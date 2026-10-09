Como comprar ingressos para Brest x Nice: preços da Ligue 1, informações da partida, vendas de última hora e mais

O Brest recebe o Nice na sexta-feira, 23 de outubro de 2026, no Stade Francis-Le Blé, em Brest.

O Brest buscará maximizar a vantagem de jogar em casa na Bretanha, onde conquistou uma famosa vitória por 4 a 1 sobre o Nice no confronto entre as equipes em setembro de 2025. O retrospecto recente do confronto direto segue bastante equilibrado, com destaque para o emocionante empate por 2 a 2 no encontro mais recente entre os times, no Allianz Riviera, em fevereiro de 2026.

Deixe a GOAL trazer tudo o que você precisa saber sobre como garantir ingressos para Brest x Nice, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando será o pontapé inicial de Brest x Nice pela Ligue 1?

Brest x Nice terá início no Stade Francis-Le Blé, em Brest, com a partida fazendo parte da programação de meio de semana da Ligue 1.

Campeonato Francês - Rodada 8 23 de out. de 2026 - 14:45 Stade Francis le Ble

Como comprar ingressos para Brest x Nice pela Ligue 1?

Para comprar ingressos para o jogo Brest x Nice pela Ligue 1, você tem várias opções principais:

1. Bilheteria oficial dos clubes

Bilheteria oficial do Stade Brestois: Para jogos em casa no Stade Francis-Le Blé, os ingressos são disponibilizados diretamente no site oficial de bilheteria do Stade Brestois 29. Membros do clube ou assinantes frequentemente têm acesso prioritário antes da abertura das vendas ao público em geral.

Bilheteria oficial do OGC Nice: Se você quiser ficar no setor visitante, os ingressos geralmente são disponibilizados por meio do site oficial do OGC Nice ou através de grupos de torcedores cadastrados.

2. Plataformas secundárias de ingressos

Se os ingressos primários se esgotarem, plataformas secundárias de ingressos como a StubHub listam ingressos do mercado secundário de vendedores. Os preços em marketplaces de revenda podem variar dependendo da localização do assento e da demanda.

Quanto custam os ingressos para Brest x Nice pela Ligue 1?

Os preços dos ingressos para a partida entre Brest e Nice no Stade Francis-Le Blé variam de acordo com onde você os compra e com a categoria do assento:

1. Bilheteria oficial dos clubes

Valor padrão de face: Os ingressos diretos pela bilheteria oficial do Stade Brestois 29 geralmente começam entre € 15 e € 25 para os setores atrás do gol/curva.

Tribuna principal / assentos premium: Os ingressos para a lateral do campo e a parte central da arquibancada normalmente variam entre € 35 e € 60+ .

2. Plataformas secundárias de ingressos

Se as vendas primárias se esgotarem, plataformas secundárias de ingressos como a StubHuboferecem ingressos com preços ditados pela demanda de revenda:

Curva / atrás do gol: Os assentos dos anéis inferior e superior atrás do gol começam em torno de € 25 a € 35 .

Lateral / assentos centrais: A visão pela lateral geralmente varia entre € 42 e € 61 .

Anel inferior premium / assentos centrais: As opções premium de assentos centrais saem por cerca de € 90 a € 95+ .

Brest x Nice pela Ligue 1: tudo o que você precisa saber

Momento de Brest e Nice

Os últimos cinco jogos do Brest na Ligue 1 renderam uma vitória, dois empates e duas derrotas. A atuação mais recente terminou com derrota em casa por 2 a 1 para o Auxerre, e o time também perdeu por 1 a 0 para o Paris Saint-Germain. O único ponto positivo foi a vitória fora de casa por 2 a 1 sobre o Le Havre no início de setembro. Ao longo dessas cinco partidas, a equipe marcou oito gols e sofreu sete, o que sugere um time aberto, mas que tem dificuldade para se manter sólido defensivamente.

O Nice somou uma vitória, dois empates e duas derrotas nos últimos cinco jogos. A vitória por 2 a 1 sobre o Lille, em 20 de setembro, foi o principal resultado desse recorte, embora tenha vindo depois de uma prejudicial derrota por 3 a 0 para o Paris FC. A equipe marcou cinco gols nesse período e sofreu cinco, chegando a essa viagem à Bretanha com igualdade nesse quesito.

Brest x Nice: retrospecto recente do confronto direto

O encontro mais recente entre essas duas equipes terminou em 2 a 2, quando o Nice recebeu o Brest em fevereiro de 2026. Antes disso, o Brest venceu com autoridade por 4 a 1 em casa em setembro de 2025, mostrando que o Stade Francis-Le Blé pode ser um estádio difícil para o Nice. Nos últimos cinco confrontos diretos, o retrospecto é bastante equilibrado, com uma vitória para cada lado nos dois encontros mais recentes e também um par de empates anteriores registrado.