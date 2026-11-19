O Borussia Mönchengladbach recebe o Eintracht Frankfurt no sábado, 12 de dezembro de 2026, no Ista-Borussia-Park, em Mönchengladbach.
O encontro mais recente entre as equipes pela Bundesliga, em fevereiro de 2026, terminou com uma vitória tranquila do Frankfurt por 3 a 0 no Deutsche Bank Park. Antes disso, os dois times protagonizaram, em setembro de 2025, um jogo extraordinário de dez gols, vencido pelo Frankfurt por 6 a 4.
A GOAL mostra tudo o que você precisa saber para garantir ingressos para Borussia Mönchengladbach x Eintracht Frankfurt, incluindo onde comprá-los e quanto custam.
Quando é Borussia Mönchengladbach x Eintracht Frankfurt pela Bundesliga?
Borussia Mönchengladbach x Eintracht Frankfurt acontece no Ista-Borussia-Park, em Mönchengladbach, no sábado, 12 de dezembro de 2026.
Como comprar ingressos para Borussia Mönchengladbach x Eintracht Frankfurt pela Bundesliga?
Confira as opções para comprar ingressos para Borussia Mönchengladbach x Eintracht Frankfurt pela Bundesliga:
1. Canais oficiais dos clubes
- Venda oficial de ingressos dos clubes: A opção mais segura e confiável, com preços oficiais, é comprar diretamente pelos portais de ingressos do Borussia Mönchengladbach ou do Eintracht Frankfurt. Em geral, os ingressos são disponibilizados primeiro aos sócios, antes da venda ao público geral, dependendo da disponibilidade restante.
2. Plataformas de revenda de ingressos
- Plataformas de revenda: Se os ingressos oficiais dos clubes estiverem completamente esgotados, muitas vezes é possível encontrar entradas comuns em plataformas de revenda como a StubHub. Essas plataformas permitem que torcedores comprem e vendam ingressos para jogos da Bundesliga quando as cotas iniciais se esgotam.
Quanto custam os ingressos para Borussia Mönchengladbach x Eintracht Frankfurt pela Bundesliga?
Confira as estimativas de preços dos ingressos para Borussia Mönchengladbach x Eintracht Frankfurt pela Bundesliga:
1. Canais oficiais dos clubes
- Setores em pé (arquibancadas de torcedores): € 15 a € 25.
- Assentos comuns (arquibancadas superiores e inferiores / cantos): € 35 a € 75.
- Assentos centrais nas laterais do campo (lugares privilegiados): € 70 a € 90 ou mais.
- Pacotes VIP e de hospitalidade: € 250 a € 400 ou mais.
2. Plataformas de revenda de ingressos
Se os ingressos oficiais se esgotarem na venda inicial dos clubes, plataformas de revenda como a StubHub oferecem ingressos a preços determinados pela demanda:
- Revenda de ingressos para a arquibancada superior / entradas comuns: Os preços geralmente começam em torno de € 45 a € 60.
- Revenda de assentos nas laterais do campo / arquibancadas intermediárias: Os preços costumam variar entre € 90 e € 250 ou mais.
- Revenda de ingressos VIP e de hospitalidade: Os preços frequentemente variam de € 350 a mais de € 900.
Borussia Mönchengladbach x Eintracht Frankfurt pela Bundesliga: tudo o que você precisa saber
Momento de Borussia Mönchengladbach e Eintracht Frankfurt
O Borussia Mönchengladbach registrou duas vitórias, um empate e duas derrotas nos últimos cinco jogos em todas as competições. Sua partida mais recente foi uma vitória em amistoso contra o Standard Liege em 12 de novembro, enquanto seu último resultado em jogo oficial foi uma derrota por 3 a 1 para o Hamburger SV pela Bundesliga, em 6 de novembro. Nesse período, o Gladbach também venceu o Karlsruher SC por 2 a 0 na Copa da Alemanha e conquistou uma vitória fora de casa por 3 a 2 sobre o VfB Stuttgart. O Mönchengladbach empatou em 0 a 0 com o Paderborn em sua última partida pela liga antes da derrota para o Hamburg.
O Eintracht Frankfurt venceu três e empatou dois dos últimos cinco jogos em todas as competições. Seu resultado mais recente foi um empate por 2 a 2 com o Paderborn, fora de casa, pela Bundesliga, em 7 de novembro. Antes disso, venceu o Hamburger SV por 3 a 1 na liga. O Frankfurt também derrotou o Hamburg por 3 a 1 na Copa da Alemanha e venceu o FC Köln por 1 a 0 fora de casa. Sua única derrota nessa sequência foi por 1 a 0 para o Borussia Dortmund, fora de casa.
Borussia Mönchengladbach x Eintracht Frankfurt: retrospecto recente do confronto
O encontro mais recente entre as equipes foi pela Bundesliga, em Frankfurt, em 14 de fevereiro de 2026, e terminou com vitória do Eintracht Frankfurt por 3 a 0. Antes disso, o jogo do primeiro turno, em setembro de 2025, teve uma vitória marcante do Frankfurt por 6 a 4 em Mönchengladbach. Nos últimos cinco confrontos diretos, o Frankfurt venceu três vezes, houve um empate e o Gladbach venceu uma vez. Essas cinco partidas tiveram 30 gols no total.