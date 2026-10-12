O Borussia Dortmund recebe o Eintracht Frankfurt no sábado, 24 de outubro de 2026, no Signal Iduna Park, em Dortmund.

O Dortmund leva vantagem no retrospecto recente do confronto, incluindo uma emocionante vitória por 3 a 2 no último encontro em casa. Os jogos entre as duas equipes costumam ser movimentados e ter muitos gols: foram 22 nos últimos cinco confrontos.

A GOAL reúne tudo o que você precisa saber para garantir ingressos para Borussia Dortmund x Eintracht Frankfurt, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando começa Borussia Dortmund x Eintracht Frankfurt pela Bundesliga?

Borussia Dortmund x Eintracht Frankfurt será no sábado, 24 de outubro de 2026, no Signal Iduna Park, em Dortmund.

Bundesliga - Rodada 7 24 de out. de 2026 - 12:30 Signal Iduna Park

Como comprar ingressos para Borussia Dortmund x Eintracht Frankfurt pela Bundesliga?

As opções para comprar ingressos para Borussia Dortmund x Eintracht Frankfurt pela Bundesliga, no Signal Iduna Park, incluem:

1. Canais oficiais do clube

Portal oficial de ingressos do BVB : os sócios do Borussia Dortmund têm acesso prioritário durante a pré-venda. Jogos muito procurados, como o confronto com o Eintracht Frankfurt, frequentemente têm os ingressos esgotados na venda para sócios, antes da abertura ao público geral.

Mercado secundário oficial do BVB: integrado à plataforma oficial de ingressos do BVB, permite que titulares de ingressos de temporada que não possam comparecer revendam seus lugares com segurança pelo preço nominal oficial.

2. Plataformas de revenda de ingressos

Plataformas de revenda de ingressos: se os ingressos pelos canais oficiais do clube estiverem completamente esgotados, muitas vezes é possível encontrar ingressos comuns em plataformas de revenda como a StubHub . Essas plataformas permitem que torcedores comprem e vendam ingressos para próximos jogos da Bundesliga quando os lotes de venda inicial se esgotam.

Quanto custam os ingressos para Borussia Dortmund x Eintracht Frankfurt pela Bundesliga?

Os preços dos ingressos para Borussia Dortmund x Eintracht Frankfurt no Signal Iduna Park variam bastante conforme a compra seja feita pelo preço nominal nos canais oficiais do clube ou no mercado secundário:

1. Preços nominais da venda oficial inicial (portal de ingressos do BVB)

Na compra direta com o Borussia Dortmund, os preços são fixos de acordo com a categoria do setor no estádio:

Lugares em pé (Südtribüne / Muralha Amarela): € 18,50 (inteira) ou de € 11,00 a € 12,00 (ingressos com desconto / menores de 18 anos)

Lugares sentados (da categoria 6 à categoria 1): de € 35,00 a € 85,00, dependendo da localização e do bloco

Categoria especial / assentos premium: € 95,00

Ingressos para jovens / crianças: de € 10,00 a € 20,00, dependendo da faixa etária

2. Plataformas de revenda de ingressos

Se os ingressos da venda inicial do clube se esgotarem, plataformas de revenda como a StubHub anunciam ingressos a preços definidos pela demanda:

Ingressos comuns (revenda): de cerca de € 75,00 a mais de € 180,00 para assentos básicos ou setores com lugares em pé, enquanto assentos de categoria intermediária custam, em média, entre € 150,00 e € 250,00.

Pacotes VIP / de hospitalidade: de € 400,00 a mais de € 700,00 por pessoa (incluem assentos premium, acesso ao lounge, comida e bebidas).

Borussia Dortmund x Eintracht Frankfurt pela Bundesliga: tudo o que você precisa saber

Momento de Borussia Dortmund e Eintracht Frankfurt

O Borussia Dortmund chega a este jogo com cinco vitórias nos últimos cinco compromissos em todas as competições, com 14 gols marcados e apenas cinco sofridos. Na partida mais recente, venceu o VfB Stuttgart fora de casa por 1 a 0 pela Bundesliga. Também marcou cinco gols sem sofrer nenhum contra o HEBC Hamburg na Copa da Alemanha. Três vitórias, nenhum empate e nenhuma derrota representam um início perfeito na Bundesliga.

Os últimos cinco jogos do Eintracht Frankfurt mostram um cenário mais variado: duas vitórias, dois empates e uma derrota, com 19 gols marcados e 12 sofridos. O resultado mais recente foi um empate por 2 a 2 fora de casa com o Freiburg, enquanto a vitória por 3 a 1 fora de casa sobre o Mainz foi sua melhor atuação na liga nesse período. A derrota por 4 a 1 fora de casa para o Augsburg, no início de setembro, continua sendo motivo de preocupação.

Borussia Dortmund x Eintracht Frankfurt: retrospecto recente

O encontro mais recente entre as equipes terminou com vitória do Dortmund por 3 a 2 pela Bundesliga, no Signal Iduna Park, em maio de 2026. Nos últimos cinco confrontos entre os clubes, o Dortmund leva vantagem, com duas vitórias contra uma do Frankfurt, além de dois empates. As cinco partidas tiveram 22 gols no total, reforçando a tendência de jogos abertos e com muitos gols entre as equipes.