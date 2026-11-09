Como comprar ingressos para Bósnia e Herzegovina x Romênia: preços da Liga B da Liga das Nações da UEFA, informações sobre o jogo, vendas de última hora e mais

A Liga das Nações da Uefa está de volta com um confronto importante entre seleções: Bósnia e Herzegovina e Romênia se enfrentam no Estádio Bilino Polje, em Zenica. O duelo pelo grupo tem implicações significativas para a promoção de divisão e para a classificação no torneio.

A GOAL reúne todas as informações necessárias sobre a venda de ingressos, os setores, os preços e como garantir seu lugar.

Quando começa Bósnia e Herzegovina x Romênia pela Liga B da Liga das Nações da Uefa?

Bósnia e Herzegovina x Romênia será disputado no Estádio Bilino Polje, em Zenica. O horário de início será confirmado mais perto da data.

Liga das Nações B - Rodada 6 17 de nov. de 2026 - 14:45 Bilino Polje Stadium

Onde comprar ingressos para Bósnia x Romênia?

Os ingressos oficiais são vendidos diretamente pelo portal da Federação de Futebol da Bósnia e Herzegovina, BHFF Fans, responsável pela venda regular de entradas para os jogos em casa em Zenica. Os torcedores devem consultar a plataforma oficial com antecedência para garantir ingressos quando as vendas ao público forem abertas.

Se os ingressos se esgotarem na venda oficial ou determinados setores deixarem de estar disponíveis no portal, plataformas de revenda como a Ticombo são uma alternativa.

Quanto custam os ingressos para Bósnia x Romênia?

Os ingressos comuns para a partida no portal oficial começam em aproximadamente € 20 para os setores atrás dos gols no Estádio Bilino Polje.

Em plataformas de revenda como a Ticombo, os preços começam em torno de € 125 quando os ingressos se esgotam nos canais oficiais.

Bósnia e Herzegovina x Romênia pela Liga B da Liga das Nações da Uefa: Tudo o que você precisa saber

Momento de Bósnia e Herzegovina e Romênia

A Bósnia e Herzegovina chega para a partida com uma vitória, dois empates e duas derrotas nos últimos cinco jogos. Em seu compromisso mais recente, perdeu por 2 a 0 para os Estados Unidos na Copa do Mundo, embora tenha vencido o Catar por 3 a 1 anteriormente no torneio. Nesse período, também empatou por 1 a 1 com Canadá e Panamá. Ao longo dos cinco jogos, a Bósnia marcou seis gols e sofreu oito.

A Romênia soma duas vitórias, um empate e duas derrotas nos últimos cinco jogos. Seu resultado mais recente foi uma vitória por 2 a 1 sobre o País de Gales. Antes disso, empatou por 1 a 1 com a Geórgia. Nos jogos anteriores dessa sequência, perdeu para Eslováquia e Turquia, enquanto a vitória por 7 a 1 sobre San Marino foi seu resultado mais expressivo no período. A equipe de Hagi marcou onze gols e sofreu quatro nessas cinco partidas, chegando ao confronto com um retrospecto defensivo consideravelmente melhor que o da adversária.

Bósnia e Herzegovina x Romênia: Histórico recente do confronto direto

O encontro mais recente entre as seleções foi em novembro de 2025, quando a Bósnia e Herzegovina venceu a Romênia por 3 a 1 em casa, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo. A Romênia havia vencido o jogo anterior entre as duas, por 1 a 0, em Bucareste, em março de 2025. Nos cinco confrontos diretos registrados, o histórico é equilibrado e inclui ainda duas partidas pela Liga das Nações em 2022 e uma pelas Eliminatórias da Eurocopa em 2011. A Romênia, em geral, teve resultados melhores em casa, mas a vitória recente da Bósnia em Zenica mostra a importância do mando de campo nesse confronto.