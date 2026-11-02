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Como comprar ingressos para Brest x Lyon: preços da Ligue 1, informações sobre o jogo, vendas de última hora e mais

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Brest enfrenta o Lyon no Campeonato Francês. Veja como garantir seus ingressos.

O Brest recebe o Lyon no domingo, 8 de novembro de 2026, no Stade Francis-le-Blé, em Brest.

Historicamente, o Olympique Lyonnais leva vantagem neste confronto da primeira divisão francesa, com 7 vitórias em 20 partidas, contra 3 do Stade Brestois 29, além de 10 empates. No encontro mais recente entre os clubes pela liga, em 18 de janeiro de 2026, o Olympique Lyonnais conquistou uma vitória suada por 2 a 1 em casa, apesar da pressão do Stade Brestois 29 nos minutos finais.

A GOAL traz tudo o que você precisa saber para garantir ingressos para Brest x Lyon, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando será Brest x Lyon pela Ligue 1?

Brest x Lyon será disputado no Stade Francis-le-Blé, em Brest, no domingo, 8 de novembro de 2026.

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Campeonato Francês - Rodada 10
Stade Francis le Ble

Como comprar ingressos para Brest x Lyon pela Ligue 1?

Para garantir ingressos para o próximo jogo entre Brest e Lyon pela Ligue 1, no Stade Francis-Le Blé, você tem algumas opções principais de compra:

1. Canais oficiais do clube

  • Bilheteria oficial do clube: A forma mais direta de comprar ingressos pelo valor de face é pela plataforma oficial de venda online do Stade Brestois 29, em seu site, onde os ingressos para os jogos em casa são disponibilizados conforme a disponibilidade.

2. Plataformas de revenda de ingressos

  • Plataformas de revenda: Se os ingressos pelos canais oficiais do clube estiverem totalmente esgotados, muitas vezes é possível encontrar ingressos de entrada geral em plataformas de revenda como a StubHub. Essas plataformas permitem que torcedores comprem e vendam ingressos para os próximos jogos da Ligue 1 quando as cotas iniciais se esgotam.

Quanto custam os ingressos para Brest x Lyon pela Ligue 1?

Confira os preços dos ingressos para Brest x Lyon pela Ligue 1:

1. Canais oficiais do clube

  • Ingressos comuns de entrada geral e para os cantos ou o setor superior custam aproximadamente de € 20 a € 45.
  • Assentos premium nas laterais ou na tribuna principal costumam custar de € 50 a € 85.
  • Pacotes VIP e de hospitalidade podem custar de € 120 a mais de € 250, dependendo das comodidades específicas incluídas no lounge.

2. Plataformas de revenda de ingressos

Se os ingressos oficiais se esgotarem nas vendas iniciais do clube, plataformas de revenda como a StubHub oferecem ingressos com preços determinados pela demanda do mercado:

  • Assentos de entrada ou no setor superior geralmente têm preços a partir de cerca de € 20 a € 40, dependendo da disponibilidade geral.
  • Assentos comuns nas laterais do campo variam bastante, de € 50 a mais de € 120.
  • Assentos no setor inferior com alta procura ou vista privilegiada podem ultrapassar a faixa de € 140 a mais de € 200, dependendo da oferta no mercado e da popularidade do adversário.

Brest x Lyon pela Ligue 1: tudo o que você precisa saber

Momento de Brest e Lyon

O Brest chega ao confronto após uma sequência recente irregular, com uma vitória, dois empates e duas derrotas nos últimos cinco jogos. Sua partida mais recente terminou em empate por 2 a 2 com o Monza, em um amistoso entre clubes, após derrotas consecutivas para Auxerre e Paris Saint-Germain pela Ligue 1. A vitória nessa sequência de cinco partidas veio fora de casa contra o Le Havre, por 2 a 1. O Brest marcou sete gols e sofreu sete nesses cinco jogos, números que refletem uma equipe capaz de criar chances, mas que tem encontrado dificuldades para manter a regularidade defensiva.

O momento recente do Lyon é bem diferente. A equipe de Fonseca venceu três partidas, empatou uma e não perdeu nenhuma nos últimos cinco jogos. Seu resultado mais recente foi uma convincente vitória por 4 a 0 sobre o Rennes pela Ligue 1. O Lyon também derrotou o Anderlecht por 2 a 1 na Liga Europa e venceu o Auxerre por 3 a 1 pela liga. A equipe marcou dez gols e sofreu apenas dois nessa sequência, campanha que ajuda a explicar por que está perto do topo da tabela.

B29

B29 - Sequência

AJA
D2-1
MON
E2-2
SCO
V5-1
LIL
E1-1
NCE
D1-2
Gol marcado (sofrido)
10/8
Jogos com mais de 2,5 gols
4/5
Ambas as equipes marcaram
5/5
OL

OL - Sequência

CRY
V3-2
NCE
V2-1
TSG
D3-0
PSG
D2-0
SCO
V2-0
Gol marcado (sofrido)
7/8
Jogos com mais de 2,5 gols
3/5
Ambas as equipes marcaram
2/5

Brest x Lyon: retrospecto dos confrontos recentes

O encontro mais recente entre as equipes foi pela Ligue 1, em 18 de janeiro de 2026, quando o Lyon venceu por 2 a 1 em casa. Nos últimos cinco confrontos diretos, o Lyon venceu três vezes, contra uma vitória do Brest, e houve um empate. Essas cinco partidas tiveram 17 gols no total, e o domínio do Lyon neste confronto faz com que a equipe chegue ao jogo de domingo com o melhor retrospecto histórico.

Confrontos

BrestEmpateLyon
1
1
3
Campeonato Francês
Lyon badge
Lyon
OL
2
Brest badge
Brest
B29
1
FJ
Campeonato Francês
Brest badge
Brest
B29
0
Lyon badge
Lyon
OL
0
FJ
Campeonato Francês
Lyon badge
Lyon
OL
2
Brest badge
Brest
B29
1
FJ
Campeonato Francês
Brest badge
Brest
B29
2
Lyon badge
Lyon
OL
1
FJ
Campeonato Francês
Lyon badge
Lyon
OL
4
Brest badge
Brest
B29
3
FJ
7Gols marcados9
Jogos sobre 2.5 gols4/5
Ambas as equipes marcaram4/5

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