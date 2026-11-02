O Brentford recebe o Everton na segunda-feira, 23 de novembro de 2026, no Gtech Community Stadium, em Londres.
O encontro mais recente entre os dois pela liga terminou em um disputado empate por 2 a 2 no Gtech Community Stadium, em abril de 2026. Nos últimos cinco confrontos pela primeira divisão, o Brentford conquistou duas vitórias, enquanto o Everton venceu uma vez e empatou duas.
A GOAL reúne tudo o que você precisa saber para garantir ingressos para Brentford x Everton, incluindo onde comprá-los e quanto custam.
Quando é o jogo entre Brentford e Everton pela Premier League?
Brentford x Everton, no Gtech Community Stadium, em Londres, na segunda-feira, 23 de novembro de 2026.
Como comprar ingressos para Brentford x Everton pela Premier League?
Estas são as principais opções para comprar ingressos para assistir a Brentford x Everton:
1. Canais oficiais do clube
- Venda oficial de ingressos: Os ingressos comuns para jogos do Brentford no Gtech Community Stadium podem ser comprados diretamente pela plataforma oficial de venda de ingressos do clube.
2. Plataformas de revenda de ingressos
- Plataformas de revenda: Se os ingressos oferecidos pelos canais oficiais do clube estiverem completamente esgotados, muitas vezes é possível encontrar ingressos comuns em plataformas de revenda como a StubHub. Essas plataformas permitem que torcedores comprem e vendam ingressos para próximos jogos da Premier League quando os lotes de venda primária se esgotam.
Quanto custam os ingressos para Brentford x Everton pela Premier League?
Veja os preços dos ingressos para Brentford x Everton pela Premier League:
1. Canais oficiais do clube
- Preço oficial padrão para adultos: Geralmente varia de aproximadamente £ 30 a £ 85 por ingresso, dependendo do setor e da categoria do assento no estádio.
- Preços reduzidos: Há faixas de preço mais baixas para menores de 18 anos e idosos, geralmente a partir de cerca de £ 15 a £ 25.
- Pacotes oficiais de hospitalidade: Os pacotes premium para o dia do jogo, vendidos diretamente pelo clube, começam em torno de £ 230 e ficam mais caros conforme as opções de alimentação e assentos executivos oferecidas.
2. Plataformas de revenda de ingressos
Se os ingressos se esgotarem na venda oficial do clube, plataformas de revenda como a StubHub anunciam ingressos com preços definidos pela demanda:
- Anúncios de revenda padrão: Preços iniciais em torno de £ 65 a £ 75 para setores superiores ou atrás dos gols.
- Setores laterais e inferiores premium: Frequentemente custam, em média, entre £ 110 e mais de £ 150, dependendo da localização exata do bloco e da demanda.
- Revenda de ingressos VIP e de alta demanda: Ingressos para blocos premium ou com pouca disponibilidade podem ultrapassar £ 300 a mais de £ 1.000 em jogos de grande destaque.
Brentford x Everton pela Premier League: tudo o que você precisa saber
Momento de Brentford e Everton
O Brentford registrou uma vitória, dois empates e duas derrotas em seus últimos cinco jogos em todas as competições. Seu resultado mais recente foi uma derrota por 1 a 2 para o Liverpool na Premier League. A equipe também empatou por 2 a 2 com o Aston Villa e com o AFC Bournemouth. A vitória por 3 a 0 sobre o Chelsea foi seu melhor resultado nessa sequência. O Brentford também avançou na Copa da Liga Inglesa com uma vitória fora de casa por 1 a 2 sobre o Reading. Nesses cinco jogos, marcou nove gols e sofreu sete.
O Everton venceu dois, empatou dois e perdeu um de seus últimos cinco jogos em todas as competições. Sua partida mais recente terminou em derrota por 0 a 2 para o Chelsea na Premier League, e a equipe também empatou por 2 a 2 com o Hull City. Entre os resultados positivos estão a vitória por 1 a 0 sobre o Ipswich Town e o triunfo sobre o Wolverhampton Wanderers na Copa da Liga Inglesa pelo mesmo placar. O Everton não sofreu gols em dois jogos dessa sequência de cinco partidas.
Brentford x Everton: histórico recente dos confrontos diretos
O encontro mais recente entre as equipes terminou em 2 a 2 no Gtech Community Stadium, em abril de 2026, resultado que reflete o equilíbrio desse confronto. Nos últimos cinco jogos entre elas pela Premier League, o Brentford venceu dois, o Everton venceu um e dois terminaram empatados. Essas cinco partidas tiveram 14 gols no total.