O Brest recebe o Paris FC na sexta-feira, 27 de novembro de 2026, no Stade Francis le Blé, em Brest.

No confronto mais recente entre as equipes, em 3 de maio de 2026, o Paris FC conquistou uma vitória convincente por 4 a 0 sobre o Brest. Antes disso, o Paris FC também havia conseguido uma vitória apertada por 2 a 1 fora de casa contra o Brest, em setembro de 2025.

Deixe a GOAL mostrar tudo o que você precisa saber para garantir ingressos para Brest x Paris FC, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando começa Brest x Paris FC pela Ligue 1?

Brest x Paris FC será disputado no Stade Francis le Blé, em Brest, como parte do calendário da Ligue 1.

Campeonato Francês - Rodada 12 27 de nov. de 2026 - 14:45 Stade Francis le Ble

Como comprar ingressos para Brest x Paris FC pela Ligue 1?

Estas são as opções disponíveis para comprar ingressos para Brest x Paris FC pela Ligue 1:

1. Canais oficiais do clube

Bilheteria oficial do clube: A maneira mais direta e segura de garantir ingressos comuns é pelo portal oficial de vendas do mandante, o Stade Brestois. A venda geral costuma começar mais perto da data da partida.

2. Plataformas de revenda de ingressos

Plataformas de revenda de ingressos: Se os ingressos nos canais oficiais do clube estiverem completamente esgotados, muitas vezes é possível encontrar ingressos comuns em plataformas de revenda como a StubHub. Essas plataformas permitem que torcedores comprem e vendam ingressos para os próximos jogos da Ligue 1 quando os lotes de venda primária se esgotam.

Quanto custam os ingressos para Brest x Paris FC pela Ligue 1?

Estas são as faixas de preço dos ingressos para o próximo jogo entre Brest e Paris FC pela Ligue 1:

1. Canais oficiais do clube

Ingressos comuns: A partir de cerca de € 30 a € 45 .

A partir de cerca de . Assentos nas laterais do campo: Geralmente variam de € 45 a € 80.

2. Plataformas de revenda de ingressos

Se os ingressos oficiais se esgotarem na venda primária do clube, plataformas de revenda como a StubHub anunciam ingressos com preços definidos pela demanda do mercado:

Revenda de ingressos para o setor superior ou com visão restrita: A partir de cerca de € 35 a € 55.

A partir de cerca de Pacotes premium/VIP de hospitalidade: Frequentemente variam de € 100 a mais de € 600, dependendo da categoria específica do pacote.

Brest x Paris FC pela Ligue 1: tudo o que você precisa saber

Momento de Brest e Paris FC

O Brest chega a esta partida com uma vitória, um empate e três derrotas nos últimos cinco jogos, considerando todas as competições. O resultado de destaque nessa sequência foi a vitória por 5 a 1 sobre o Angers, em 10 de outubro, mas as derrotas para Nice e Auxerre, além do empate com o Lille, mostram uma equipe que busca regularidade. O Brest marcou dez gols e sofreu sete nessas cinco partidas.

O Paris FC soma duas vitórias, um empate e duas derrotas nos últimos cinco jogos. A vitória por 4 a 3 sobre o Rennes, em 18 de outubro, foi seu resultado mais expressivo, e a equipe também venceu o Strasbourg por 2 a 1 em setembro. No entanto, a derrota por 1 a 0 para o Lorient e o revés por 2 a 1 fora de casa contra o Lens mostram que o time continua vulnerável. O Paris FC marcou oito gols e sofreu seis nessa sequência de cinco partidas.

Brest x Paris FC: retrospecto dos confrontos recentes

O encontro mais recente entre as equipes terminou com vitória do Paris FC por 4 a 0 em casa, pela Ligue 1, em 3 de maio de 2026. Antes disso, o Brest venceu por 2 a 1 como visitante do Paris FC, em setembro de 2025. Nos cinco confrontos registrados nos dados, Paris FC e Brest têm duas vitórias cada, além de um empate, embora o resultado mais recente aponte claramente a favor dos visitantes.