Borussia Moenchengladbach enfrenta o Elversberg no sábado, 5 de setembro de 2026, no Borussia-Park, em Mönchengladbach.

A partida em casa dá ao Mönchengladbach uma oportunidade no início da temporada de garantir pontos importantes, enquanto o visitante Elversberg busca se firmar na competição da elite. Os dois lados se enfrentaram competitivamente apenas uma vez antes no futebol profissional, com o Mönchengladbach aplicando uma vitória dominante por 5 a 0 sobre o Elversberg na segunda rodada da DFB-Pokal, em dezembro de 2020.

Deixe a GOAL trazer tudo o que você precisa saber sobre como garantir ingressos para Borussia Moenchengladbach x Elversberg, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando é o pontapé inicial de Borussia Moenchengladbach x Elversberg pela Bundesliga?

O Borussia Moenchengladbach recebe o Elversberg no Borussia-Park, em Mönchengladbach, na rodada de abertura da temporada da Bundesliga.

Bundesliga - Rodada 2 5 de set. de 2026 - 09:30 Ista-Borussia-Park

Como comprar ingressos para Borussia Moenchengladbach x Elversberg pela Bundesliga?

1. Vendas oficiais do clube mandante (Borussia Mönchengladbach)

Compre diretamente pelo portal oficial de ingressos online do time mandante.

Sócios do clube recebem janelas prioritárias de compra antecipada antes que eventuais ingressos restantes sejam disponibilizados ao público em geral.

Se os lugares padrão se esgotarem, confira a troca oficial secundária de ingressos no site do clube para revendas pelo valor de face diretamente de detentores de carnê de temporada.

2. Setor da torcida visitante (SV Elversberg)

Torcedores visitantes devem comprar ingressos diretamente pela loja oficial de ingressos do SV Elversberg para garantir assentos na seção destinada aos visitantes no BORUSSIA-PARK.

3. Plataformas de revenda de terceiros

Plataformas secundárias de ingressos como Stubhub têm anúncios disponíveis, embora os preços geralmente sejam majorados acima do valor oficial, dependendo da demanda.

Quanto custam os ingressos para Borussia Moenchengladbach x Elversberg pela Bundesliga?

Para o jogo da Bundesliga entre Borussia Mönchengladbach e SV Elversberg no BORUSSIA PARK, os preços dos ingressos nos mercados oficial e secundário são:

Preços oficiais: Diretamente no portal do clube, os preços padrão de ingressos não VIP geralmente variam de € 15 a € 55 nas categorias padrão.

Mercado de revenda: Em plataformas de terceiros como a Stubhub, os preços iniciais para entrada básica normalmente começam em torno de € 20 a € 50 , enquanto os anúncios secundários médios variam entre € 170 e € 300 , dependendo da demanda por setor e da disponibilidade.

Borussia Moenchengladbach x Elversberg pela Bundesliga: tudo o que você precisa saber

Momento de Borussia Moenchengladbach x Elversberg

O Borussia Moenchengladbach chega para a estreia na Bundesliga com cinco vitórias em cinco amistosos de pré-temporada, marcando 20 gols e sofrendo apenas dois nesses jogos. Sua atuação mais recente foi uma vitória por 2 a 1 sobre o Aston Villa em 15 de agosto, enquanto seu resultado mais emphático veio em uma goleada por 8 a 0 sobre o Velbert. Essa sequência representa uma campanha perfeita em sua programação de preparação de verão.

O Elversberg somou três vitórias, um empate e uma derrota em seus últimos cinco jogos de pré-temporada. A equipe venceu o Lorient por 4 a 1 em seu amistoso final em 15 de agosto e antes marcou cinco gols no Strasbourg em uma vitória por 5 a 2. Sua única derrota veio contra o Viktoria Köln 1904 em meados de julho. Ao longo dos cinco jogos, marcou 12 gols e sofreu seis.

Borussia Moenchengladbach x Elversberg: retrospecto recente do confronto

Os dois clubes se enfrentaram apenas uma vez nos registros disponíveis, com o Borussia Moenchengladbach vencendo por 5 a 0 fora de casa contra o Elversberg na DFB-Pokal, em dezembro de 2020. Esse resultado é o único dado de confronto direto entre essas equipes, o que significa que há contexto histórico limitado para ser considerado antes do primeiro encontro entre eles na Bundesliga.

Borussia Moenchengladbach x Elversberg na tabela

Na tabela da Bundesliga, o Borussia Moenchengladbach ocupa atualmente a quinta colocação, enquanto o Elversberg aparece em sétimo.