Este será um raro confronto europeu entre os clubes, que nunca se enfrentaram em uma partida oficial de competições da UEFA. O único encontro anterior foi um amistoso entre clubes em 1º de agosto de 2015, vencido pelo Borussia Dortmund por 2 a 0.
A GOAL reúne tudo o que você precisa saber para garantir ingressos para Borussia Dortmund x Real Betis, incluindo onde comprá-los e quanto custam.
Quando será Borussia Dortmund x Real Betis pela Champions League?
Borussia Dortmund x Real Betis será disputado no Signal Iduna Park, em Dortmund, na quarta-feira, 4 de novembro de 2026.
Como comprar ingressos para Borussia Dortmund x Real Betis pela Champions League?
Para garantir ingressos para o próximo jogo da Champions League entre Borussia Dortmund e Real Betis, no Signal Iduna Park, há várias opções principais, desde os canais oficiais do clube até plataformas de revenda e fornecedores de pacotes de hospitalidade:
- Loja oficial de ingressos do BVB e sistema de sorteio: É possível comprar ingressos diretamente pelo site oficial do Borussia Dortmund. Para jogos da Champions League com alta procura, o BVB costuma utilizar um sistema de solicitações ou sorteio, em vez de vender os ingressos por ordem de chegada, com períodos de prioridade para sócios do clube e titulares de carnês de temporada.
- Plataformas de revenda de ingressos: Se os ingressos pelos canais oficiais do clube estiverem completamente esgotados, muitas vezes é possível encontrar entradas comuns em plataformas de revenda como a StubHub.
Quanto custam os ingressos para Borussia Dortmund x Real Betis pela Champions League?
Os preços dos ingressos para o jogo da Champions League entre Borussia Dortmund e Real Betis variam conforme o canal de compra, a categoria do assento e a procura.
1. Canais oficiais do clube
- Anel superior / assentos mais baratos (categoria 4): Geralmente custam a partir de €40 a €60 para assentos comuns no anel superior ou em áreas com visão restrita, embora os ingressos para jogos europeus com alta procura se esgotem rapidamente nos sorteios oficiais entre sócios.
- Assentos intermediários (categorias 2 e 3): Os assentos comuns nas áreas centrais e laterais geralmente custam entre €80 e €150.
- Assentos privilegiados no anel inferior e pacotes de hospitalidade VIP: Os assentos premium no anel inferior e os pacotes VIP oficiais com acesso a lounges custam de €250 a mais de €500.
2. Plataformas de revenda de ingressos
Se os ingressos oficiais se esgotarem nos canais de venda do clube, plataformas de revenda como a StubHub oferecem ingressos com preços definidos pela demanda do mercado:
- Anel superior e ingressos de revenda mais baratos: Os preços iniciais geralmente ficam em torno de €80 a €130, dependendo da disponibilidade.
- Assentos comuns nas laterais (categorias 1 e 2): Os assentos intermediários e nas laterais do campo geralmente custam de €200 a mais de €400.
- Revenda de ingressos premium e pacotes de hospitalidade: Os ingressos para lugares privilegiados no anel inferior ou os pacotes oferecidos por revendedores geralmente custam entre €450 e mais de €700.
Borussia Dortmund x Real Betis pela Champions League: tudo o que você precisa saber
Momento de Borussia Dortmund e Real Betis
O Borussia Dortmund chega em excelente fase: venceu seus últimos cinco jogos em todas as competições, marcou 13 gols e sofreu apenas dois. Na partida mais recente, venceu o Paderborn por 3 a 0 na Bundesliga. Também derrotou o Villarreal por 3 a 2 na Champions League. Os dois jogos sem sofrer gols nessa sequência de cinco partidas reforçam a solidez defensiva demonstrada pela equipe de Kovac.
O Real Betis venceu quatro de seus últimos cinco jogos, empatou um e não perdeu nenhum nessa sequência. O resultado mais recente foi um empate por 1 a 1 com o Deportivo de A Coruna em LaLiga. No mesmo período, venceu Getafe, Villarreal e Real Madrid. O Betis marcou nove gols e sofreu quatro nessas cinco partidas, com destaque para a vitória por 3 a 2 sobre o Lille na Champions League.
Borussia Dortmund x Real Betis: retrospecto recente do confronto
O único encontro registrado entre Borussia Dortmund e Real Betis ocorreu em um amistoso entre clubes em 1º de agosto de 2015, quando o Dortmund venceu por 2 a 0 em casa. Além dessa partida de pré-temporada, não há confrontos oficiais entre os dois clubes.
Confrontos
|#
|J
|V
|E
|D
|GP
|GC
|SG
|P
|Sequência
|1
|3
|3
|0
|0
|14
|5
|+9
|9
V
V
V
|2
|3
|3
|0
|0
|12
|3
|+9
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V
V
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|0
|0
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|7
|+5
|9
V
V
V
|4
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|0
|0
|10
|5
|+5
|9
V
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|0
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|7
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D
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|2
|0
|1
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|+5
|6
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D
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|0
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|6
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|+3
|6
V
V
D
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|0
|1
|7
|4
|+3
|6
D
V
V
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|2
|0
|1
|5
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|+1
|6
V
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|14
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|2
|0
|10
|5
|+5
|5
E
E
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|3
|1
|1
|1
|8
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|+3
|4
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|4
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|0
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|0
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|3
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D
|23
|3
|1
|0
|2
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|9
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|3
V
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D
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|1
|0
|2
|6
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V
D
D
|25
|3
|1
|0
|2
|3
|6
|-3
|3
D
V
D
|26
|3
|1
|0
|2
|4
|8
|-4
|3
D
V
D
|27
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|1
|0
|2
|3
|7
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|3
D
D
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|28
|3
|1
|0
|2
|4
|9
|-5
|3
D
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|1
|0
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D
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|29
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D
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|3
|0
|2
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|3
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|2
E
D
E
|32
|3
|0
|1
|2
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|1
E
D
D
|33
|3
|0
|1
|2
|5
|9
|-4
|1
D
E
D
|34
|3
|0
|0
|3
|2
|6
|-4
|0
D
D
D
|35
|3
|0
|0
|3
|4
|10
|-6
|0
D
D
D
|36
|3
|0
|0
|3
|1
|13
|-12
|0
D
D
D