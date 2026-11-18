O Brann recebe o Braga na quinta-feira, 10 de dezembro de 2026, no Brann Stadion, em Bergen.
SK Brann e SC Braga nunca se enfrentaram em uma competição oficial. Assim, este jogo pela Conference League da Uefa será o primeiro confronto entre os clubes. As equipes se enfrentam na fase de liga da edição 2026/27 em busca de pontos importantes para garantir uma vaga no mata-mata.
A GOAL reúne tudo o que você precisa saber para garantir ingressos para Brann x Braga, incluindo onde comprá-los e quanto custam.
Quando é Brann x Braga pela Conference League?
Brann x Braga acontece na quinta-feira, 10 de dezembro de 2026, no Brann Stadion, em Bergen.
Como comprar ingressos para Brann x Braga pela Conference League?
Confira as opções disponíveis para comprar ingressos para o jogo entre Brann e Braga pela Conference League:
1. Canais oficiais do clube
- Venda oficial de ingressos pelo clube: A principal e mais confiável opção são o site oficial e os canais de venda de ingressos do clube mandante, o SK Brann, onde os ingressos para o público geral e as cotas para sócios são disponibilizados primeiro.
2. Plataformas de revenda de ingressos
- Plataformas de revenda de ingressos: Se os ingressos oficiais estiverem completamente esgotados, muitas vezes é possível encontrar entradas para o público geral em plataformas de revenda como a StubHub. Essas plataformas permitem que torcedores comprem e vendam ingressos para os próximos jogos da Conference League quando as cotas da venda oficial se esgotam.
Quanto custam os ingressos para Brann x Braga pela Conference League?
Confira os preços dos ingressos para Brann x Braga pela Conference League:
1. Canais oficiais do clube
- Ingresso comum para adultos: de € 30 a € 60.
- Ingressos com desconto (crianças, estudantes e idosos): de € 15 a € 25.
2. Plataformas de revenda de ingressos
Se os ingressos oficiais se esgotarem nos canais de venda do clube, plataformas de revenda como a StubHub oferecem ingressos a preços definidos pela demanda do mercado:
- Assentos comuns / setor superior: de € 50 a € 80.
- Assentos premium / com localização privilegiada: de € 100 a mais de € 250.
Brann x Braga pela Conference League: Tudo o que você precisa saber
Momento de Brann e Braga
O Brann registrou uma vitória, dois empates e uma derrota nos últimos cinco jogos oficiais, sequência que também inclui uma vitória sobre o Grorud pela copa. A equipe marcou nove gols e sofreu sete nessas cinco partidas. Seu resultado mais recente foi um empate por 2 a 2 com o Fredrikstad na Eliteserien. Antes disso, empatou por 1 a 1 com o St. Truiden na Conference League. A vitória por 3 a 2 sobre o Molde no início de novembro mostra que a equipe é capaz de vencer, mas a consistência defensiva tem sido uma preocupação.
O Braga somou duas vitórias, um empate e duas derrotas nos últimos cinco jogos. Venceu o Rio Ave por 1 a 0 na Liga Portugal em 8 de novembro e, antes disso, derrotou o Famalicão por 3 a 0. Sua campanha na Conference League inclui um empate por 0 a 0 com o Aarhus GF. Uma das duas derrotas veio nos pênaltis, registrada como derrota apesar do placar de 2 a 2 contra o Famalicão na Copa da Liga.
Brann x Braga: Histórico recente de confrontos
Não há registros disponíveis de confrontos anteriores entre Brann e Braga. Este jogo pode ser o primeiro encontro oficial entre os dois clubes.