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Como comprar ingressos para Brentford x Everton: preços para o jogo da Premier League, informações sobre a partida, vendas de última hora e mais

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Brentford enfrenta o Everton pela Premier League. Veja como garantir seus ingressos.

O Brentford recebe o Everton na segunda-feira, 23 de novembro de 2026, no Gtech Community Stadium, em Londres.

O encontro mais recente entre os dois pela liga terminou em um disputado empate por 2 a 2 no Gtech Community Stadium, em abril de 2026. Nos últimos cinco confrontos pela primeira divisão, o Brentford conquistou duas vitórias, enquanto o Everton venceu uma vez e empatou duas.

GOAL reúne tudo o que você precisa saber para garantir ingressos para Brentford x Everton, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando é o jogo entre Brentford e Everton pela Premier League?

Brentford x Everton, no Gtech Community Stadium, em Londres, na segunda-feira, 23 de novembro de 2026.

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Premier League - Rodada 11
Gtech Community Stadium

Como comprar ingressos para Brentford x Everton pela Premier League?

Estas são as principais opções para comprar ingressos para assistir a Brentford x Everton:

1. Canais oficiais do clube

  • Venda oficial de ingressos: Os ingressos comuns para jogos do Brentford no Gtech Community Stadium podem ser comprados diretamente pela plataforma oficial de venda de ingressos do clube.

2. Plataformas de revenda de ingressos

  • Plataformas de revenda: Se os ingressos oferecidos pelos canais oficiais do clube estiverem completamente esgotados, muitas vezes é possível encontrar ingressos comuns em plataformas de revenda como a StubHub. Essas plataformas permitem que torcedores comprem e vendam ingressos para próximos jogos da Premier League quando os lotes de venda primária se esgotam.

Quanto custam os ingressos para Brentford x Everton pela Premier League?

Veja os preços dos ingressos para Brentford x Everton pela Premier League:

1. Canais oficiais do clube

  • Preço oficial padrão para adultos: Geralmente varia de aproximadamente £ 30 a £ 85 por ingresso, dependendo do setor e da categoria do assento no estádio.
  • Preços reduzidos: Há faixas de preço mais baixas para menores de 18 anos e idosos, geralmente a partir de cerca de £ 15 a £ 25.
  • Pacotes oficiais de hospitalidade: Os pacotes premium para o dia do jogo, vendidos diretamente pelo clube, começam em torno de £ 230 e ficam mais caros conforme as opções de alimentação e assentos executivos oferecidas.

2. Plataformas de revenda de ingressos

Se os ingressos se esgotarem na venda oficial do clube, plataformas de revenda como a StubHub anunciam ingressos com preços definidos pela demanda:

  • Anúncios de revenda padrão: Preços iniciais em torno de £ 65 a £ 75 para setores superiores ou atrás dos gols.
  • Setores laterais e inferiores premium: Frequentemente custam, em média, entre £ 110 e mais de £ 150, dependendo da localização exata do bloco e da demanda.
  • Revenda de ingressos VIP e de alta demanda: Ingressos para blocos premium ou com pouca disponibilidade podem ultrapassar £ 300 a mais de £ 1.000 em jogos de grande destaque.

Brentford x Everton pela Premier League: tudo o que você precisa saber

Momento de Brentford e Everton

O Brentford registrou uma vitória, dois empates e duas derrotas em seus últimos cinco jogos em todas as competições. Seu resultado mais recente foi uma derrota por 1 a 2 para o Liverpool na Premier League. A equipe também empatou por 2 a 2 com o Aston Villa e com o AFC Bournemouth. A vitória por 3 a 0 sobre o Chelsea foi seu melhor resultado nessa sequência. O Brentford também avançou na Copa da Liga Inglesa com uma vitória fora de casa por 1 a 2 sobre o Reading. Nesses cinco jogos, marcou nove gols e sofreu sete.

O Everton venceu dois, empatou dois e perdeu um de seus últimos cinco jogos em todas as competições. Sua partida mais recente terminou em derrota por 0 a 2 para o Chelsea na Premier League, e a equipe também empatou por 2 a 2 com o Hull City. Entre os resultados positivos estão a vitória por 1 a 0 sobre o Ipswich Town e o triunfo sobre o Wolverhampton Wanderers na Copa da Liga Inglesa pelo mesmo placar. O Everton não sofreu gols em dois jogos dessa sequência de cinco partidas.

BRE

BRE - Sequência

AVL
E2-2
LIV
D1-2
HUL
E1-1
SUN
D3-2
NFO
V2-0
Gol marcado (sofrido)
8/8
Jogos com mais de 2,5 gols
3/5
Ambas as equipes marcaram
4/5
EVE

EVE - Sequência

IPS
V1-0
HUL
E2-2
CHE
D0-2
ARS
D2-0
NEW
V3-1
Gol marcado (sofrido)
6/7
Jogos com mais de 2,5 gols
2/5
Ambas as equipes marcaram
2/5

Brentford x Everton: histórico recente dos confrontos diretos

O encontro mais recente entre as equipes terminou em 2 a 2 no Gtech Community Stadium, em abril de 2026, resultado que reflete o equilíbrio desse confronto. Nos últimos cinco jogos entre elas pela Premier League, o Brentford venceu dois, o Everton venceu um e dois terminaram empatados. Essas cinco partidas tiveram 14 gols no total.

Confrontos

BrentfordEmpateEverton
1
3
1
Premier League
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Brentford
BRE
2
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Everton
EVE
2
FJ
Premier League
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Everton
EVE
2
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Brentford
BRE
4
FJ
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Brentford
BRE
1
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Everton
EVE
1
FJ
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Everton
EVE
0
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Brentford
BRE
0
FJ
Premier League
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Everton
EVE
1
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Brentford
BRE
0
FJ
7Gols marcados6
Jogos sobre 2.5 gols2/5
Ambas as equipes marcaram3/5

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