Como comprar ingressos para Bósnia e Herzegovina x Romênia: preços da Liga das Nações B da Uefa, informações da partida, vendas de última hora e mais

A Liga das Nações da Uefa está de volta com um confronto internacional de alto risco, já que a Bósnia e Herzegovina recebe a Romênia no Estádio Bilino Polje, em Zenica. As duas seleções europeias se enfrentam em um duelo crucial do grupo, que traz enormes implicações de promoção e pontos na classificação do torneio.

GOAL traz todos os detalhes necessários sobre ingressos para o dia do jogo, categorias de assentos, faixas de preço e orientações diretas sobre como garantir seu lugar.

Quando será o pontapé inicial de Bósnia e Herzegovina x Romênia pela Liga B da Liga das Nações da Uefa?

Bósnia e Herzegovina x Romênia acontece no Estádio Bilino Polje, em Zenica, com o horário de início a ser confirmado mais perto da data.

Liga das Nações B - Rodada 6 17 de nov. de 2026 - 14:45 Bilino Polje Stadium

Onde comprar ingressos para Bósnia x Romênia?

Os ingressos oficiais primários são distribuídos diretamente pelo portal oficial da Federação de Futebol da Bósnia e Herzegovina, o BHFF Fans, que cuida das vendas padrão de entrada geral para os jogos em casa em Zenica. Os torcedores devem consultar a plataforma oficial com antecedência para garantir ingressos padrão quando a venda ao público for aberta.

Se as vendas primárias se esgotarem completamente ou determinadas categorias de assentos ficarem indisponíveis no portal oficial, plataformas de mercado secundário como Ticombo são a melhor opção se as listagens no site oficial estiverem esgotadas.

Quanto custam os ingressos para Bósnia x Romênia?

Os ingressos padrão para um único jogo no portal oficial de vendas começam em aproximadamente € 20 para lugares de entrada geral atrás dos gols no Estádio Bilino Polje.

No mercado secundário, como a Ticombo, os preços de entrada começam em cerca de € 125 nas plataformas secundárias quando as cotas padrão se esgotam nos pontos de venda primários.

Bósnia e Herzegovina x Romênia pela Liga B da Liga das Nações da Uefa: tudo o que você precisa saber

Forma de Bósnia e Herzegovina x Romênia

A Bósnia e Herzegovina chega para este jogo após registrar uma vitória, dois empates e duas derrotas nos últimos cinco jogos. Sua partida mais recente terminou em derrota por 2 a 0 para os Estados Unidos na Copa do Mundo, embora tenha vencido o Catar por 3 a 1 anteriormente no torneio. Também empatou por 1 a 1 com Canadá e Panamá nessa sequência. Ao longo desses cinco jogos, a Bósnia marcou seis gols e sofreu oito.

A Romênia somou duas vitórias, um empate e duas derrotas nas últimas cinco partidas. Seu resultado mais recente foi uma vitória por 2 a 1 sobre o País de Gales, e antes disso empatou por 1 a 1 com a Geórgia. Mais cedo nessa sequência, perdeu para Eslováquia e Turquia, enquanto a vitória por 7 a 1 sobre San Marino foi seu melhor resultado no período. O time de Hagi marcou 11 gols e sofreu quatro nesses cinco jogos, o que lhe dá um retrospecto defensivo significativamente melhor do que o do adversário antes desta partida.

Bósnia e Herzegovina x Romênia: retrospecto recente do confronto direto

O encontro mais recente entre essas seleções aconteceu em novembro de 2025, quando a Bósnia e Herzegovina venceu a Romênia por 3 a 1 em casa, em uma eliminatória da Copa do Mundo. A Romênia havia vencido o duelo do primeiro turno no início daquele ano, superando a Bósnia por 1 a 0 em Bucareste, em março de 2025. Nos cinco confrontos diretos registrados, a disputa é equilibrada, com encontros anteriores também incluindo dois jogos da Liga das Nações em 2022 e uma eliminatória da Eurocopa em 2011. A Romênia geralmente teve melhor desempenho em casa, mas a vitória recente da Bósnia em Zenica mostra que o fator casa neste confronto é real.



