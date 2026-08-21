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Como comprar ingressos para Borussia Moenchengladbach x Elversberg: preços da Bundesliga, informações da partida, vendas de última hora e mais

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Borussia Moenchengladbach enfrenta o Elversberg na Bundesliga. Veja como garantir seus ingressos

Borussia Moenchengladbach enfrenta o Elversberg no sábado, 5 de setembro de 2026, no Borussia-Park, em Mönchengladbach.

A partida em casa dá ao Mönchengladbach uma oportunidade no início da temporada de garantir pontos importantes, enquanto o visitante Elversberg busca se firmar na competição da elite. Os dois lados se enfrentaram competitivamente apenas uma vez antes no futebol profissional, com o Mönchengladbach aplicando uma vitória dominante por 5 a 0 sobre o Elversberg na segunda rodada da DFB-Pokal, em dezembro de 2020.

Deixe a GOAL trazer tudo o que você precisa saber sobre como garantir ingressos para Borussia Moenchengladbach x Elversberg, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando é o pontapé inicial de Borussia Moenchengladbach x Elversberg pela Bundesliga?

O Borussia Moenchengladbach recebe o Elversberg no Borussia-Park, em Mönchengladbach, na rodada de abertura da temporada da Bundesliga.

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Bundesliga - Rodada 2
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Como comprar ingressos para Borussia Moenchengladbach x Elversberg pela Bundesliga?

1. Vendas oficiais do clube mandante (Borussia Mönchengladbach)

  • Compre diretamente pelo portal oficial de ingressos online do time mandante.
  • Sócios do clube recebem janelas prioritárias de compra antecipada antes que eventuais ingressos restantes sejam disponibilizados ao público em geral.
  • Se os lugares padrão se esgotarem, confira a troca oficial secundária de ingressos no site do clube para revendas pelo valor de face diretamente de detentores de carnê de temporada.

2. Setor da torcida visitante (SV Elversberg)

  • Torcedores visitantes devem comprar ingressos diretamente pela loja oficial de ingressos do SV Elversberg para garantir assentos na seção destinada aos visitantes no BORUSSIA-PARK.

3. Plataformas de revenda de terceiros

  • Plataformas secundárias de ingressos como Stubhub têm anúncios disponíveis, embora os preços geralmente sejam majorados acima do valor oficial, dependendo da demanda.

Quanto custam os ingressos para Borussia Moenchengladbach x Elversberg pela Bundesliga?

Para o jogo da Bundesliga entre Borussia Mönchengladbach e SV Elversberg no BORUSSIA PARK, os preços dos ingressos nos mercados oficial e secundário são:

  • Preços oficiais: Diretamente no portal do clube, os preços padrão de ingressos não VIP geralmente variam de € 15 a € 55 nas categorias padrão.
  • Mercado de revenda: Em plataformas de terceiros como a Stubhub, os preços iniciais para entrada básica normalmente começam em torno de € 20 a € 50, enquanto os anúncios secundários médios variam entre € 170 e € 300, dependendo da demanda por setor e da disponibilidade.

Borussia Moenchengladbach x Elversberg pela Bundesliga: tudo o que você precisa saber

Momento de Borussia Moenchengladbach x Elversberg

O Borussia Moenchengladbach chega para a estreia na Bundesliga com cinco vitórias em cinco amistosos de pré-temporada, marcando 20 gols e sofrendo apenas dois nesses jogos. Sua atuação mais recente foi uma vitória por 2 a 1 sobre o Aston Villa em 15 de agosto, enquanto seu resultado mais emphático veio em uma goleada por 8 a 0 sobre o Velbert. Essa sequência representa uma campanha perfeita em sua programação de preparação de verão.

O Elversberg somou três vitórias, um empate e uma derrota em seus últimos cinco jogos de pré-temporada. A equipe venceu o Lorient por 4 a 1 em seu amistoso final em 15 de agosto e antes marcou cinco gols no Strasbourg em uma vitória por 5 a 2. Sua única derrota veio contra o Viktoria Köln 1904 em meados de julho. Ao longo dos cinco jogos, marcou 12 gols e sofreu seis.

BMG

BMG - Sequência

HRO
V1-3
VEL
V0-8
AVL
V2-1
TSM
V0-5
RBL
D3-0
Gol marcado (sofrido)
18/5
Jogos com mais de 2,5 gols
5/5
Ambas as equipes marcaram
2/5
ELV

ELV - Sequência

STR
V5-2
MLL
E1-1
FCL
V4-1
DUI
V1-3
B04
V3-2
Gol marcado (sofrido)
16/7
Jogos com mais de 2,5 gols
4/5
Ambas as equipes marcaram
5/5

Borussia Moenchengladbach x Elversberg: retrospecto recente do confronto

Os dois clubes se enfrentaram apenas uma vez nos registros disponíveis, com o Borussia Moenchengladbach vencendo por 5 a 0 fora de casa contra o Elversberg na DFB-Pokal, em dezembro de 2020. Esse resultado é o único dado de confronto direto entre essas equipes, o que significa que há contexto histórico limitado para ser considerado antes do primeiro encontro entre eles na Bundesliga.

Confrontos

Borussia MönchengladbachEmpateElversberg
1
0
0
Copa da Alemanha
Elversberg badge
Elversberg
ELV
0
Borussia Mönchengladbach badge
Borussia Mönchengladbach
BMG
5
FJ
5Gols marcados0
Jogos sobre 2.5 gols1/1
Ambas as equipes marcaram0/1

Borussia Moenchengladbach x Elversberg na tabela

Na tabela da Bundesliga, o Borussia Moenchengladbach ocupa atualmente a quinta colocação, enquanto o Elversberg aparece em sétimo.

#JVEDGPGCSGPSequência
1
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
440092+712
V
V
V
V
2
Bayern de MuniqueBayern de MuniqueFCB
4310142+1210
V
V
E
V
3
FreiburgFreiburgSCF
4310123+910
E
V
V
V
4
AugsburgAugsburgFCA
4211116+57
D
E
V
V
5
Bayer LeverkusenBayer LeverkusenB04
4211105+57
V
E
V
D
6
MainzMainzM05
4211106+47
V
D
V
E
7
ElversbergElversbergELV
421187+17
E
D
V
V
8
Werder BremenWerder BremenSVW
42118807
V
E
V
D
9
LeipzigLeipzigRBL
420295+46
D
V
D
V
10
Eintracht FrankfurtEintracht FrankfurtSGE
4121910-15
E
V
D
E
11
SchalkeSchalkeS04
412134-15
E
V
E
D
12
PaderbornPaderbornSCP
411235-24
V
D
D
E
13
ColôniaColôniaKOE
411269-34
D
E
D
V
14
HoffenheimHoffenheimTSG
4103710-33
D
V
D
D
15
StuttgartStuttgartSTU
410369-33
D
D
V
D
16
HamburgoHamburgoHSV
4103213-113
V
D
D
D
17
Union BerlinUnion BerlinFCU
4013417-131
D
D
D
E
18
Borussia MönchengladbachBorussia MönchengladbachBMG
4004616-100
D
D
D
D
Champions League
UEFA Europa League
Classificação à UEFA Conference League
Play-off do Rebaixamento
Rebaixamento

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