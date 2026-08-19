O Brighton & Hove Albion, que de forma impressionante terminou no top 8 em três das últimas quatro temporadas, busca começar bem a campanha da Premier League de 2026/27 quando estenderá o tapete vermelho, ou grená, no Amex para a chegada do Aston Villa no domingo, 23 de agosto.

O grupo de Fabian Hürzeler estará ansioso para se vingar da derrota para o Villa na temporada passada. As equipes protagonizaram um emocionante 4 a 3 na costa sul, com os visitantes reagindo depois que o Brighton abriu 2 a 0 logo no início. A derrota em dezembro também encerrou a longa sequência invicta do Brighton em casa.

Será que teremos outro jogo eletrizante no Amex? Você pode estar nas arquibancadas para descobrir. Deixe a GOAL mostrar tudo o que você precisa saber para garantir ingressos para Brighton x Aston Villa, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando será o jogo da Premier League entre Brighton & Hove Albion e Aston Villa?

Brighton x Aston Villa começa às 14h00 BST de domingo, 23 de agosto de 2026, no American Express Community Stadium, em Brighton.

Premier League - Rodada 1 23 de ago. de 2026 - 09:00 The American Express Community Stadium

Como comprar ingressos para Brighton & Hove Albion x Aston Villa pela Premier League

Há várias opções de ingressos disponíveis para jogos da Premier League, de bilhetes avulsos para partidas a carnês de temporada e pacotes de hospitalidade, gerenciados pelo portal oficial de ingressos de cada clube ou por parceiros de viagem autorizados.

Devido à enorme demanda global, à legislação contra cambismo e às catracas 100% digitais, os clubes da Premier League distribuem os ingressos por meio do seguinte processo:

Detentores de carnê de temporada & debêntures: Os atuais detentores de carnê de temporada mantêm seus lugares ou devolvem ao clube os jogos que não forem usar.

Membros oficiais pagantes do clube (sistema de sorteio): As tradicionais filas online por ordem de chegada foram substituídas por sorteios aleatórios para membros pagantes do clube (por exemplo, Red Memberships, One Hotspur, Official Membership). Os membros se registram dentro de um período definido, semanas antes da partida, para entrar no sorteio.

Trocas oficiais de ingressos (revenda): Se uma partida estiver esgotada, os membros que não conseguiram no sorteio podem comprar ingressos devolvidos pelo valor de face por meio da troca oficial de ingressos do clube.

Venda geral: As vendas abertas ao público em geral que não é membro praticamente não existem em jogos da Premier League.

Se estiver procurando ingressos de última hora, os torcedores também podem comprar ingressos em plataformas secundárias, como a StubHub.

Quanto custam os ingressos para Brighton & Hove Albion x Aston Villa pela Premier League?

O custo de um ingresso da Premier League para a temporada 2026/27 varia bastante dependendo do clube mandante, da localização do assento e da categoria da partida:

Faixas etárias & categorias de desconto: A maioria dos clubes oferece preços por faixas para Adulto, Júnior, geralmente sub-18 ou sub-21, Estudante e Sênior, embora os percentuais de desconto e os limites de idade variem de equipe para equipe.

Categorização da partida: Os clubes classificam os jogos em categorias, como A, B ou C. Confrontos de destaque contra rivais do top 6 ou adversários de derby entram na Categoria A, com os maiores preços de face.

Localização do assento: Assentos centrais ao longo da lateral do campo e nos setores inferiores têm preço premium, enquanto lugares nos setores superiores atrás dos gols oferecem opções mais econômicas.

Necessidade de filiação oficial: Para comprar ingressos de mandante pelo valor de face, quase todos os clubes da Premier League exigem que cada espectador tenha uma filiação oficial paga e ativa do clube para participar dos sorteios ou das trocas de revenda.

Preços e disponibilidade dos ingressos para visitantes

A Premier League estendeu oficialmente o teto obrigatório de £30 para ingressos de visitantes durante toda a temporada 2026/27, e confirmou isso pelo menos até 2027/28.

Embora os ingressos de visitantes estejam limitados a £30, eles estão entre os mais difíceis de conseguir no esporte mundial. As cotas para visitantes são extremamente limitadas e normalmente vendidas exclusivamente para detentores de carnê de temporada de nível mais alto, com o máximo de pontos de fidelidade. Quase nunca chegam à venda geral ou a sorteios básicos para membros.

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