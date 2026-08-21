Borussia Moenchengladbach enfrenta o Elversberg no sábado, 5 de setembro de 2026, no Borussia-Park, em Mönchengladbach.
A partida em casa dá ao Mönchengladbach uma oportunidade no início da temporada de garantir pontos importantes, enquanto o visitante Elversberg busca se firmar na competição da elite. Os dois lados se enfrentaram competitivamente apenas uma vez antes no futebol profissional, com o Mönchengladbach aplicando uma vitória dominante por 5 a 0 sobre o Elversberg na segunda rodada da DFB-Pokal, em dezembro de 2020.
Deixe a GOAL trazer tudo o que você precisa saber sobre como garantir ingressos para Borussia Moenchengladbach x Elversberg, incluindo onde comprá-los e quanto custam.
Quando é o pontapé inicial de Borussia Moenchengladbach x Elversberg pela Bundesliga?
O Borussia Moenchengladbach recebe o Elversberg no Borussia-Park, em Mönchengladbach, na rodada de abertura da temporada da Bundesliga.
Como comprar ingressos para Borussia Moenchengladbach x Elversberg pela Bundesliga?
1. Vendas oficiais do clube mandante (Borussia Mönchengladbach)
- Compre diretamente pelo portal oficial de ingressos online do time mandante.
- Sócios do clube recebem janelas prioritárias de compra antecipada antes que eventuais ingressos restantes sejam disponibilizados ao público em geral.
- Se os lugares padrão se esgotarem, confira a troca oficial secundária de ingressos no site do clube para revendas pelo valor de face diretamente de detentores de carnê de temporada.
2. Setor da torcida visitante (SV Elversberg)
- Torcedores visitantes devem comprar ingressos diretamente pela loja oficial de ingressos do SV Elversberg para garantir assentos na seção destinada aos visitantes no BORUSSIA-PARK.
3. Plataformas de revenda de terceiros
- Plataformas secundárias de ingressos como Stubhub têm anúncios disponíveis, embora os preços geralmente sejam majorados acima do valor oficial, dependendo da demanda.
Quanto custam os ingressos para Borussia Moenchengladbach x Elversberg pela Bundesliga?
Para o jogo da Bundesliga entre Borussia Mönchengladbach e SV Elversberg no BORUSSIA PARK, os preços dos ingressos nos mercados oficial e secundário são:
- Preços oficiais: Diretamente no portal do clube, os preços padrão de ingressos não VIP geralmente variam de € 15 a € 55 nas categorias padrão.
- Mercado de revenda: Em plataformas de terceiros como a Stubhub, os preços iniciais para entrada básica normalmente começam em torno de € 20 a € 50, enquanto os anúncios secundários médios variam entre € 170 e € 300, dependendo da demanda por setor e da disponibilidade.
Borussia Moenchengladbach x Elversberg pela Bundesliga: tudo o que você precisa saber
Momento de Borussia Moenchengladbach x Elversberg
O Borussia Moenchengladbach chega para a estreia na Bundesliga com cinco vitórias em cinco amistosos de pré-temporada, marcando 20 gols e sofrendo apenas dois nesses jogos. Sua atuação mais recente foi uma vitória por 2 a 1 sobre o Aston Villa em 15 de agosto, enquanto seu resultado mais emphático veio em uma goleada por 8 a 0 sobre o Velbert. Essa sequência representa uma campanha perfeita em sua programação de preparação de verão.
O Elversberg somou três vitórias, um empate e uma derrota em seus últimos cinco jogos de pré-temporada. A equipe venceu o Lorient por 4 a 1 em seu amistoso final em 15 de agosto e antes marcou cinco gols no Strasbourg em uma vitória por 5 a 2. Sua única derrota veio contra o Viktoria Köln 1904 em meados de julho. Ao longo dos cinco jogos, marcou 12 gols e sofreu seis.
Borussia Moenchengladbach x Elversberg: retrospecto recente do confronto
Os dois clubes se enfrentaram apenas uma vez nos registros disponíveis, com o Borussia Moenchengladbach vencendo por 5 a 0 fora de casa contra o Elversberg na DFB-Pokal, em dezembro de 2020. Esse resultado é o único dado de confronto direto entre essas equipes, o que significa que há contexto histórico limitado para ser considerado antes do primeiro encontro entre eles na Bundesliga.
Confrontos
Borussia Moenchengladbach x Elversberg na tabela
Na tabela da Bundesliga, o Borussia Moenchengladbach ocupa atualmente a quinta colocação, enquanto o Elversberg aparece em sétimo.
|#
|J
|V
|E
|D
|GP
|GC
|SG
|P
|Sequência
|1
|4
|4
|0
|0
|9
|2
|+7
|12
V
V
V
V
|2
|4
|3
|1
|0
|14
|2
|+12
|10
V
V
E
V
|3
|4
|3
|1
|0
|12
|3
|+9
|10
E
V
V
V
|4
|4
|2
|1
|1
|11
|6
|+5
|7
D
E
V
V
|5
|4
|2
|1
|1
|10
|5
|+5
|7
V
E
V
D
|6
|4
|2
|1
|1
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|6
|+4
|7
V
D
V
E
|7
|4
|2
|1
|1
|8
|7
|+1
|7
E
D
V
V
|8
|4
|2
|1
|1
|8
|8
|0
|7
V
E
V
D
|9
|4
|2
|0
|2
|9
|5
|+4
|6
D
V
D
V
|10
|4
|1
|2
|1
|9
|10
|-1
|5
E
V
D
E
|11
|4
|1
|2
|1
|3
|4
|-1
|5
E
V
E
D
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|4
|1
|1
|2
|3
|5
|-2
|4
V
D
D
E
|13
|4
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|1
|2
|6
|9
|-3
|4
D
E
D
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|3
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|3
D
V
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D
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|0
|3
|6
|9
|-3
|3
D
D
V
D
|16
|4
|1
|0
|3
|2
|13
|-11
|3
V
D
D
D
|17
|4
|0
|1
|3
|4
|17
|-13
|1
D
D
D
E
|18
|4
|0
|0
|4
|6
|16
|-10
|0
D
D
D
D