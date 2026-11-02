O Brentford recebe o Everton na segunda-feira, 23 de novembro de 2026, no Gtech Community Stadium, em Londres.

O confronto mais recente entre as equipes pela liga terminou em um disputado empate por 2 a 2 no Gtech Community Stadium, em abril de 2026. Nos últimos cinco jogos entre elas pela primeira divisão, o Brentford conquistou duas vitórias, enquanto o Everton venceu uma vez e empatou duas.

A GOAL traz tudo o que você precisa saber para garantir ingressos para Brentford x Everton, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando é Brentford x Everton pela Premier League?

Brentford x Everton acontece no Gtech Community Stadium, em Londres, na segunda-feira, 23 de novembro de 2026.

Premier League - Rodada 11 23 de nov. de 2026 - 15:00 Gtech Community Stadium

Como comprar ingressos para Brentford x Everton pela Premier League?

Estas são as principais opções para comprar ingressos e assistir a Brentford x Everton:

1. Canais oficiais do clube

Venda oficial de ingressos: Os ingressos de entrada comum para jogos no Gtech Community Stadium podem ser comprados diretamente na plataforma oficial de venda de ingressos do Brentford.

2. Plataformas de revenda de ingressos

Plataformas de revenda: Se os ingressos disponibilizados oficialmente pelo clube estiverem totalmente esgotados, muitas vezes é possível encontrar ingressos de entrada comum em plataformas de revenda como a StubHub. Essas plataformas permitem que torcedores comprem e vendam ingressos para os próximos jogos da Premier League quando os lotes de venda oficiais se esgotam.

Quanto custam os ingressos para Brentford x Everton pela Premier League?

Confira os preços dos ingressos para Brentford x Everton pela Premier League:

1. Canais oficiais do clube

Preço oficial para adultos: Geralmente varia de aproximadamente £ 30 a £ 85 por ingresso, dependendo do setor e da categoria do assento.

Geralmente varia de aproximadamente por ingresso, dependendo do setor e da categoria do assento. Preços com desconto: Faixas de preço mais baixas estão disponíveis para menores de 18 anos e idosos, geralmente a partir de cerca de £ 15 a £ 25 .

Faixas de preço mais baixas estão disponíveis para menores de 18 anos e idosos, geralmente a partir de cerca de . Pacotes oficiais de hospitalidade: Os pacotes premium para o dia do jogo oferecidos diretamente pelo clube começam em torno de £ 230 e ficam mais caros conforme as opções de alimentação e assentos executivos.

2. Plataformas de revenda de ingressos

Se os ingressos oficiais se esgotarem na venda direta pelo clube, plataformas de revenda como a StubHub anunciam ingressos com preços determinados pela demanda:

Ingressos comuns de revenda: Preços iniciais em torno de £ 65 a £ 75 para setores superiores ou atrás dos gols.

Preços iniciais em torno de para setores superiores ou atrás dos gols. Setores laterais e inferiores premium: Frequentemente custam, em média, entre £ 110 e mais de £ 150 , dependendo da localização exata do setor e da demanda.

Frequentemente custam, em média, entre , dependendo da localização exata do setor e da demanda. Revenda de ingressos VIP e de alta demanda: Assentos premium ou em setores com pouca disponibilidade podem custar mais de £ 300 a mais de £ 1.000 em jogos de grande destaque.

Brentford x Everton pela Premier League: tudo o que você precisa saber

Momento de Brentford e Everton

O Brentford registrou uma vitória, dois empates e duas derrotas nos últimos cinco jogos em todas as competições. O resultado mais recente foi uma derrota por 1 a 2 para o Liverpool na Premier League. A equipe também empatou por 2 a 2 com o Aston Villa e com o AFC Bournemouth. A vitória por 3 a 0 sobre o Chelsea foi seu melhor resultado nessa sequência, e o Brentford também avançou na Copa da Liga Inglesa com uma vitória por 1 a 2 fora de casa sobre o Reading. Nesses cinco jogos, o Brentford marcou nove gols e sofreu sete.

O Everton venceu duas vezes, empatou duas e perdeu uma nos últimos cinco jogos em todas as competições. Sua partida mais recente terminou em derrota por 0 a 2 para o Chelsea na Premier League. A equipe também empatou por 2 a 2 com o Hull City. Entre os resultados positivos estão a vitória por 1 a 0 sobre o Ipswich Town e o triunfo pelo mesmo placar sobre o Wolverhampton Wanderers na Copa da Liga Inglesa. O Everton não sofreu gols em dois jogos dessa sequência de cinco partidas.

Brentford x Everton: retrospecto recente do confronto

O encontro mais recente entre as equipes terminou em 2 a 2 no Gtech Community Stadium, em abril de 2026, resultado que reflete o equilíbrio do confronto. Nos últimos cinco duelos pela Premier League, o Brentford venceu dois, o Everton ganhou um e dois terminaram empatados. Essas cinco partidas tiveram 14 gols ao todo.