O Borac Banja Luka recebe o Riga FC na quinta-feira, 17 de dezembro de 2026, no Estádio de Banja Luka, em Banja Luka.

As duas equipes se enfrentaram apenas uma vez, em um amistoso internacional entre clubes disputado em 5 de fevereiro de 2025. Na ocasião, o Riga FC venceu a equipe bósnia por 2 a 1.

A GOAL reúne tudo o que você precisa saber para garantir ingressos para Borac Banja Luka x Riga FC, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando começa Borac Banja Luka x Riga FC pela Conference League?

Borac Banja Luka x Riga FC será disputado no Estádio de Banja Luka, em Banja Luka, na quinta-feira, 17 de dezembro de 2026.

Como comprar ingressos para Borac Banja Luka x Riga FC pela Conference League?

Estas são as opções disponíveis para comprar ingressos para o próximo jogo entre Borac Banja Luka e Riga FC pela Conference League:

1. Canais oficiais dos clubes

Canais oficiais do FK Borac Banja Luka: A maneira mais direta e econômica de garantir ingressos comuns para a partida é acompanhar o site oficial e os anúncios nas redes sociais do FK Borac Banja Luka.

A maneira mais direta e econômica de garantir ingressos comuns para a partida é acompanhar o site oficial e os anúncios nas redes sociais do FK Borac Banja Luka. Ingressos destinados à torcida visitante do Riga FC: Os torcedores visitantes que desejam ficar no setor reservado devem consultar diretamente o site oficial do Riga FC ou seus canais de atendimento à torcida, já que a distribuição de ingressos para visitantes em jogos da UEFA é administrada exclusivamente pelo clube visitante.

2. Plataformas de revenda de ingressos

Plataformas de revenda: Se os ingressos nos canais oficiais dos clubes estiverem totalmente esgotados, muitas vezes é possível encontrar entradas comuns em plataformas de revenda como a Ticombo. Essas plataformas permitem que torcedores comprem e vendam ingressos para os próximos jogos da Conference League quando as entradas da venda oficial se esgotam.

Quanto custam os ingressos para Borac Banja Luka x Riga FC pela Conference League?

Confira os preços estimados dos ingressos para Borac Banja Luka x Riga FC pela Conference League:

1. Canais oficiais dos clubes

Arquibancada leste (Istočna tribina): cerca de € 10,20 .

cerca de . Arquibancada oeste, setores laterais A e D (Zapadna tribina): cerca de € 15,30 .

cerca de . Arquibancada oeste, setores centrais B e C (Zapadna tribina): cerca de € 20,45.

2. Plataformas de revenda de ingressos

Se os ingressos oficiais se esgotarem nas vendas dos clubes, plataformas de revenda como a Ticombo oferecem ingressos com preços definidos pela demanda:

Ingresso comum / preço inicial: De € 68 a € 70

De Assentos na lateral do campo: Cerca de € 75 a € 95

Cerca de Assentos centrais na lateral do campo: Cerca de € 85 a € 105

Cerca de VIP / hospitalidade e anúncios de revenda com preços elevados: Até € 1.150 ou mais

Borac Banja Luka x Riga FC pela Conference League: tudo o que você precisa saber

Momento de Borac Banja Luka e Riga FC

O Borac Banja Luka venceu três e perdeu duas de suas últimas cinco partidas em todas as competições. No jogo mais recente, venceu o Radnik Bijeljina por 4 a 1 na Premier League. Nesse período, também derrotou o KuPS por 2 a 0 na Conference League. As únicas derrotas foram para o Mjällby, que venceu a equipe por 2 a 0 em competição europeia. Nos cinco jogos, o Borac marcou dez gols e sofreu quatro.

O Riga FC soma duas vitórias e três empates nos últimos cinco jogos, sem derrotas no período. O resultado mais recente foi um empate por 1 a 1 com o Jablonec na Conference League. A equipe também marcou cinco gols contra o Grobina na vitória por 2 a 5 pela Virsliga, em 26 de outubro. O Riga marcou dez gols e sofreu oito nessas cinco partidas.

Borac Banja Luka x Riga FC: histórico recente de confrontos

Não há dados disponíveis sobre confrontos anteriores entre Borac Banja Luka e Riga FC.