Como comprar ingressos para Borussia Mönchengladbach x Darmstadt: preços da Copa da Alemanha, informações sobre o jogo, vendas de última hora e mais

O Borussia Mönchengladbach recebe o Darmstadt na terça-feira, 1º de dezembro de 2026, no Borussia-Park, em Mönchengladbach.
Os confrontos oficiais mais recentes entre as equipes aconteceram na temporada 2023/24 da Bundesliga e terminaram em dois empates disputados. Em setembro de 2023, elas empataram por 3 a 3 no Merck-Stadion am Böllenfalltor, estádio do Darmstadt. Em fevereiro de 2024, ficaram no 0 a 0 no Borussia-Park.
Deixe que a GOAL mostre tudo o que você precisa saber para garantir ingressos para Borussia Mönchengladbach x Darmstadt, incluindo onde comprá-los e quanto custam.
Quando será Borussia Mönchengladbach x Darmstadt pela Copa da Alemanha?
Borussia Mönchengladbach x Darmstadt acontece no Borussia-Park, em Mönchengladbach, na terça-feira, 1º de dezembro de 2026.
Como comprar ingressos para Borussia Mönchengladbach x Darmstadt pela Copa da Alemanha?
Estas são as opções disponíveis para comprar ingressos para Borussia Mönchengladbach x Darmstadt pela Copa da Alemanha:
1. Canais oficiais dos clubes
- Venda oficial de ingressos dos clubes (mercado primário): Você pode consultar os sites oficiais do Borussia Mönchengladbach, mandante no Borussia-Park, e do SV Darmstadt 98 para conferir a pré-venda para sócios e a venda ao público em geral. A compra diretamente com os clubes garante ingressos pelo preço oficial e entrada válida.
2. Plataformas de revenda de ingressos
- Plataformas de revenda de ingressos: Se os ingressos nos canais oficiais dos clubes estiverem completamente esgotados, muitas vezes é possível encontrar entradas comuns em plataformas de revenda como a Ticombo. Essas plataformas permitem que torcedores comprem e vendam ingressos para os próximos jogos da Copa da Alemanha quando as cotas de venda primária se esgotam.
Quanto custam os ingressos para Borussia Mönchengladbach x Darmstadt pela Copa da Alemanha?
Veja os preços dos ingressos para Borussia Mönchengladbach x Darmstadt pela Copa da Alemanha:
1. Canais oficiais dos clubes
- Lugares em pé / setores seguros com lugares em pé: € 15 a € 20
- Assentos comuns (arquibancadas superior e inferior): € 30 a € 60
- Pacotes VIP / hospitalidade: € 150 a € 300 ou mais
2. Plataformas de revenda de ingressos
Se os ingressos oficiais se esgotarem na venda primária dos clubes, plataformas de revenda como a Ticombo anunciam ingressos com preços determinados pela demanda do mercado:
- Assentos comuns / entrada geral: € 45 a € 120 ou mais
- Assentos premium / nas laterais do campo: € 130 a € 250 ou mais
Borussia Mönchengladbach x Darmstadt pela Copa da Alemanha: tudo o que você precisa saber
Momento de Borussia Mönchengladbach e Darmstadt
O Borussia Mönchengladbach soma duas vitórias, um empate e duas derrotas nos últimos cinco jogos. Sua partida mais recente terminou em empate por 0 a 0 com o Paderborn na Bundesliga, após uma vitória por 2 a 0 sobre o Karlsruher SC na Copa da Alemanha. O destaque dessa sequência foi a vitória por 3 a 2 sobre o VfB Stuttgart, fora de casa, pela Bundesliga. Já as derrotas para Hoffenheim (1 a 2) e FC Köln (1 a 2) refletem a irregularidade que Blessin busca corrigir.
O Darmstadt conquistou duas vitórias, dois empates e sofreu uma derrota nos últimos cinco jogos. Seu resultado mais recente foi um empate por 1 a 1 com o Magdeburg na 2. Bundesliga, e a equipe venceu o Elversberg por 2 a 0 na Copa da Alemanha. A derrota por 4 a 0 em casa para o Karlsruher SC segue sendo o pior resultado desse período, no qual o time sofreu dez gols e marcou sete.
Borussia Mönchengladbach x Darmstadt: histórico recente do confronto
O encontro mais recente entre os dois clubes aconteceu em fevereiro de 2024, quando Borussia Mönchengladbach e Darmstadt empataram por 0 a 0 no Borussia-Park, pela Bundesliga. Antes disso, as equipes empataram por 3 a 3 em setembro de 2023, com mando de campo do Darmstadt. Nos últimos cinco confrontos registrados, nenhuma delas levou vantagem: o Gladbach tem uma vitória, o Darmstadt também tem uma, e houve três empates.