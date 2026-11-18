O Brest recebe o Troyes no sábado, 12 de dezembro de 2026, no Stade Francis le Blé, em Brest.

No encontro mais recente entre os clubes, pelas oitavas de final da Copa da França, em fevereiro de 2025, Abdallah Sima marcou nos acréscimos e garantiu ao Brest uma vitória por 2 a 1 fora de casa. Nos últimos confrontos pela Ligue 1, na temporada 2022–23, o Brest também somou quatro dos seis pontos possíveis: venceu por 2 a 1 em casa, no Stade Francis-Le Blé, e empatou por 2 a 2 no Stade de l'Aube.

A GOAL reúne tudo o que você precisa saber para garantir ingressos para Brest x Troyes, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando é Brest x Troyes pela Ligue 1?

Brest x Troyes acontece no sábado, 12 de dezembro de 2026, no Stade Francis le Blé, em Brest.

Como comprar ingressos para Brest x Troyes pela Ligue 1?

Estas são as opções disponíveis para comprar ingressos para Brest x Troyes pela Ligue 1:

1. Canais oficiais dos clubes

Venda oficial dos clubes: Tanto o Stade Brestois 29 quanto o ES Troyes AC vendem ingressos avulsos diretamente em seus sites oficiais. Você pode criar uma conta na plataforma de ingressos de qualquer um dos clubes para escolher o setor e comprar ingressos digitais.

2. Plataformas de revenda de ingressos

Plataformas de revenda: Se os ingressos nos canais oficiais dos clubes estiverem totalmente esgotados, muitas vezes é possível encontrar ingressos comuns em plataformas de revenda como a StubHub. Essas plataformas permitem que torcedores comprem e vendam ingressos para os próximos jogos da Ligue 1 quando as cotas da venda oficial se esgotam.

Quanto custam os ingressos para Brest x Troyes pela Ligue 1?

Estas são as estimativas de preços dos ingressos para o próximo jogo entre Brest e Troyes pela Ligue 1:

1. Canais oficiais dos clubes

Ingressos comuns / setores de escanteio: Os preços geralmente começam em torno de € 20 a € 35 .

Os preços geralmente começam em torno de . Setores laterais / arquibancada principal: Os preços geralmente variam de € 45 a € 85 .

Os preços geralmente variam de . Pacotes VIP & hospitalidade: Os preços variam de € 120 a mais de € 250.

2. Plataformas de revenda de ingressos

Se os ingressos da venda oficial dos clubes estiverem esgotados, plataformas de revenda como a StubHub anunciam ingressos com preços definidos pela demanda do mercado:

Ingressos de revenda mais baratos: Os preços geralmente começam em torno de € 40 a € 50 .

Os preços geralmente começam em torno de . Assentos de revenda de preço intermediário: Os preços costumam ficar, em média, entre € 90 e € 170 .

Os preços costumam ficar, em média, entre . Ingressos de revenda premium / de alta procura: Os preços vão de € 200 a mais de € 450.

Brest x Troyes pela Ligue 1: tudo o que você precisa saber

Momento de Brest e Troyes

O Brest venceu três, empatou uma e perdeu uma de suas últimas cinco partidas pela Ligue 1. O resultado mais recente foi uma vitória por 2 a 0 em casa sobre o Lyon, em 8 de novembro. Antes disso, nessa mesma sequência, também venceu o Lorient por 2 a 0 fora de casa. A única derrota foi para o Nice, por 2 a 1. Nessas cinco partidas, o Brest marcou 11 gols e sofreu cinco, registrando um dos ataques mais produtivos do período.

O Troyes venceu uma, empatou uma e perdeu três de suas últimas cinco partidas oficiais. O resultado mais recente foi uma derrota por 1 a 0 para o Paris Saint-Germain, em 7 de novembro. A equipe também perdeu para Lens e Marseille. A única vitória nesse período foi por 2 a 0 sobre o Le Mans, em 31 de outubro. O Troyes marcou quatro gols e sofreu oito nessas cinco partidas.

Brest x Troyes: retrospecto recente do confronto

O encontro mais recente entre os clubes aconteceu pela Copa da França, em 4 de fevereiro de 2025, quando o Brest venceu o Troyes fora de casa por 2 a 1. Antes disso, as equipes empataram por 2 a 2 em uma partida da Ligue 1 no Stade de l'Aube, em março de 2023. Nos últimos cinco confrontos diretos, o Brest soma três vitórias, contra nenhuma do Troyes, além de dois empates. Essas cinco partidas tiveram 14 gols no total.