
NewcastleNewcastleNEW
93241215-311
D
V
D
D
V
14
IpswichIpswichIPS
93241418-411
E
E
D
V
D
15
FulhamFulhamFUL
9234911-29
E
V
V
D
E
16
CoventryCoventryCOV
9306916-79
V
D
D
V
V
17
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
91441015-57
D
D
E
E
E
18
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
9216921-127
D
D
D
V
E
19
Nottingham ForestNottingham ForestNFO
9135612-66
D
E
D
D
D
20
SunderlandSunderlandSUN
9126717-105
D
E
D
D
D
Champions League
UEFA Europa League
Rebaixamento

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