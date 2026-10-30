Como comprar ingressos para Borussia Dortmund x Elversberg: preços da Bundesliga, informações sobre o jogo, vendas de última hora e mais

O Borussia Dortmund recebe o Elversberg no sábado, 7 de novembro de 2026, no Signal Iduna Park, em Dortmund.

Historicamente, o Borussia Dortmund enfrentou a equipe reserva do Elversberg nas divisões inferiores e venceu a equipe principal por 4 a 1 na Copa da Alemanha, em outubro de 1981. Enquanto isso, o Elversberg tem se mostrado um adversário difícil em sua temporada de estreia na Bundesliga, conquistando resultados expressivos contra clubes tradicionais.

A GOAL traz tudo o que você precisa saber para garantir ingressos para Borussia Dortmund x Elversberg, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando começa Borussia Dortmund x Elversberg pela Bundesliga?

Borussia Dortmund x Elversberg começa no sábado, 7 de novembro de 2026, no Signal Iduna Park, em Dortmund.

Bundesliga - Rodada 9 7 de nov. de 2026 - 09:30 Signal Iduna Park

Como comprar ingressos para Borussia Dortmund x Elversberg pela Bundesliga?

Quem deseja garantir ingressos para a partida da Bundesliga entre Borussia Dortmund e SV Elversberg no Signal Iduna Park tem algumas opções principais:

1. Canais oficiais do clube

Bilheteria oficial do BVB: A maneira mais confiável e econômica de comprar ingressos pelo preço original é diretamente pelo site oficial do Borussia Dortmund. Em geral, os ingressos passam primeiro por uma fase de pré-venda exclusiva para sócios do clube e titulares de carnês de temporada, antes que os lugares restantes sejam disponibilizados ao público geral.

2. Plataformas de revenda de ingressos

Plataformas de revenda de ingressos: Se os ingressos pelos canais oficiais do clube estiverem completamente esgotados, muitas vezes é possível encontrar ingressos comuns em plataformas de revenda como a StubHub. Essas plataformas permitem que torcedores comprem e vendam ingressos para partidas da Bundesliga quando as cotas de venda oficiais se esgotam.

Quanto custam os ingressos para Borussia Dortmund x Elversberg pela Bundesliga?

Os preços dos ingressos para a partida da Bundesliga entre Borussia Dortmund e SV Elversberg variam conforme a compra seja feita pelos canais oficiais do clube ou por plataformas de revenda.

1. Canais oficiais do clube

Ingressos para ficar em pé (Muralha Amarela / setores gerais para ficar em pé): Normalmente custam cerca de € 19,00 .

Normalmente custam cerca de . Assentos da categoria 4: Os assentos comuns no anel superior geralmente custam a partir de cerca de € 57,00 quando comprados diretamente do clube.

Os assentos comuns no anel superior geralmente custam a partir de cerca de quando comprados diretamente do clube. Assentos das categorias 1 a 3: Os assentos comuns de melhor categoria nos anéis inferior e intermediário normalmente custam de € 65,00 a € 85,00 pelo preço original.

Os assentos comuns de melhor categoria nos anéis inferior e intermediário normalmente custam de pelo preço original. Pacotes VIP e de hospitalidade: Custam a partir de aproximadamente € 535,50 por pessoa e incluem assentos acolchoados de categoria superior e serviço de alimentação.

2. Plataformas de revenda de ingressos

Se os ingressos oficiais se esgotarem nas vendas diretas do clube, plataformas de revenda como a StubHub anunciam ingressos com preços definidos pela demanda do mercado:

Revenda de ingressos comuns: Os ingressos comuns para esta partida geralmente custam a partir de cerca de € 50,00 a € 70,00 para lugares no anel superior ou em setores para ficar em pé, dependendo da oferta e da demanda no momento.

Os ingressos comuns para esta partida geralmente custam a partir de cerca de para lugares no anel superior ou em setores para ficar em pé, dependendo da oferta e da demanda no momento. Revenda de assentos nas laterais e de melhor categoria: Os assentos nas laterais com melhor vista frequentemente chegam a € 100,00 a mais de € 180,00.

Borussia Dortmund x Elversberg pela Bundesliga: tudo o que você precisa saber

Momento de Borussia Dortmund e Elversberg

O Borussia Dortmund venceu seus cinco jogos mais recentes em todas as competições, marcando 14 gols e sofrendo cinco nesse período. Sua última partida foi uma vitória por 1 a 0 fora de casa sobre o VfB Stuttgart, pela Bundesliga. Nessa sequência, também venceu o Villarreal por 3 a 2 na Champions League. Entre os resultados anteriores estão uma vitória por 3 a 0 sobre o Paderborn e uma vitória por 2 a 3 fora de casa sobre o Hoffenheim. O Dortmund não sofreu gols em duas das últimas cinco partidas.

Os últimos cinco resultados do Elversberg incluem duas vitórias, um empate e duas derrotas. Sua partida mais recente foi uma derrota por 2 a 1 para o Waldhof Mannheim em um amistoso, enquanto seu último jogo oficial terminou em empate por 0 a 0 com o Schalke 04, pela Bundesliga. Antes disso, venceu o Borussia Moenchengladbach por 3 a 4 fora de casa e o Bayer Leverkusen por 3 a 2, mas também perdeu por 1 a 2 para o Bayern de Munique.

Borussia Dortmund x Elversberg: retrospecto recente do confronto

Não há dados disponíveis sobre os últimos cinco confrontos entre Borussia Dortmund e Elversberg. Mais informações sobre o histórico serão acrescentadas à medida que estiverem disponíveis.