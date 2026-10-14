O Borussia Mönchengladbach recebe o Paderborn no sábado, 31 de outubro de 2026, no Ista-Borussia-Park, em Mönchengladbach.
O confronto mais recente entre os dois por uma competição de liga aconteceu em junho de 2020, quando o Borussia Mönchengladbach venceu fora de casa por 3 a 1. A última vitória do Paderborn sobre o Gladgladbach veio em um amistoso em julho de 2021, por 3 a 1 no BORUSSIA-PARK.
A GOAL reúne tudo o que você precisa saber para garantir ingressos para Borussia Mönchengladbach x Paderborn, incluindo onde comprá-los e quanto custam.
Quando começa Borussia Moenchengladbach x Paderborn pela Bundesliga?
Borussia Mönchengladbach x Paderborn começa no sábado, 31 de outubro de 2026, no Ista-Borussia-Park, em Mönchengladbach.
Como comprar ingressos para Borussia Moenchengladbach x Paderborn pela Bundesliga?
Há várias opções para comprar ingressos para o próximo jogo da Bundesliga entre Borussia Mönchengladbach e SC Paderborn:
1. Canais oficiais do clube
- Você pode consultar diretamente o Borussia Mönchengladbach para verificar a venda oficial de ingressos, a pré-venda para sócios e a disponibilidade nas bilheterias do BORUSSIA-PARK.
2. Plataformas de revenda de ingressos
- Plataformas de revenda de ingressos: Se os ingressos pelos canais oficiais do clube estiverem totalmente esgotados, muitas vezes é possível encontrar entradas comuns em plataformas de revenda como a StubHub. Essas plataformas permitem que torcedores comprem e vendam ingressos para os próximos jogos da Bundesliga quando as cotas da venda oficial se esgotam.
Quanto custam os ingressos para Borussia Moenchengladbach x Paderborn pela Bundesliga?
1. Canais oficiais do clube
- Setores em pé (blocos Nordkurve / Südkurve): Os ingressos comuns para os setores em pé da torcida da casa geralmente custam de € 19 a € 30 na venda oficial para sócios.
- Assentos da categoria 2 (arquibancadas superiores e setores de canto): Geralmente custam entre € 35 e € 55 diretamente na bilheteria do clube.
- Assentos da categoria 1 (arquibancadas ao longo do campo, como Osttribüne e Westtribüne): Geralmente custam de € 60 a € 95, dependendo do bloco e da vista.
- Assentos VIP e empresariais: As opções premium de hospitalidade e lounges custam de € 150 a mais de € 300.
2. Plataformas de revenda de ingressos
Se os ingressos oficiais se esgotarem na venda direta do clube, plataformas de revenda como a StubHubanunciam ingressos com preços definidos pela demanda do mercado:
- Opções econômicas / setores em pé com segurança: Os preços começam em cerca de € 18 a € 75 para setores menos procurados ou arquibancadas superiores.
- Assentos comuns (categoria 2): Os preços começam em aproximadamente € 60 a € 95 por ingresso.
- Assentos premium e ao longo do campo (categoria 1 / Osttribüne / Westtribüne): Os preços variam de € 105 a mais de € 245.
- Pacotes VIP e de hospitalidade: Os pacotes de alto padrão para lounges empresariais podem ultrapassar € 1.700, dependendo da disponibilidade e do vendedor.
Borussia Moenchengladbach x Paderborn pela Bundesliga: tudo o que você precisa saber
Momento de Borussia Moenchengladbach e Paderborn
O Gladbach chega em má fase, com apenas uma vitória nos últimos cinco jogos. Esse único triunfo veio em um amistoso contra o Sportfreunde Siegen, enquanto, no mesmo período, o time sofreu quatro derrotas na Bundesliga. O jogo mais recente pela liga terminou em derrota por 4 a 3 para o Mainz, e o revés por 5 a 0 diante do Freiburg, no início de setembro, evidencia a fragilidade defensiva que Blessin precisa resolver. Nesses cinco jogos, o Gladbach marcou seis gols e sofreu 14.
O retrospecto recente do Paderborn é mais animador. O time venceu dois dos últimos cinco jogos, incluindo uma vitória por 3 a 1 sobre o Hoffenheim pela Bundesliga em sua partida mais recente. Um empate sem gols com o Mainz e uma vitória sobre o 1. FC Phoenix Luebeck pela Copa da Alemanha também fazem parte dessa sequência. A equipe de Kettemann marcou sete gols e sofreu cinco nessas cinco partidas.
Borussia Moenchengladbach x Paderborn: retrospecto recente do confronto
O encontro mais recente entre os dois clubes foi um amistoso em julho de 2021, vencido pelo Paderborn por 3 a 1 no Ista-Borussia-Park. Considerando os últimos cinco confrontos em todas as competições, o Gladbach tem o melhor retrospecto, com três vitórias contra duas do Paderborn. Especificamente nos encontros pela Bundesliga, o Gladbach venceu os três jogos oficiais listados no conjunto de dados.