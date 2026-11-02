O Brest recebe o Lyon no domingo, 8 de novembro de 2026, no Stade Francis-le-Blé, em Brest.

Historicamente, o Olympique Lyonnais leva vantagem neste confronto da primeira divisão francesa, com 7 vitórias em 20 partidas, contra 3 do Stade Brestois 29, além de 10 empates. No encontro mais recente entre os clubes pela liga, em 18 de janeiro de 2026, o Olympique Lyonnais conquistou uma vitória suada por 2 a 1 em casa, apesar da pressão do Stade Brestois 29 nos minutos finais.

A GOAL traz tudo o que você precisa saber para garantir ingressos para Brest x Lyon, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando será Brest x Lyon pela Ligue 1?

Brest x Lyon será disputado no Stade Francis-le-Blé, em Brest, no domingo, 8 de novembro de 2026.

Campeonato Francês - Rodada 10 8 de nov. de 2026 - 11:15 Stade Francis le Ble

Como comprar ingressos para Brest x Lyon pela Ligue 1?

Para garantir ingressos para o próximo jogo entre Brest e Lyon pela Ligue 1, no Stade Francis-Le Blé, você tem algumas opções principais de compra:

1. Canais oficiais do clube

Bilheteria oficial do clube: A forma mais direta de comprar ingressos pelo valor de face é pela plataforma oficial de venda online do Stade Brestois 29, em seu site, onde os ingressos para os jogos em casa são disponibilizados conforme a disponibilidade.

2. Plataformas de revenda de ingressos

Plataformas de revenda: Se os ingressos pelos canais oficiais do clube estiverem totalmente esgotados, muitas vezes é possível encontrar ingressos de entrada geral em plataformas de revenda como a StubHub. Essas plataformas permitem que torcedores comprem e vendam ingressos para os próximos jogos da Ligue 1 quando as cotas iniciais se esgotam.

Quanto custam os ingressos para Brest x Lyon pela Ligue 1?

Confira os preços dos ingressos para Brest x Lyon pela Ligue 1:

1. Canais oficiais do clube

Ingressos comuns de entrada geral e para os cantos ou o setor superior custam aproximadamente de € 20 a € 45 .

custam aproximadamente . A ssentos premium nas laterais ou na tribuna principal costumam custar de € 50 a € 85 .

costumam custar . Pacotes VIP e de hospitalidade podem custar de € 120 a mais de € 250, dependendo das comodidades específicas incluídas no lounge.

2. Plataformas de revenda de ingressos

Se os ingressos oficiais se esgotarem nas vendas iniciais do clube, plataformas de revenda como a StubHub oferecem ingressos com preços determinados pela demanda do mercado:

Assentos de entrada ou no setor superior geralmente têm preços a partir de cerca de € 20 a € 40 , dependendo da disponibilidade geral.

geralmente têm preços a partir de cerca de , dependendo da disponibilidade geral. Assentos comuns nas laterais do campo variam bastante, de € 50 a mais de € 120 .

variam bastante, de . Assentos no setor inferior com alta procura ou vista privilegiada podem ultrapassar a faixa de € 140 a mais de € 200, dependendo da oferta no mercado e da popularidade do adversário.

Brest x Lyon pela Ligue 1: tudo o que você precisa saber

Momento de Brest e Lyon

O Brest chega ao confronto após uma sequência recente irregular, com uma vitória, dois empates e duas derrotas nos últimos cinco jogos. Sua partida mais recente terminou em empate por 2 a 2 com o Monza, em um amistoso entre clubes, após derrotas consecutivas para Auxerre e Paris Saint-Germain pela Ligue 1. A vitória nessa sequência de cinco partidas veio fora de casa contra o Le Havre, por 2 a 1. O Brest marcou sete gols e sofreu sete nesses cinco jogos, números que refletem uma equipe capaz de criar chances, mas que tem encontrado dificuldades para manter a regularidade defensiva.

O momento recente do Lyon é bem diferente. A equipe de Fonseca venceu três partidas, empatou uma e não perdeu nenhuma nos últimos cinco jogos. Seu resultado mais recente foi uma convincente vitória por 4 a 0 sobre o Rennes pela Ligue 1. O Lyon também derrotou o Anderlecht por 2 a 1 na Liga Europa e venceu o Auxerre por 3 a 1 pela liga. A equipe marcou dez gols e sofreu apenas dois nessa sequência, campanha que ajuda a explicar por que está perto do topo da tabela.

Brest x Lyon: retrospecto dos confrontos recentes

O encontro mais recente entre as equipes foi pela Ligue 1, em 18 de janeiro de 2026, quando o Lyon venceu por 2 a 1 em casa. Nos últimos cinco confrontos diretos, o Lyon venceu três vezes, contra uma vitória do Brest, e houve um empate. Essas cinco partidas tiveram 17 gols no total, e o domínio do Lyon neste confronto faz com que a equipe chegue ao jogo de domingo com o melhor retrospecto histórico.