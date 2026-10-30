A Liga das Nações da Uefa está de volta com um confronto decisivo entre seleções: a Bósnia e Herzegovina recebe a Romênia no estádio Bilino Polje, em Zenica. As duas seleções europeias se enfrentam em uma partida importante do grupo, com implicações para a promoção e para a classificação no torneio.

A GOAL reúne todas as informações necessárias sobre a venda de ingressos, os setores, os preços e como garantir seu lugar.

Quando começa Bósnia e Herzegovina x Romênia pela Liga B da Liga das Nações da Uefa?

Bósnia e Herzegovina x Romênia será disputado no estádio Bilino Polje, em Zenica. O horário de início será confirmado mais perto da data.

Liga das Nações B - Rodada 6 17 de nov. de 2026 - 14:45 Bilino Polje Stadium

Onde comprar ingressos para Bósnia x Romênia?

Os ingressos oficiais são distribuídos diretamente pelo portal oficial da Federação de Futebol da Bósnia e Herzegovina, o BHFF Fans, responsável pela venda regular de ingressos para os jogos em casa em Zenica. Os torcedores devem consultar a plataforma oficial com antecedência para garantir ingressos quando as vendas ao público forem abertas.

Se os ingressos da venda oficial se esgotarem ou determinados setores ficarem indisponíveis no portal, plataformas de revenda como a Ticombo são uma alternativa caso não haja mais ingressos no site oficial.

Quanto custam os ingressos para Bósnia x Romênia?

Os ingressos comuns para a partida no portal oficial começam em aproximadamente € 20 nos setores atrás dos gols do estádio Bilino Polje.

Em plataformas de revenda como a Ticombo, os preços começam em torno de € 125 quando os ingressos da venda oficial se esgotam.

Bósnia e Herzegovina x Romênia pela Liga B da Liga das Nações da Uefa: tudo o que você precisa saber

Momento de Bósnia e Herzegovina e Romênia

A Bósnia e Herzegovina chega à partida com uma vitória, dois empates e duas derrotas nos últimos cinco jogos. Em seu compromisso mais recente, perdeu por 2 a 0 para os Estados Unidos na Copa do Mundo, embora tenha vencido o Catar por 3 a 1 anteriormente no torneio. Também empatou por 1 a 1 com Canadá e Panamá nessa sequência. Nos cinco jogos, a Bósnia marcou seis gols e sofreu oito.

A Romênia soma duas vitórias, um empate e duas derrotas nos últimos cinco jogos. Seu resultado mais recente foi uma vitória por 2 a 1 sobre o País de Gales. Antes disso, empatou por 1 a 1 com a Geórgia. No início da sequência, perdeu para Eslováquia e Turquia, enquanto a vitória por 7 a 1 sobre San Marino foi seu resultado mais expressivo no período. A equipe de Hagi marcou onze gols e sofreu quatro nesses cinco jogos, chegando a esta partida com um retrospecto defensivo consideravelmente melhor que o da adversária.

Bósnia e Herzegovina x Romênia: retrospecto recente do confronto

O encontro mais recente entre as seleções aconteceu em novembro de 2025, quando a Bósnia e Herzegovina venceu a Romênia por 3 a 1 em casa, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo. A Romênia havia vencido o primeiro confronto daquele ano por 1 a 0, em Bucareste, em março de 2025. Nos cinco confrontos registrados, o histórico é equilibrado e também inclui duas partidas pela Liga das Nações em 2022 e uma pelas Eliminatórias da Eurocopa em 2011. A Romênia, em geral, teve resultados melhores em casa, mas a vitória recente da Bósnia em Zenica mostra que o mando de campo faz diferença neste confronto.