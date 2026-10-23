Este será um raro confronto europeu entre os clubes, que nunca se enfrentaram em uma partida oficial de competições da UEFA. O único encontro anterior foi um amistoso entre clubes em 1º de agosto de 2015, vencido pelo Borussia Dortmund por 2 a 0.

A GOAL reúne tudo o que você precisa saber para garantir ingressos para Borussia Dortmund x Real Betis, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando será Borussia Dortmund x Real Betis pela Champions League?

Borussia Dortmund x Real Betis será disputado no Signal Iduna Park, em Dortmund, na quarta-feira, 4 de novembro de 2026.

Liga dos Campeões - Rodada 4 4 de nov. de 2026 - 15:00 Signal Iduna Park

Como comprar ingressos para Borussia Dortmund x Real Betis pela Champions League?

Para garantir ingressos para o próximo jogo da Champions League entre Borussia Dortmund e Real Betis, no Signal Iduna Park, há várias opções principais, desde os canais oficiais do clube até plataformas de revenda e fornecedores de pacotes de hospitalidade:

Loja oficial de ingressos do BVB e sistema de sorteio: É possível comprar ingressos diretamente pelo site oficial do Borussia Dortmund. Para jogos da Champions League com alta procura, o BVB costuma utilizar um sistema de solicitações ou sorteio, em vez de vender os ingressos por ordem de chegada, com períodos de prioridade para sócios do clube e titulares de carnês de temporada.

Plataformas de revenda de ingressos: Se os ingressos pelos canais oficiais do clube estiverem completamente esgotados, muitas vezes é possível encontrar entradas comuns em plataformas de revenda como a StubHub.

Quanto custam os ingressos para Borussia Dortmund x Real Betis pela Champions League?

Os preços dos ingressos para o jogo da Champions League entre Borussia Dortmund e Real Betis variam conforme o canal de compra, a categoria do assento e a procura.

1. Canais oficiais do clube

Anel superior / assentos mais baratos (categoria 4): Geralmente custam a partir de €40 a €60 para assentos comuns no anel superior ou em áreas com visão restrita, embora os ingressos para jogos europeus com alta procura se esgotem rapidamente nos sorteios oficiais entre sócios.

Assentos intermediários (categorias 2 e 3): Os assentos comuns nas áreas centrais e laterais geralmente custam entre €80 e €150 .

Assentos privilegiados no anel inferior e pacotes de hospitalidade VIP: Os assentos premium no anel inferior e os pacotes VIP oficiais com acesso a lounges custam de €250 a mais de €500 .

2. Plataformas de revenda de ingressos

Se os ingressos oficiais se esgotarem nos canais de venda do clube, plataformas de revenda como a StubHub oferecem ingressos com preços definidos pela demanda do mercado:

Anel superior e ingressos de revenda mais baratos: Os preços iniciais geralmente ficam em torno de €80 a €130 , dependendo da disponibilidade.

Assentos comuns nas laterais (categorias 1 e 2): Os assentos intermediários e nas laterais do campo geralmente custam de €200 a mais de €400 .

Revenda de ingressos premium e pacotes de hospitalidade: Os ingressos para lugares privilegiados no anel inferior ou os pacotes oferecidos por revendedores geralmente custam entre €450 e mais de €700 .

Borussia Dortmund x Real Betis pela Champions League: tudo o que você precisa saber

Momento de Borussia Dortmund e Real Betis

O Borussia Dortmund chega em excelente fase: venceu seus últimos cinco jogos em todas as competições, marcou 13 gols e sofreu apenas dois. Na partida mais recente, venceu o Paderborn por 3 a 0 na Bundesliga. Também derrotou o Villarreal por 3 a 2 na Champions League. Os dois jogos sem sofrer gols nessa sequência de cinco partidas reforçam a solidez defensiva demonstrada pela equipe de Kovac.

O Real Betis venceu quatro de seus últimos cinco jogos, empatou um e não perdeu nenhum nessa sequência. O resultado mais recente foi um empate por 1 a 1 com o Deportivo de A Coruna em LaLiga. No mesmo período, venceu Getafe, Villarreal e Real Madrid. O Betis marcou nove gols e sofreu quatro nessas cinco partidas, com destaque para a vitória por 3 a 2 sobre o Lille na Champions League.

Borussia Dortmund x Real Betis: retrospecto recente do confronto

O único encontro registrado entre Borussia Dortmund e Real Betis ocorreu em um amistoso entre clubes em 1º de agosto de 2015, quando o Dortmund venceu por 2 a 0 em casa. Além dessa partida de pré-temporada, não há confrontos oficiais entre os dois clubes.