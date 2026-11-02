Como comprar ingressos para Borussia Mönchengladbach x Borussia Dortmund: preços da Bundesliga, informações sobre a partida, vendas de última hora e mais

O Borussia Mönchengladbach recebe o Borussia Dortmund no sábado, 21 de novembro de 2026, no Borussia-Park, em Mönchengladbach.
No encontro mais recente entre as equipes, em 3 de maio de 2026, o Mönchengladbach conquistou uma vitória suada por 1 a 0 em casa, graças a um gol de Haris Tabaković no fim da partida. Antes desse jogo, o Dortmund vinha dominando o confronto, com uma vitória por 2 a 0 em dezembro de 2025 e outra por 3 a 2 no início daquele ano.
Deixe a GOAL contar tudo o que você precisa saber para garantir ingressos para Borussia Mönchengladbach x Borussia Dortmund, incluindo onde comprá-los e quanto custam.
Quando será Borussia Mönchengladbach x Borussia Dortmund pela Bundesliga?
Borussia Mönchengladbach x Borussia Dortmund será disputado no Borussia-Park, em Mönchengladbach, no sábado, 21 de novembro de 2026.
Como comprar ingressos para Borussia Mönchengladbach x Borussia Dortmund pela Bundesliga?
Estas são as opções habituais para quem quer garantir um lugar no jogo entre Borussia Mönchengladbach e Borussia Dortmund pela Bundesliga, no Borussia-Park:
1. Canais oficiais dos clubes
- Venda oficial de ingressos pelos clubes: Tanto o Borussia Mönchengladbach quanto o Borussia Dortmund oferecem períodos iniciais de compra prioritária exclusivos para seus associados, a maneira mais confiável de garantir ingressos pelo preço original.
- Venda ao público geral: Os lugares restantes após a reserva exclusiva para associados são disponibilizados ao público geral diretamente pelo portal oficial de ingressos do clube mandante.
2. Plataformas de revenda de ingressos
- Plataformas de revenda de ingressos: Se os ingressos nos canais oficiais dos clubes estiverem completamente esgotados, muitas vezes é possível encontrar ingressos comuns em plataformas de revenda como a StubHub. Essas plataformas permitem que torcedores comprem e vendam ingressos para os próximos jogos da Bundesliga quando as cotas da venda inicial se esgotam.
Quanto custam os ingressos para Borussia Mönchengladbach x Borussia Dortmund pela Bundesliga?
Confira os detalhes dos preços dos ingressos para o próximo jogo entre Borussia Mönchengladbach e Borussia Dortmund pela Bundesliga, no Borussia-Park:
1. Canais oficiais dos clubes
- Ingressos para o setor em pé (Nordkurve): Os preços originais para associados geralmente variam entre € 19 e € 25.
- Assentos comuns (arquibancadas superiores e inferiores): Os assentos das categorias padrão na venda oficial inicial geralmente custam de € 35 a € 75.
- Lugares VIP e de hospitalidade: Os pacotes premium vendidos diretamente pelo clube começam na faixa de € 200 a mais de € 400 por ingresso e incluem serviço de alimentação e acesso a um lounge com assentos acolchoados.
2. Plataformas de revenda de ingressos
Se os ingressos oficiais estiverem esgotados na venda inicial dos clubes, plataformas de revenda como a StubHub anunciam ingressos com preços determinados pela demanda do mercado:
- Arquibancadas inferiores e setores de canto: Os preços começam em torno de € 70 a € 110 (aproximadamente £ 60 ou mais), dependendo da oferta e da demanda.
- Assentos nas laterais do campo e setores premium: Os assentos comuns ao longo das linhas laterais ou em setores populares geralmente custam entre € 150 e € 350.
- Revenda de lugares em lounges VIP e empresariais: Os pacotes de hospitalidade de alto padrão e os lugares em setores empresariais exclusivos frequentemente custam de € 400 a mais de € 900 por assento.
Borussia Mönchengladbach x Borussia Dortmund pela Bundesliga: tudo o que você precisa saber
Momento de Borussia Mönchengladbach e Borussia Dortmund
O Mönchengladbach chega a este confronto em uma sequência que preocupará Blessin. Sua equipe conseguiu apenas uma vitória nos últimos cinco jogos oficiais, com três derrotas e um empate, e esse único triunfo veio em um amistoso contra o Sportfreunde Siegen. Pela Bundesliga, perdeu para Mainz, Köln e Hoffenheim, sofrendo dez gols nessas três derrotas. O compromisso mais recente terminou em derrota por 2 a 1 para o Hoffenheim. Nos cinco jogos, marcou apenas cinco gols e sofreu oito.
A posição do Dortmund na tabela conta uma história diferente, mas os resultados recentes trazem sinais de alerta. Nos últimos cinco jogos, a equipe venceu dois, empatou dois e perdeu um, marcando cinco gols e sofrendo cinco. O 0 a 0 contra o Union Berlin foi sua terceira partida sem vitória, e a derrota por 1 a 0 na Noruega para o Bodø/Glimt expôs uma falta de intensidade reconhecida abertamente por Kovac. As duas vitórias nessa sequência, por 3 a 0 sobre o Paderborn e por 1 a 0 fora de casa contra o Stuttgart, parecem cada vez mais distantes.
Borussia Mönchengladbach x Borussia Dortmund: retrospecto recente do confronto
O encontro mais recente entre as duas equipes terminou com vitória do Mönchengladbach em casa por 1 a 0, em maio de 2026, resultado que encerrou uma sequência de domínio do Dortmund no confronto. Nos últimos cinco duelos, o Dortmund venceu três, o Gladbach ganhou um e uma partida terminou empatada. Os jogos foram equilibrados em número de gols, com o Dortmund levando uma pequena vantagem na soma dos placares, embora a última vitória do Gladbach em casa ofereça à equipe de Blessin um resultado no qual se apoiar.