A Liga das Nações da UEFA está de volta com um confronto decisivo entre seleções: a Bósnia e Herzegovina recebe a Romênia no Estádio Bilino Polje, em Zenica. As duas seleções europeias se enfrentam em uma partida importante do grupo, com implicações significativas para a disputa pelo acesso e para a pontuação na classificação do torneio.

A GOAL reúne todas as informações necessárias sobre a venda de ingressos, os setores, os preços e como garantir seu lugar.

Quando começa Bósnia e Herzegovina x Romênia pela Liga B da Liga das Nações da UEFA?

Bósnia e Herzegovina x Romênia será disputado no Estádio Bilino Polje, em Zenica. O horário de início será confirmado mais perto da data.

Liga das Nações B - Rodada 6 17 de nov. de 2026 - 14:45 Bilino Polje Stadium

Onde comprar ingressos para Bósnia x Romênia?

Os ingressos oficiais são distribuídos diretamente pelo portal da Federação de Futebol da Bósnia e Herzegovina, o BHFF Fans, responsável pela venda regular de ingressos para os jogos em casa em Zenica. Os torcedores devem consultar a plataforma oficial com antecedência para garantir ingressos comuns quando os lotes destinados ao público forem liberados.

Se os ingressos da venda oficial se esgotarem ou determinados setores ficarem indisponíveis no portal oficial, plataformas de revenda como a Ticombo são uma alternativa.

Quanto custam os ingressos para Bósnia x Romênia?

Os ingressos comuns para uma única partida no portal oficial começam em aproximadamente € 20 para lugares atrás dos gols no Estádio Bilino Polje.

Em plataformas do mercado secundário como a Ticombo, os preços começam em torno de € 125 quando os lotes comuns se esgotam nos canais oficiais de venda.

Bósnia e Herzegovina x Romênia pela Liga B da Liga das Nações da UEFA: tudo o que você precisa saber

Momento de Bósnia e Herzegovina e Romênia

A Bósnia e Herzegovina chega a esta partida com uma vitória, dois empates e duas derrotas nos últimos cinco jogos. Na partida mais recente, perdeu por 2 a 0 para os Estados Unidos na Copa do Mundo, embora tenha vencido o Catar por 3 a 1 anteriormente no torneio. Nesse período, também empatou por 1 a 1 com o Canadá e com o Panamá. Ao longo desses cinco jogos, a Bósnia marcou seis gols e sofreu oito.

A Romênia soma duas vitórias, um empate e duas derrotas nas últimas cinco partidas. Seu resultado mais recente foi uma vitória por 2 a 1 sobre o País de Gales, precedida por um empate em 1 a 1 com a Geórgia. Antes disso, perdeu para a Eslováquia e para a Turquia, enquanto a vitória por 7 a 1 sobre San Marino foi seu resultado mais expressivo no período. A equipe de Hagi marcou 11 gols e sofreu quatro nesses cinco jogos, chegando a esta partida com um retrospecto defensivo consideravelmente melhor que o da adversária.

Bósnia e Herzegovina x Romênia: histórico recente do confronto direto

O encontro mais recente entre as seleções aconteceu em novembro de 2025, quando a Bósnia e Herzegovina venceu a Romênia por 3 a 1 em casa, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo. A Romênia havia vencido o primeiro confronto entre as duas naquele ano, derrotando a Bósnia por 1 a 0 em Bucareste, em março de 2025. Nos cinco confrontos diretos registrados, a disputa é equilibrada. Os encontros anteriores também incluem duas partidas pela Liga das Nações em 2022 e um jogo pelas Eliminatórias da Eurocopa em 2011. A Romênia, em geral, obteve resultados melhores em casa, mas a vitória recente da Bósnia em Zenica mostra que o mando de campo faz diferença neste confronto.