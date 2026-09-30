Borussia Mönchengladbach enfrenta o Hoffenheim no domingo, 18 de outubro de 2026, no Borussia-Park, em Mönchengladbach.

Historicamente, este confronto tem produzido partidas movimentadas e com muitos gols de forma consistente, com média de mais de cinco gols por jogo em seus encontros recentes na elite. O Gladbach tentará aproveitar o fator casa após garantir uma vitória convincente por 4 a 0 em seu último confronto em casa pela liga contra o Hoffenheim.

Deixe a GOAL trazer tudo o que você precisa saber sobre como garantir ingressos para Borussia Mönchengladbach x Hoffenheim, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando será o pontapé inicial de Borussia Moenchengladbach x Hoffenheim pela Bundesliga?

Borussia Mönchengladbach x Hoffenheim começa no Borussia-Park, em Mönchengladbach, no domingo, 18 de outubro de 2026.

Bundesliga - Rodada 6 18 de out. de 2026 - 11:30 Ista-Borussia-Park

Como comprar ingressos para Borussia Moenchengladbach x Hoffenheim pela Bundesliga?

Para comprar ingressos para Borussia Mönchengladbach x TSG 1899 Hoffenheim no BORUSSIA-PARK, você pode seguir estes principais canais:

1. Canais oficiais de ingressos

Loja oficial de ingressos do Borussia Mönchengladbach : A forma mais segura e direta é por meio do portal oficial online de ingressos do Gladbach. Os ingressos normalmente são disponibilizados em fases, começando pelos sócios do clube antes de serem abertos ao público geral, caso ainda haja lugares disponíveis.

Troca secundária de ingressos (Zweitmarkt) : O Gladbach opera uma plataforma oficial de revenda de ingressos por meio de seu site principal. Se a partida esgotar, sócios e torcedores revendem seus ingressos com segurança pelo valor nominal original.

Setor da torcida visitante : Se você vai torcer pelo Hoffenheim, os ingressos para o setor visitante são distribuídos diretamente pela loja oficial de ingressos do TSG Hoffenheim para sócios do clube visitante e detentores de carnê de temporada.

2. Plataformas de revenda de terceiros

Mercados secundários de ingressos : Plataformas secundárias de ingressos, como a StubHub, listam ingressos de revenda. Tenha em mente que os preços nesses mercados secundários frequentemente oscilam com base na demanda e podem ser mais altos do que os preços oficiais de face.

Quanto custam os ingressos para Borussia Moenchengladbach x Hoffenheim pela Bundesliga?

Os preços dos ingressos para Borussia Mönchengladbach x TSG 1899 Hoffenheim no BORUSSIA-PARK variam de acordo com a categoria do assento e o canal de compra:

1. Preços oficiais de face (Ticketshop do Gladbach)

Setor em pé (Nordkurve) : Aproximadamente €16 – €19

Assentos padrão (anéis superior e inferior) : Aproximadamente €19 – €55 (dependendo da proximidade da visão central do campo)

Zweitmarkt oficial (troca de revenda) : Vendidos pelo valor nominal original, normalmente variando entre €16 e €55 , sem acréscimos secundários.

2. Mercados secundários de revenda

Se os ingressos estiverem esgotados pelos canais oficiais do clube, plataformas secundárias de ingressos como a StubHub têm preços que oscilam com base na demanda do mercado

Ingressos de entrada/iniciais : Em torno de €22 – €30

Faixa média de ingressos : €50 – €140+ (sujeito ao nível do assento, disponibilidade e demanda mais perto do dia do jogo)

VIP & hospitalidade : A partir de €250 – €300+

Borussia Moenchengladbach x Hoffenheim pela Bundesliga: tudo o que você precisa saber

Forma de Borussia Moenchengladbach x Hoffenheim

O Borussia Mönchengladbach perdeu três de suas últimas cinco partidas competitivas que contam para a Bundesliga, com suas únicas vitórias vindo em um duelo da DFB-Pokal contra o TSV Schott Mainz (5 a 0) e em um amistoso de pré-temporada contra o Aston Villa (2 a 1). Seu resultado mais recente foi uma derrota por 5 a 0 para o SC Freiburg fora de casa. Ao longo das cinco partidas, o Gladbach marcou nove gols e sofreu 13, com apenas suas derrotas na Bundesliga respondendo por um retrospecto de gols de 3-12.

O Hoffenheim registrou duas vitórias, um empate e duas derrotas em seus últimos cinco jogos. Seu resultado mais recente foi uma vitória por 2 a 1 sobre o VfB Stuttgart pela Bundesliga, com Hlozek marcando duas vezes. Também venceu o Erzgebirge Aue por 4 a 0 na DFB-Pokal e empatou por 2 a 2 com o Tottenham Hotspur na pré-temporada. O TSG marcou 11 gols e sofreu oito nesses cinco jogos.

Borussia Moenchengladbach x Hoffenheim: retrospecto recente do confronto direto

O encontro mais recente entre os dois clubes aconteceu em 16 de maio de 2026, pela Bundesliga, com o Borussia Mönchengladbach vencendo por 4 a 0 em casa. Nos últimos cinco confrontos diretos, o Gladbach venceu duas vezes, o Hoffenheim venceu duas vezes, e uma partida terminou empatada, um resultado de 4 a 4 no Borussia-Park em maio de 2025. Os cinco encontros produziram 27 gols no total, com média de mais de cinco por jogo.