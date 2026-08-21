O Brentford conquistou vitórias impressionantes em casa sobre Aston Villa, Manchester Utd e Liverpool no início da última temporada, e as Bees estão voando alto mais uma vez. Você já pode reservar ingressos hoje para vê-las jogando em casa no sábado, 5 de setembro, contra o Sunderland.

Um time do Tottenham repleto de novas contratações caras entrou no Gtech Community Stadium na rodada de abertura da temporada. No entanto, foi mandado de volta para casa de cabeça baixa após uma goleada por 3 a 0.

O Brentford desembolsou uma quantia recorde para o clube de £41 milhões por Mamadou Sangaré durante o verão, e isso parece ter sido um dinheiro muito bem gasto. O jogador do Mali brilhou em sua estreia como titular pelas Bees e tem tudo para se tornar um favorito da torcida.

Você pode ver Sangare e as outras estrelas do Brentford entrarem em campo no Gtech neste setembro. Deixe a GOAL mostrar tudo o que você precisa saber para garantir ingressos para Brentford x Sunderland, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando é o jogo de Premier League entre Brentford e Sunderland?

Brentford x Sunderland acontece no Gtech Community Stadium, em Londres, no sábado, 5 de setembro, com início previsto para as 15h no horário de Brasília.

Premier League - Rodada 3 5 de set. de 2026 - 10:00 Gtech Community Stadium

Como comprar ingressos para Brentford x Sunderland pela Premier League

Há várias opções de ingressos disponíveis para jogos da Premier League, desde entradas avulsas até carnês de temporada e pacotes de hospitalidade, administrados pelo portal oficial de ingressos de cada clube ou por parceiros de viagem autorizados.

Devido à enorme demanda global, à legislação anti-cambismo e às catracas 100% digitais, os clubes da Premier League distribuem ingressos por meio do seguinte processo:

Detentores de carnê de temporada e debêntures: Os atuais detentores de carnê de temporada mantêm seus assentos ou devolvem ao clube os jogos que não forem usar.

Membros oficiais pagos do clube (sistema de sorteio): As tradicionais filas online por ordem de chegada foram substituídas por sorteios aleatórios para membros pagos do clube (por exemplo, Red Memberships, One Hotspur, Official Membership). Os membros se registram durante um período determinado, semanas antes da partida, para entrar no sorteio.

Trocas oficiais de ingressos (revenda): Se uma partida esgotar, os membros que não conseguiram ingresso no sorteio podem comprar entradas devolvidas pelo valor de face por meio do Ticket Exchange oficial do clube.

Venda geral: Vendas abertas ao público geral não associado praticamente não existem para partidas da Premier League.

Se estiver procurando ingressos de última hora, os torcedores também podem comprar entradas em plataformas secundárias, como a StubHub.

Quanto custam os ingressos para Brentford x Sunderland pela Premier League?

O custo de um ingresso da Premier League para a temporada 2026/27 varia bastante dependendo do clube mandante, da localização do assento e da categoria da partida:

Faixas etárias e categorias com desconto: A maioria dos clubes oferece preços escalonados para Adulto, Júnior (geralmente sub-18 ou sub-21), Estudante e Idoso, embora os percentuais de desconto e as faixas etárias variem de time para time.

Categorização da partida: Os clubes classificam os jogos em níveis (por exemplo, Categoria A, B ou C). Confrontos de destaque contra rivais do top 6 ou adversários de derby entram na Categoria A, com os maiores preços de face.

Localização do assento: Assentos centrais nas laterais do campo e nos setores inferiores têm preço premium, enquanto os lugares nos setores superiores atrás dos gols oferecem opções mais acessíveis.

Necessidade de associação oficial: Para comprar ingressos de mandante pelo valor de face, quase todos os clubes da Premier League exigem que cada espectador tenha uma associação oficial paga e ativa do clube para participar dos sorteios ou das trocas de revenda.

Preços e disponibilidade de ingressos para visitantes

A Premier League estendeu oficialmente o teto obrigatório de £30 para ingressos de visitantes até a temporada 2026/27, confirmado pelo menos até 2027/28.

Embora os ingressos para visitantes tenham teto de £30, eles estão entre os mais difíceis de conseguir no esporte mundial. As cargas destinadas aos visitantes são extremamente limitadas e normalmente vendidas exclusivamente a detentores de carnê de temporada de nível superior, com o máximo de pontos de fidelidade. Quase nunca chegam à venda geral ou a sorteios básicos para membros.

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