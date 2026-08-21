Como comprar ingressos para Bournemouth x Brentford: preços da Premier League 2026/27, informações da partida, horário de início e mais

Os torcedores que garantirem lugares para o confronto entre Bournemouth e Brentford pela Premier League, no Vitality Stadium, no sábado, 12 de setembro, estarão na expectativa de assistir a um duelo eletrizante e cheio de ação. Você também pode estar lá reservando seus ingressos hoje.

O Bournemouth pode ter um novo comandante na figura de Marco Rose, mas vai querer manter o embalo em casa da última temporada. Após uma dramática derrota por 3 a 2 para o Arsenal em sua casa, na costa sul, em 3 de janeiro, os Cherries permaneceram invictos pelo restante da campanha no Vitality Stadium.

Não será fácil para o Bournemouth segurar o Brentford, porém. As Bees têm mostrado força no ataque ultimamente. A equipe marcou 11 gols em seus dois últimos amistosos de pré-temporada, balançou as redes três vezes contra o Tottenham na Premier League e seis fora de casa diante do Birmingham na Copa da Liga Inglesa.

Deixe a GOAL mostrar tudo o que você precisa saber para garantir ingressos para Bournemouth x Brentford, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando será o jogo entre Bournemouth e Brentford pela Premier League?

Bournemouth x Brentford acontece no Vitality Stadium (Bournemouth) no sábado, 12 de setembro, com início previsto para as 15h (BST).

Premier League - Rodada 4 12 de set. de 2026 - 10:00 Vitality Stadium

Como comprar ingressos para Bournemouth x Brentford pela Premier League

Há várias opções de venda de ingressos disponíveis para jogos da Premier League, de ingressos avulsos a carnês de temporada e pacotes de hospitalidade, administradas pelo portal oficial de ingressos de cada clube ou por parceiros de viagem autorizados.

Devido à enorme demanda global, à legislação anti-cambismo e às catracas 100% digitais, os clubes da Premier League distribuem os ingressos por meio do seguinte processo:

Detentores de carnê de temporada e debêntures: Os atuais detentores de carnê de temporada mantêm seus lugares ou devolvem partidas não utilizadas ao clube.

Membros oficiais pagos do clube (sistema de sorteio): As tradicionais filas online por ordem de chegada foram substituídas por sorteios aleatórios para membros pagos do clube (por exemplo, Red Memberships, One Hotspur, Official Membership). Os membros se registram durante uma janela definida, semanas antes da partida, para entrar no sorteio.

Trocas oficiais de ingressos (revenda): Se uma partida esgotar, membros que ficaram de fora no sorteio podem comprar ingressos devolvidos pelo valor de face por meio do Ticket Exchange oficial do clube.

Venda geral: As vendas abertas ao público em geral que não é membro praticamente não existem para jogos da Premier League.

Se estiver buscando ingressos de última hora, os torcedores também podem comprar ingressos em plataformas secundárias, como a StubHub.

Quanto custam os ingressos para Bournemouth x Brentford pela Premier League?

O custo de um ingresso da Premier League para a temporada 2026/27 varia bastante, dependendo do clube mandante, da localização do assento e da categoria da partida:

Faixas etárias e concessões: A maioria dos clubes oferece preços escalonados nas categorias adulto, júnior (geralmente sub-18 ou sub-21), estudante e sênior, embora os percentuais de desconto e as faixas etárias variem de equipe para equipe.

Categorização da partida: Os clubes classificam os jogos em níveis (por exemplo, categoria A, B ou C). Grandes confrontos contra rivais do top 6 ou adversários de clássicos entram na categoria A, com os maiores preços de face.

Localização do assento: Assentos centrais nas laterais do campo e no anel inferior têm preço premium, enquanto lugares no anel superior atrás dos gols oferecem opções mais acessíveis.

Necessidade de filiação oficial: Para comprar ingressos de mandante pelo valor de face, quase todos os clubes da Premier League exigem que cada espectador tenha uma filiação oficial paga e ativa do clube para participar dos sorteios ou das trocas de revenda.

Preços e disponibilidade de ingressos para visitantes

A Premier League ampliou oficialmente o teto obrigatório de preço de £ 30 para ingressos de visitantes até a temporada 2026/27, com confirmação de que isso seguirá ao menos até 2027/28.

Embora os ingressos de visitantes sejam limitados a £ 30, eles estão entre os mais difíceis de conseguir no esporte mundial. As cargas para visitantes são extremamente limitadas e normalmente vendidas exclusivamente a detentores de carnê de temporada do mais alto nível, com o máximo de pontos de fidelidade. Quase nunca chegam à venda geral ou a sorteios básicos para membros.

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