O Borussia Dortmund recebe o Elversberg no sábado, 7 de novembro de 2026, no Signal Iduna Park, em Dortmund.

Historicamente, o Borussia Dortmund enfrentou a equipe reserva do Elversberg em divisões inferiores e venceu o time principal por 4 a 1 na Copa da Alemanha, em outubro de 1981. Enquanto isso, o Elversberg tem se mostrado um adversário difícil em sua temporada de estreia na Bundesliga, conquistando resultados expressivos contra clubes tradicionais.

A GOAL reúne tudo o que você precisa saber para garantir ingressos para Borussia Dortmund x Elversberg, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando começa Borussia Dortmund x Elversberg pela Bundesliga?

Borussia Dortmund x Elversberg será disputado no Signal Iduna Park, em Dortmund, no sábado, 7 de novembro de 2026.

Bundesliga - Rodada 9 7 de nov. de 2026 - 09:30 Signal Iduna Park

Como comprar ingressos para Borussia Dortmund x Elversberg pela Bundesliga?

Quem deseja garantir ingressos para o próximo jogo da Bundesliga entre Borussia Dortmund e SV Elversberg, no Signal Iduna Park, tem algumas opções principais:

1. Canais oficiais do clube

Bilheteria oficial do BVB: A maneira mais confiável e econômica de comprar ingressos pelo preço original é diretamente pelo site oficial do Borussia Dortmund. Em geral, há uma fase de pré-venda exclusiva para sócios do clube e titulares de carnês de temporada antes que os lugares restantes sejam disponibilizados ao público em geral.

2. Plataformas de revenda de ingressos

Plataformas de revenda de ingressos: Se os ingressos pelos canais oficiais do clube estiverem completamente esgotados, muitas vezes é possível encontrar ingressos comuns em plataformas de revenda como a StubHub. Essas plataformas permitem que torcedores comprem e vendam ingressos para próximos jogos da Bundesliga quando os lotes de venda primária se esgotam.

Quanto custam os ingressos para Borussia Dortmund x Elversberg pela Bundesliga?

Os preços dos ingressos para o jogo da Bundesliga entre Borussia Dortmund e SV Elversberg variam conforme a compra seja feita pelos canais oficiais do clube ou por plataformas de revenda.

1. Canais oficiais do clube

Ingressos para setores em pé (Muralha Amarela / demais setores em pé): Geralmente custam cerca de € 19,00 .

Geralmente custam cerca de . Assentos da categoria 4: Os assentos comuns no anel superior geralmente começam em torno de € 57,00 na venda direta pelo clube.

Os assentos comuns no anel superior geralmente começam em torno de na venda direta pelo clube. Assentos das categorias 1 a 3: Os assentos comuns de melhor categoria nos anéis inferior e intermediário geralmente custam de € 65,00 a € 85,00 pelo preço original.

Os assentos comuns de melhor categoria nos anéis inferior e intermediário geralmente custam de pelo preço original. Pacotes VIP e de hospitalidade: Começam em aproximadamente € 535,50 por pessoa, incluindo assentos acolchoados de categoria superior e serviço de alimentação.

2. Plataformas de revenda de ingressos

Se os ingressos oficiais se esgotarem na venda primária do clube, plataformas de revenda como a StubHub anunciam ingressos com preços definidos pela demanda do mercado:

Revenda de ingressos comuns: Para este jogo, lugares comuns no anel superior ou nos setores em pé geralmente têm preços iniciais em torno de € 50,00 a € 70,00 , dependendo da oferta e da demanda no momento.

Para este jogo, lugares comuns no anel superior ou nos setores em pé geralmente têm preços iniciais em torno de , dependendo da oferta e da demanda no momento. Revenda de assentos nas laterais e de categoria superior: Assentos nas laterais com melhor visão do campo frequentemente chegam a € 100,00 a € 180,00 ou mais.

Borussia Dortmund x Elversberg pela Bundesliga: tudo o que você precisa saber

Momento de Borussia Dortmund e Elversberg

O Borussia Dortmund venceu seus últimos cinco jogos em todas as competições, marcando 14 gols e sofrendo cinco nesse período. Em sua partida mais recente, venceu o VfB Stuttgart por 1 a 0 fora de casa pela Bundesliga. Nessa sequência, também derrotou o Villarreal por 3 a 2 na Champions League. Os resultados anteriores incluem uma vitória por 3 a 0 sobre o Paderborn e outra por 3 a 2 fora de casa contra o Hoffenheim. O Dortmund não sofreu gols em dois dos últimos cinco jogos.

Nos últimos cinco jogos, o Elversberg somou duas vitórias, um empate e duas derrotas. Em sua partida mais recente, perdeu por 2 a 1 para o Waldhof Mannheim em um amistoso, enquanto seu último jogo oficial terminou em empate por 0 a 0 com o Schalke 04 pela Bundesliga. Antes disso, venceu o Borussia Moenchengladbach por 4 a 3 fora de casa e o Bayer Leverkusen por 3 a 2, mas também perdeu por 2 a 1 para o Bayern Munich.

Borussia Dortmund x Elversberg: histórico recente de confrontos

Não há dados disponíveis sobre os últimos cinco confrontos entre Borussia Dortmund e Elversberg. Mais informações sobre o histórico do duelo serão acrescentadas à medida que estiverem disponíveis.