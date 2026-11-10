O Brentford recebe o Arsenal na quarta-feira, 2 de Desember de 2026, no Gtech Community Stadium, em Londres.

O encontro mais recente entre os clubes foi pela Premier League, no Gtech Community Stadium, em fevereiro de 2026, e terminou em um disputado empate por 1 a 1. Antes disso, o Arsenal venceu o Brentford por 2 a 0 em casa, em dezembro de 2025.

A GOAL reúne tudo o que você precisa saber para garantir ingressos para Brentford x Arsenal, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando começa Brentford x Arsenal pela Premier League?

Brentford x Arsenal começa na quarta-feira, 2 de Desember de 2026, no Gtech Community Stadium, em Londres.

Premier League - Rodada 13 2 de dez. de 2026 - 15:15 Gtech Community Stadium

Como comprar ingressos para Brentford x Arsenal pela Premier League?

Para comprar ingressos para o próximo jogo entre Brentford e Arsenal pela Premier League, você pode considerar as seguintes opções:

1. Canais oficiais do clube

Venda oficial de ingressos do clube: É possível comprar ingressos diretamente pelo portal oficial do Brentford, desde que você tenha uma assinatura My Bees Membership. Como esta partida é de uma categoria com alta procura, as vendas costumam ser divididas em fases com base nos Ticket Access Points (TAPs).

2. Plataformas de revenda de ingressos

Plataformas de revenda de ingressos: Se os ingressos pelos canais oficiais do clube estiverem totalmente esgotados, muitas vezes é possível encontrar ingressos comuns em plataformas de revenda, como a StubHub. Essas plataformas permitem que torcedores comprem e vendam ingressos para os próximos jogos da Premier League quando as cotas da venda oficial se esgotam.

Quanto custam os ingressos para Brentford x Arsenal pela Premier League?

Confira os preços dos ingressos para o próximo jogo entre Brentford e Arsenal pela Premier League:

1. Canais oficiais do clube

Preço original dos ingressos comuns: Normalmente varia de £ 50 a £ 85 .

Normalmente varia de . Pacotes oficiais de hospitalidade: Normalmente começam na faixa de £ 150 a £ 350 ou mais.

2. Plataformas de revenda de ingressos

Se os ingressos da venda oficial do clube se esgotarem, plataformas de revenda como a StubHub anunciam ingressos com preços definidos pela procura:

Assentos comuns: Geralmente começam na faixa de £ 90 a £ 150 ou mais .

Geralmente começam na faixa de . Assentos premium ou centrais nas laterais do campo: Geralmente começam na faixa de £ 250 a £ 400 ou mais.

Brentford x Arsenal pela Premier League: tudo o que você precisa saber

Momento de Brentford e Arsenal

O Brentford soma duas vitórias, dois empates e uma derrota nos últimos cinco jogos em todas as competições, com nove gols marcados e seis sofridos nesse período. Seu jogo mais recente terminou em empate por 1 a 1 com o Hull City, fora de casa, pela Premier League, após uma derrota por 2 a 1 para o Liverpool. O resultado de maior destaque nessa sequência foi a vitória por 3 a 0 sobre o Chelsea pela Premier League. A equipe também empatou em 2 a 2 com o Aston Villa.

Nos últimos cinco jogos, o Arsenal soma três vitórias, um empate e uma derrota. Seu resultado mais recente foi um empate por 1 a 1 com o Fleetwood Town pela Copa da Liga Inglesa, seguido de derrota por 5 a 3 nos pênaltis. Antes disso, o Arsenal venceu o Everton por 2 a 0 pela Premier League, empatou em 2 a 2 com o Bayern de Munique pela Champions League e derrotou o Nottingham Forest por 1 a 0 fora de casa. A equipe também venceu o Lille por 3 a 0 em uma competição europeia nessa sequência.

Brentford x Arsenal: retrospecto recente do confronto

O encontro mais recente entre os clubes foi pela Premier League, no Gtech Community Stadium, em fevereiro de 2026, e terminou em 1 a 1. Antes disso, o Arsenal venceu o Brentford por 2 a 0 em casa, em dezembro de 2025. Nos últimos cinco confrontos registrados pela Premier League, o Arsenal leva vantagem, com duas vitórias contra uma do Brentford e dois empates. A sequência inclui uma vitória do Arsenal por 3 a 1 no Gtech Community Stadium, em janeiro de 2025.