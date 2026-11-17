O Borussia Dortmund recebe a Inter na quarta-feira, 9 de dezembro de 2026, no Signal Iduna Park, em Dortmund.

Borussia Dortmund e Inter têm um histórico de confrontos pela Champions League, marcado pelo encontro europeu mais recente entre os clubes, em janeiro de 2026, quando a equipe italiana venceu por 2 a 0 no Signal Iduna Park. A única vitória do Dortmund sobre a Inter em competições europeias segue sendo a memorável virada por 3 a 2 em casa, na fase de grupos, em novembro de 2019.

Deixe a GOAL mostrar tudo o que você precisa saber para garantir ingressos para Borussia Dortmund x Inter, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando começa Borussia Dortmund x Inter pela Champions League?

Borussia Dortmund x Inter acontece no Signal Iduna Park, em Dortmund, na quarta-feira, 9 de dezembro de 2026.

Liga dos Campeões - Rodada 6 9 de dez. de 2026 - 15:00 Signal Iduna Park

Como comprar ingressos para Borussia Dortmund x Inter pela Champions League?

Confira as opções de compra de ingressos disponíveis para o próximo jogo entre Borussia Dortmund e Inter pela Champions League:

1. Canais oficiais do clube

Venda oficial de ingressos do clube: Comprar diretamente pelo portal oficial de ingressos ou pela plataforma de sócios do Borussia Dortmund é a maneira mais direta e confiável de garantir ingressos pelo preço original, conforme a disponibilidade e os períodos de prioridade para sócios.

2. Plataformas de revenda de ingressos

Plataformas de revenda de ingressos: Se os ingressos nos canais oficiais do clube estiverem completamente esgotados, muitas vezes é possível encontrar ingressos comuns em plataformas de revenda como a StubHub. Essas plataformas permitem que torcedores comprem e vendam ingressos para os próximos jogos da Champions League quando as cotas da venda primária se esgotam.

Quanto custam os ingressos para Borussia Dortmund x Inter pela Champions League?

Confira os preços dos ingressos para Borussia Dortmund x Inter pela Champions League:

1. Canais oficiais do clube

Setores em pé / ingressos comuns: Geralmente custam de cerca de € 30 a € 60 .

Geralmente custam de cerca de . Setores com assentos (categorias 1–4): Geralmente custam de aproximadamente € 50 a mais de € 100+.

2. Plataformas de revenda de ingressos

Se os ingressos oficiais se esgotarem na venda primária do clube, plataformas de revenda como a StubHub anunciam ingressos com preços baseados na demanda do mercado:

Setores em pé / assentos mais baratos: Os preços começam em torno de € 90 a € 135 .

Os preços começam em torno de . Setores comuns com assentos (categorias 2–4): Os preços variam entre € 140 e € 250+ .

Os preços variam entre . Assentos premium / categoria 1: Os preços variam de cerca de € 350 a € 450+.

Borussia Dortmund x Inter pela Champions League: tudo o que você precisa saber

Momento de Borussia Dortmund e Inter

O Borussia Dortmund venceu quatro e empatou uma de suas últimas cinco partidas oficiais. Sofreu gols em todos os jogos, mas mostrou regularidade para marcar. Seu resultado mais recente foi uma vitória por 2 a 1 sobre o Elversberg pela Bundesliga. A equipe também venceu o Real Betis por 2 a 1 na Champions League, no início de novembro. O único jogo em que deixou pontos pelo caminho foi o empate por 2 a 2 com o Bayern de Munique no fim de outubro. Nessas cinco partidas, o Dortmund marcou nove gols e sofreu sete.

A Inter venceu quatro de suas últimas cinco partidas oficiais. A única derrota foi por 3 a 1 para o Milan, pela Série A. A equipe de Chivu se recuperou do revés com uma vitória por 3 a 0 sobre o Feyenoord na Champions League e, depois, venceu o Como por 2 a 0 pelo campeonato nacional em 8 de novembro. Marcou oito gols nessas cinco partidas e sofreu quatro, sem sofrer gols nos dois jogos mais recentes.

Borussia Dortmund x Inter: histórico recente de confrontos

O encontro mais recente entre os dois clubes aconteceu na Champions League, em janeiro de 2026, quando a Inter venceu o Dortmund por 2 a 0 no Signal Iduna Park. Nos três confrontos registrados pela Champions League, a Inter venceu duas vezes e o Dortmund uma. A única vitória do clube alemão foi por 3 a 2, em casa, em novembro de 2019.