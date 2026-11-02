O Brentford recebe o Everton na segunda-feira, 23 de novembro de 2026, no Gtech Community Stadium, em Londres.

O encontro mais recente entre os dois pela liga terminou em um disputado empate por 2 a 2 no Gtech Community Stadium, em abril de 2026. Nos últimos cinco confrontos pela primeira divisão, o Brentford conquistou duas vitórias, enquanto o Everton venceu uma vez e empatou duas.

A GOAL reúne tudo o que você precisa saber para garantir ingressos para Brentford x Everton, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando é o jogo entre Brentford e Everton pela Premier League?

Brentford x Everton, no Gtech Community Stadium, em Londres, na segunda-feira, 23 de novembro de 2026.

Premier League - Rodada 11 23 de nov. de 2026 - 15:00 Gtech Community Stadium

Como comprar ingressos para Brentford x Everton pela Premier League?

Estas são as principais opções para comprar ingressos para assistir a Brentford x Everton:

1. Canais oficiais do clube

Venda oficial de ingressos: Os ingressos comuns para jogos do Brentford no Gtech Community Stadium podem ser comprados diretamente pela plataforma oficial de venda de ingressos do clube.

2. Plataformas de revenda de ingressos

Plataformas de revenda: Se os ingressos oferecidos pelos canais oficiais do clube estiverem completamente esgotados, muitas vezes é possível encontrar ingressos comuns em plataformas de revenda como a StubHub. Essas plataformas permitem que torcedores comprem e vendam ingressos para próximos jogos da Premier League quando os lotes de venda primária se esgotam.

Quanto custam os ingressos para Brentford x Everton pela Premier League?

Veja os preços dos ingressos para Brentford x Everton pela Premier League:

1. Canais oficiais do clube

Preço oficial padrão para adultos: Geralmente varia de aproximadamente £ 30 a £ 85 por ingresso, dependendo do setor e da categoria do assento no estádio.

Geralmente varia de aproximadamente por ingresso, dependendo do setor e da categoria do assento no estádio. Preços reduzidos: Há faixas de preço mais baixas para menores de 18 anos e idosos, geralmente a partir de cerca de £ 15 a £ 25 .

Há faixas de preço mais baixas para menores de 18 anos e idosos, geralmente a partir de cerca de . Pacotes oficiais de hospitalidade: Os pacotes premium para o dia do jogo, vendidos diretamente pelo clube, começam em torno de £ 230 e ficam mais caros conforme as opções de alimentação e assentos executivos oferecidas.

2. Plataformas de revenda de ingressos

Se os ingressos se esgotarem na venda oficial do clube, plataformas de revenda como a StubHub anunciam ingressos com preços definidos pela demanda:

Anúncios de revenda padrão: Preços iniciais em torno de £ 65 a £ 75 para setores superiores ou atrás dos gols.

Preços iniciais em torno de para setores superiores ou atrás dos gols. Setores laterais e inferiores premium: Frequentemente custam, em média, entre £ 110 e mais de £ 150 , dependendo da localização exata do bloco e da demanda.

Frequentemente custam, em média, entre , dependendo da localização exata do bloco e da demanda. Revenda de ingressos VIP e de alta demanda: Ingressos para blocos premium ou com pouca disponibilidade podem ultrapassar £ 300 a mais de £ 1.000 em jogos de grande destaque.

Brentford x Everton pela Premier League: tudo o que você precisa saber

Momento de Brentford e Everton

O Brentford registrou uma vitória, dois empates e duas derrotas em seus últimos cinco jogos em todas as competições. Seu resultado mais recente foi uma derrota por 1 a 2 para o Liverpool na Premier League. A equipe também empatou por 2 a 2 com o Aston Villa e com o AFC Bournemouth. A vitória por 3 a 0 sobre o Chelsea foi seu melhor resultado nessa sequência. O Brentford também avançou na Copa da Liga Inglesa com uma vitória fora de casa por 1 a 2 sobre o Reading. Nesses cinco jogos, marcou nove gols e sofreu sete.

O Everton venceu dois, empatou dois e perdeu um de seus últimos cinco jogos em todas as competições. Sua partida mais recente terminou em derrota por 0 a 2 para o Chelsea na Premier League, e a equipe também empatou por 2 a 2 com o Hull City. Entre os resultados positivos estão a vitória por 1 a 0 sobre o Ipswich Town e o triunfo sobre o Wolverhampton Wanderers na Copa da Liga Inglesa pelo mesmo placar. O Everton não sofreu gols em dois jogos dessa sequência de cinco partidas.

Brentford x Everton: histórico recente dos confrontos diretos

O encontro mais recente entre as equipes terminou em 2 a 2 no Gtech Community Stadium, em abril de 2026, resultado que reflete o equilíbrio desse confronto. Nos últimos cinco jogos entre elas pela Premier League, o Brentford venceu dois, o Everton venceu um e dois terminaram empatados. Essas cinco partidas tiveram 14 gols no total.