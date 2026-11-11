Como comprar ingressos para Brentford x Manchester City: preços para o jogo da Premier League, informações sobre a partida, vendas de última hora e mais

O Brentford recebe o Manchester City no sábado, 5 de Desember de 2026, no Gtech Community Stadium, em Londres.

O confronto mais recente entre as equipes pelo campeonato aconteceu em 9 de maio de 2026, no Etihad Stadium, onde o Manchester City venceu por 3 a 0 com tranquilidade. Antes, na temporada 2025–26, o Manchester City também conquistou uma vitória apertada por 1 a 0 fora de casa, no Gtech Community Stadium, em outubro de 2025.

A GOAL reúne tudo o que você precisa saber para garantir ingressos para Brentford x Manchester City, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando é Brentford x Manchester City pela Premier League?

Brentford x Manchester City acontece no sábado, 5 de Desember de 2026, no Gtech Community Stadium, em Londres.

Premier League - Rodada 14 5 de dez. de 2026 - 15:00 Gtech Community Stadium

Como comprar ingressos para Brentford x Manchester City pela Premier League?

Para comprar ingressos para o próximo jogo entre Brentford e Manchester City pela Premier League, você pode considerar as seguintes opções:

1. Canais oficiais dos clubes

Site oficial do Brentford: É o principal canal e o mais seguro para comprar ingressos oficiais para o setor da torcida da casa, sujeitos à categoria de associação e à pontuação de fidelidade.

É o principal canal e o mais seguro para comprar ingressos oficiais para o setor da torcida da casa, sujeitos à categoria de associação e à pontuação de fidelidade. Venda oficial de ingressos do Manchester City: É o canal destinado aos torcedores visitantes que irão ao Gtech Community Stadium, com ingressos distribuídos pelo programa oficial de torcedores do City.

2. Plataformas de revenda de ingressos

Plataformas de revenda: Se os ingressos oficiais dos clubes estiverem completamente esgotados, muitas vezes é possível encontrar ingressos comuns em plataformas de revenda como a StubHub. Essas plataformas permitem que torcedores comprem e vendam ingressos para os próximos jogos da Premier League quando os lotes de venda primária se esgotam.

Quanto custam os ingressos para Brentford x Manchester City pela Premier League?

Confira os preços dos ingressos para o próximo jogo entre Brentford e Manchester City pela Premier League:

1. Canais oficiais dos clubes

Ingressos comuns: Normalmente custam de £ 30 a £ 65 .

Normalmente custam de . Pacotes oficiais de hospitalidade: Custam a partir de £ 379.

2. Plataformas de revenda de ingressos

Se os ingressos oficiais se esgotarem nos canais de venda dos clubes, plataformas de revenda como a StubHub anunciam ingressos com preços definidos pela demanda:

Ingressos comuns de revenda: Custam a partir de aproximadamente £ 209 ou mais.

Custam a partir de aproximadamente ou mais. Assentos VIP e premium de revenda: Os preços ultrapassam £ 354 e podem passar de £ 900.

Brentford x Manchester City pela Premier League: tudo o que você precisa saber

Momento de Brentford e Manchester City

O Brentford registrou duas vitórias, dois empates e uma derrota nos últimos cinco jogos oficiais. Seu resultado mais recente foi uma vitória por 2 a 0 sobre o Nottingham Forest pela Premier League. Nesse período, também empatou em 1 a 1 com o Hull City e em 2 a 2 com o Aston Villa. O Brentford perdeu por 1 a 2 para o Liverpool e por 2 a 3 para o Sunderland na Copa da Liga Inglesa, marcando sete gols e sofrendo oito nos cinco jogos.

O Manchester City venceu dois, perdeu dois e empatou um de seus últimos cinco jogos oficiais. Seu resultado mais recente foi uma vitória por 3 a 2 sobre o RB Leipzig pela Champions League, depois de ter perdido por 0 a 1 para o Brighton na Premier League. Nesse período, o City venceu o AEK Athens por 5 a 1 e superou o Brighton nos pênaltis na Copa da Liga Inglesa, marcando 11 gols e sofrendo seis nos cinco jogos.

Brentford x Manchester City: retrospecto recente do confronto

O confronto mais recente entre as equipes ocorreu em 9 de maio de 2026, quando o Manchester City venceu o Brentford por 3 a 0 pela Premier League, no Etihad Stadium. Nos últimos cinco confrontos diretos, o City venceu quatro e empatou um, enquanto o Brentford não conseguiu nenhuma vitória. O único empate dessa sequência aconteceu no Gtech Community Stadium, em janeiro de 2025, por 2 a 2.