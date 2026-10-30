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Liga das Nações B
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Como comprar ingressos para Bósnia e Herzegovina x Romênia: preços, informações sobre o jogo, vendas de última hora e mais sobre a Liga B da UEFA Nations League

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Bósnia e Herzegovina enfrenta a Romênia pela Liga das Nações B da UEFA. Veja como garantir seus ingressos.

A Liga das Nações da Uefa está de volta com um confronto decisivo entre seleções: a Bósnia e Herzegovina recebe a Romênia no estádio Bilino Polje, em Zenica. As duas seleções europeias se enfrentam em uma partida importante do grupo, com implicações para a promoção e para a classificação no torneio.

A GOAL reúne todas as informações necessárias sobre a venda de ingressos, os setores, os preços e como garantir seu lugar.

Quando começa Bósnia e Herzegovina x Romênia pela Liga B da Liga das Nações da Uefa?

Bósnia e Herzegovina x Romênia será disputado no estádio Bilino Polje, em Zenica. O horário de início será confirmado mais perto da data.

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Liga das Nações B - Rodada 6
Bilino Polje Stadium

Onde comprar ingressos para Bósnia x Romênia?

Os ingressos oficiais são distribuídos diretamente pelo portal oficial da Federação de Futebol da Bósnia e Herzegovina, o BHFF Fans, responsável pela venda regular de ingressos para os jogos em casa em Zenica. Os torcedores devem consultar a plataforma oficial com antecedência para garantir ingressos quando as vendas ao público forem abertas.

Se os ingressos da venda oficial se esgotarem ou determinados setores ficarem indisponíveis no portal, plataformas de revenda como a Ticombo são uma alternativa caso não haja mais ingressos no site oficial.

Quanto custam os ingressos para Bósnia x Romênia?

Os ingressos comuns para a partida no portal oficial começam em aproximadamente € 20 nos setores atrás dos gols do estádio Bilino Polje.

Em plataformas de revenda como a Ticombo, os preços começam em torno de € 125 quando os ingressos da venda oficial se esgotam.

Bósnia e Herzegovina x Romênia pela Liga B da Liga das Nações da Uefa: tudo o que você precisa saber

Momento de Bósnia e Herzegovina e Romênia

A Bósnia e Herzegovina chega à partida com uma vitória, dois empates e duas derrotas nos últimos cinco jogos. Em seu compromisso mais recente, perdeu por 2 a 0 para os Estados Unidos na Copa do Mundo, embora tenha vencido o Catar por 3 a 1 anteriormente no torneio. Também empatou por 1 a 1 com Canadá e Panamá nessa sequência. Nos cinco jogos, a Bósnia marcou seis gols e sofreu oito.

A Romênia soma duas vitórias, um empate e duas derrotas nos últimos cinco jogos. Seu resultado mais recente foi uma vitória por 2 a 1 sobre o País de Gales. Antes disso, empatou por 1 a 1 com a Geórgia. No início da sequência, perdeu para Eslováquia e Turquia, enquanto a vitória por 7 a 1 sobre San Marino foi seu resultado mais expressivo no período. A equipe de Hagi marcou onze gols e sofreu quatro nesses cinco jogos, chegando a esta partida com um retrospecto defensivo consideravelmente melhor que o da adversária.

BIH

BIH - Sequência

EU
D2-0
POL
E0-0
ROU
V2-4
SWE
E1-1
POL
V1-0
Gol marcado (sofrido)
6/5
Jogos com mais de 2,5 gols
1/5
Ambas as equipes marcaram
2/5
ROU

ROU - Sequência

WAL
V2-1
SWE
D2-1
BIH
D2-4
POL
D6-0
SWE
D0-1
Gol marcado (sofrido)
5/14
Jogos com mais de 2,5 gols
4/5
Ambas as equipes marcaram
3/5

Bósnia e Herzegovina x Romênia: retrospecto recente do confronto

O encontro mais recente entre as seleções aconteceu em novembro de 2025, quando a Bósnia e Herzegovina venceu a Romênia por 3 a 1 em casa, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo. A Romênia havia vencido o primeiro confronto daquele ano por 1 a 0, em Bucareste, em março de 2025. Nos cinco confrontos registrados, o histórico é equilibrado e também inclui duas partidas pela Liga das Nações em 2022 e uma pelas Eliminatórias da Eurocopa em 2011. A Romênia, em geral, teve resultados melhores em casa, mas a vitória recente da Bósnia em Zenica mostra que o mando de campo faz diferença neste confronto.

Confrontos

Bósnia e HerzegovinaEmpateRomênia
4
0
1
Liga das Nações B
Romênia badge
Romênia
ROU
2
Bósnia e Herzegovina badge
Bósnia e Herzegovina
BIH
4
FJ
Eliminatórias Europeias
Bósnia e Herzegovina badge
Bósnia e Herzegovina
BIH
3
Romênia badge
Romênia
ROU
1
FJ
Eliminatórias Europeias
Romênia badge
Romênia
ROU
0
Bósnia e Herzegovina badge
Bósnia e Herzegovina
BIH
1
FJ
Liga das Nações B
Romênia badge
Romênia
ROU
4
Bósnia e Herzegovina badge
Bósnia e Herzegovina
BIH
1
FJ
Liga das Nações B
Bósnia e Herzegovina badge
Bósnia e Herzegovina
BIH
1
Romênia badge
Romênia
ROU
0
FJ
10Gols marcados7
Jogos sobre 2.5 gols3/5
Ambas as equipes marcaram3/5

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