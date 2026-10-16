O Brentford recebe o Nottingham Forest no sábado, 31 de outubro de 2026, no Gtech Community Stadium, em Londres.

No confronto anterior entre as equipes pela liga no mesmo estádio, em janeiro de 2026, o Nottingham Forest venceu o Brentford fora de casa por 2 a 0. Nos últimos cinco confrontos entre as equipes em todas as competições, o Nottingham Forest leva uma pequena vantagem, com três vitórias contra duas do Brentford.

A GOAL traz tudo o que você precisa saber para garantir ingressos para Brentford x Nottingham Forest, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando começa Brentford x Nottingham Forest pela Premier League?

Brentford x Nottingham Forest acontece no Gtech Community Stadium, em Londres, no sábado, 31 de outubro de 2026.

Premier League - Rodada 9 31 de out. de 2026 - 11:00 Gtech Community Stadium

Como comprar ingressos para Brentford x Nottingham Forest pela Premier League?

Para garantir ingressos para o próximo jogo da Premier League entre Brentford e Nottingham Forest no Gtech Community Stadium, há várias opções, dependendo da condição de sócio dos clubes e das plataformas de revenda de ingressos:

1. Canais oficiais dos clubes

Site oficial e bilheteria do Brentford FC: Este é um jogo da Categoria B para o Brentford. Os ingressos são colocados à venda em etapas de prioridade, começando pelos sócios do clube, como os integrantes do My Bees, antes de ficarem disponíveis ao público em geral. Os sócios podem comprar pela internet, por telefone ou diretamente na bilheteria.

Canais oficiais do Nottingham Forest: Os ingressos destinados aos torcedores visitantes geralmente são distribuídos pelo sistema oficial de venda de ingressos do Nottingham Forest, com prioridade para os sócios do clube.

Pacotes de hospitalidade: Pacotes oficiais de hospitalidade e assentos premium para o dia do jogo estão disponíveis diretamente por meio de parceiros autorizados dos clubes para quem busca uma experiência diferenciada.

2. Plataformas de revenda de ingressos

Plataformas de revenda de ingressos: Se os ingressos nos canais oficiais dos clubes estiverem totalmente esgotados, muitas vezes é possível encontrar entradas comuns em plataformas de revenda como a StubHub . Essas plataformas permitem que torcedores comprem e vendam ingressos para os próximos jogos da Premier League quando as cotas iniciais se esgotam.

Quanto custam os ingressos para Brentford x Nottingham Forest pela Premier League?

Os preços dos ingressos para o jogo da Premier League entre Brentford e Nottingham Forest variam conforme a compra seja feita pelos canais oficiais dos clubes ou por plataformas de revenda:

1. Canais oficiais dos clubes

Arquibancada do setor familiar: £ 30,30 para adultos (£ 20,20 para idosos e jovens; £ 10,10 para crianças e adolescentes)

Assentos da faixa B: £ 40,40 para adultos (£ 30,30 para idosos e jovens; £ 10,10 para crianças e adolescentes)

Assentos da faixa A: £ 45,45 para adultos (£ 35,35 para idosos e jovens; £ 10,10 para crianças e adolescentes)

Assentos da faixa A+: £ 50,50 para adultos (£ 40,40 para idosos e jovens; £ 10,10 para crianças e adolescentes)

Assentos próximos aos bancos de reservas: £ 65,65 para adultos (£ 55,55 para idosos, jovens e crianças e adolescentes)

Pacotes oficiais de hospitalidade e viagem para o dia do jogo: A partir de aproximadamente £ 290 a £ 359, dependendo do pacote escolhido.

2. Plataformas de revenda de ingressos

Se os ingressos oficiais se esgotarem nas vendas iniciais dos clubes, plataformas de revenda como a StubHubanunciam ingressos com preços definidos pela demanda do mercado:

Ingressos comuns de revenda: A partir de cerca de £ 50 a £ 82 para setores superiores ou atrás dos gols, embora os preços possam subir conforme a demanda.

Anúncios de revenda para setores laterais e assentos premium: Frequentemente variam de £ 80 a mais de £ 160 , dependendo da localização exata do assento e da disponibilidade.

Brentford x Nottingham Forest pela Premier League: tudo o que você precisa saber

Momento de Brentford e Nottingham Forest

O Brentford chega a este jogo em boa fase, com duas vitórias, três empates e nenhuma derrota nos últimos cinco jogos em todas as competições. Seu resultado mais recente foi uma vitória convincente por 3 a 0 sobre o Chelsea na Premier League, e a equipe também venceu o Reading por 1 a 2 na Copa da Liga Inglesa. O Brentford não perdeu em nenhuma das últimas cinco partidas e marcou nove gols nesse período.

O retrospecto recente do Nottingham Forest é mais irregular, com uma vitória, dois empates e duas derrotas nos últimos cinco jogos. Sua partida mais recente terminou com derrota por 0 a 1 para o Coventry City na Premier League, embora a equipe tenha vencido o Aston Villa por 1 a 2 na liga antes disso. O Forest passou um desses cinco jogos sem sofrer gols, no empate por 0 a 0 fora de casa com o Tottenham Hotspur, em uma partida anterior dessa sequência.

Brentford x Nottingham Forest: retrospecto recente dos confrontos diretos

O encontro mais recente entre os dois clubes aconteceu em janeiro de 2026, quando o Brentford recebeu o Nottingham Forest no Gtech Community Stadium e perdeu por 0 a 2 na Premier League. Nos últimos cinco confrontos diretos, o Nottingham Forest tem o melhor retrospecto, com três vitórias contra duas do Brentford, além de ter marcado mais gols nesse período. As duas vitórias do Brentford nessa sequência foram em casa, incluindo o triunfo por 3 a 2 em janeiro de 2024.