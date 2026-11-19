O Borussia Dortmund recebe o Augsburg no sábado, 12 de dezembro de 2026, no Signal Iduna Park, em Dortmund.

O Dortmund voltou a levar a melhor nos confrontos mais recentes, na temporada 2025–26: venceu fora de casa por 1 a 0 antes de conquistar uma vitória tranquila por 2 a 0 em casa, em março de 2026. Apesar da vantagem histórica do Dortmund, o Augsburg foi um adversário difícil na campanha de 2024–25 e conseguiu uma rara dobradinha na liga, com uma vitória por 2 a 1 em casa e uma surpresa por 1 a 0 em Dortmund.

A GOAL reúne tudo o que você precisa saber para garantir ingressos para Borussia Dortmund x Augsburg, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando é Borussia Dortmund x Augsburg pela Bundesliga?

Borussia Dortmund x Augsburg começa no sábado, 12 de dezembro de 2026, no Signal Iduna Park, em Dortmund.

Bundesliga - Rodada 13 12 de dez. de 2026 - 09:30 Signal Iduna Park

Como comprar ingressos para Borussia Dortmund x Augsburg pela Bundesliga?

Estas são as opções para comprar ingressos para Borussia Dortmund x Augsburg pela Bundesliga:

1. Canais oficiais dos clubes

Loja oficial de ingressos online do BVB (venda primária): Você pode comprar ingressos diretamente pelo portal oficial de ingressos do Borussia Dortmund. As vendas geralmente ocorrem em etapas, começando pelos sócios do clube antes de, raramente, serem abertas ao público geral, caso ainda haja ingressos disponíveis.

Você pode comprar ingressos diretamente pelo portal oficial de ingressos do Borussia Dortmund. As vendas geralmente ocorrem em etapas, começando pelos sócios do clube antes de, raramente, serem abertas ao público geral, caso ainda haja ingressos disponíveis. Loja oficial de ingressos do FC Augsburg (setor visitante): Se você torce para o Augsburg ou procura ingressos para o setor visitante, pode consultar o portal oficial de ingressos do FC Augsburg quando o clube abrir a venda da cota destinada à torcida visitante, cerca de quatro semanas antes da partida.

2. Plataformas de revenda de ingressos

Plataformas de revenda de ingressos: Se os ingressos dos clubes estiverem completamente esgotados, muitas vezes é possível encontrar entradas comuns em plataformas de revenda como a StubHub. Nessas plataformas, torcedores podem comprar e vender ingressos para os próximos jogos da Bundesliga quando as cotas da venda primária se esgotam.

Quanto custam os ingressos para Borussia Dortmund x Augsburg pela Bundesliga?

Veja as estimativas de preços dos ingressos para Borussia Dortmund x Augsburg pela Bundesliga:

1. Canais oficiais dos clubes

Lugares em pé (Südtribüne / Muralha Amarela e setor visitante em pé): € 18,50.

€ 18,50. Categoria 6 (assentos nos cantos superiores / atrás do gol): € 35.

€ 35. Categoria 5 (assentos nos cantos / anel superior): € 50.

€ 50. Categoria 4 (setor familiar e cantos dos anéis inferior/intermediário): € 57.

€ 57. Categoria 3 (assentos na lateral do anel intermediário / na curva inferior): € 65.

€ 65. Categoria 2 (assentos na parte central da lateral): € 70.

€ 70. Categoria 1 (assentos privilegiados na parte central da lateral dos anéis inferior/intermediário): € 85.

€ 85. Categoria 15 (assentos acolchoados premium / parte central privilegiada do anel): € 95.

2. Plataformas de revenda de ingressos

Se os ingressos oficiais se esgotarem nas vendas primárias dos clubes, plataformas de revenda como a StubHub anunciam ingressos com preços definidos pela demanda do mercado:

Lugares em pé / cantos do anel superior: A partir de cerca de € 40 – € 55 .

A partir de cerca de . Assentos comuns nas laterais e no anel intermediário: Aproximadamente € 150 – € 315.

Aproximadamente Pacotes VIP e de hospitalidade: A partir de cerca de € 695 – € 900+.

Borussia Dortmund x Augsburg pela Bundesliga: tudo o que você precisa saber

Momento de Borussia Dortmund e Augsburg

O Borussia Dortmund venceu quatro e empatou um de seus últimos cinco jogos. Sofreu gols em quatro dessas partidas, mas mostrou regularidade para balançar as redes. Seu compromisso mais recente foi uma vitória por 2 a 1 sobre o Elversberg pela Bundesliga. Nessa sequência, também venceu o Real Betis por 2 a 1 na Champions League. O empate por 2 a 2 com o Bayern de Munique foi a única vez em que deixou pontos pelo caminho nesses cinco jogos.

O Augsburg conseguiu apenas uma vitória em seus últimos cinco jogos oficiais, com três derrotas e um empate. Perdeu por 5 a 2 para o RB Leipzig em seu compromisso mais recente pela Bundesliga e também foi derrotado por 1 a 2 pelo Freiburg e por 4 a 3 pelo Elversberg nesse período. Sua única vitória veio na Copa da Alemanha: 4 a 2 fora de casa sobre o Sonnenhof Grossaspach.

Borussia Dortmund x Augsburg: retrospecto recente do confronto

O encontro mais recente entre as equipes foi em março de 2026, quando o Borussia Dortmund venceu por 2 a 0 em casa pela Bundesliga. Nos últimos cinco confrontos diretos, o Dortmund venceu três vezes, contra duas do Augsburg. Entre os resultados dos visitantes estão uma vitória por 1 a 0 no Signal Iduna Park, em março de 2025, e outra por 2 a 1 em casa, em outubro de 2024.