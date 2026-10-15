A Liga das Nações da Uefa está de volta com um confronto decisivo entre seleções: a Bósnia e Herzegovina recebe a Romênia no estádio Bilino Polje, em Zenica. As duas seleções europeias se enfrentam em uma partida importante do grupo, com grandes implicações para a promoção de divisão e para a classificação no torneio.

A GOAL traz todas as informações necessárias sobre ingressos, setores, preços e como garantir seu lugar.

Quando começa Bósnia e Herzegovina x Romênia pela Liga B da Liga das Nações da Uefa?

Bósnia e Herzegovina x Romênia será disputado no estádio Bilino Polje, em Zenica. O horário de início será confirmado mais perto da data.

Liga das Nações B - Rodada 6 17 de nov. de 2026 - 14:45 Bilino Polje Stadium

Onde comprar ingressos para Bósnia x Romênia?

Os ingressos oficiais são vendidos diretamente pelo portal BHFF Fans, da Federação de Futebol da Bósnia e Herzegovina, responsável pela venda regular de entradas para os jogos em casa em Zenica. Os torcedores devem consultar a plataforma oficial com antecedência para garantir ingressos comuns quando as vendas ao público forem abertas.

Se os ingressos da venda oficial se esgotarem ou determinados setores deixarem de estar disponíveis no portal, plataformas de revenda como a Ticombo são uma alternativa caso as entradas no site oficial estejam esgotadas.

Quanto custam os ingressos para Bósnia x Romênia?

Os ingressos comuns para a partida no portal oficial começam em aproximadamente € 20 para os setores atrás dos gols no estádio Bilino Polje.

Em plataformas de revenda como a Ticombo, os preços começam em torno de € 125 quando os ingressos comuns se esgotam nos canais oficiais.

Bósnia e Herzegovina x Romênia pela Liga B da Liga das Nações da Uefa: tudo o que você precisa saber

Momento de Bósnia e Herzegovina e Romênia

A Bósnia e Herzegovina chega à partida com uma vitória, dois empates e duas derrotas nos últimos cinco jogos. Na partida mais recente, perdeu por 2 a 0 para os Estados Unidos na Copa do Mundo, embora tenha vencido o Catar por 3 a 1 anteriormente no torneio. Nesse período, também empatou por 1 a 1 com Canadá e Panamá. Nos cinco jogos, a Bósnia marcou seis gols e sofreu oito.

A Romênia soma duas vitórias, um empate e duas derrotas nos últimos cinco jogos. O resultado mais recente foi uma vitória por 2 a 1 sobre o País de Gales. Antes disso, empatou por 1 a 1 com a Geórgia. Anteriormente, perdeu para a Eslováquia e a Turquia, enquanto a goleada por 7 a 1 sobre San Marino foi seu resultado mais expressivo no período. A equipe de Hagi marcou onze gols e sofreu quatro nessas cinco partidas, chegando a este jogo com um retrospecto defensivo consideravelmente melhor que o do adversário.

Bósnia e Herzegovina x Romênia: confrontos diretos recentes

O encontro mais recente entre as seleções ocorreu em novembro de 2025, quando a Bósnia e Herzegovina venceu a Romênia por 3 a 1 em casa, em uma partida das Eliminatórias da Copa do Mundo. A Romênia havia vencido o confronto anterior naquele ano por 1 a 0, em Bucareste, em março de 2025. Os cinco confrontos diretos registrados mostram uma disputa equilibrada. Entre as partidas anteriores, estão dois encontros pela Liga das Nações em 2022 e um pelas Eliminatórias da Eurocopa em 2011. A Romênia, em geral, teve melhores resultados em casa, mas a vitória recente da Bósnia em Zenica mostra que o mando de campo faz diferença nesse confronto.



