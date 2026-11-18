O Bolton Wanderers recebe o Wrexham na sexta-feira, 11 de dezembro de 2026, no St. Mary's Stadium, em Southampton.
Bolton Wanderers e Wrexham têm um histórico recente equilibrado, com três confrontos pela League One e pelo EFL Trophy na temporada 2024–25. Os jogos entre eles tiveram poucos gols e foram marcados pela solidez defensiva: dois empates por 0 a 0 na liga e uma vitória apertada do Wrexham por 1 a 0 no EFL Trophy.
A GOAL reúne tudo o que você precisa saber para garantir ingressos para Bolton Wanderers x Wrexham, incluindo onde comprá-los e quanto custam.
Quando começa Bolton Wanderers x Wrexham pela Championship?
Bolton Wanderers x Wrexham será disputado no Toughsheet Community Stadium, em Bolton. O horário oficial de início será confirmado mais perto da data da partida.
Como comprar ingressos para Bolton Wanderers x Wrexham pela Championship?
Para comprar ingressos para Bolton Wanderers x Wrexham pela Championship, você pode consultar as seguintes opções:
1. Canais oficiais dos clubes
- Portais oficiais de venda de ingressos dos clubes: Os ingressos podem ser comprados diretamente no site oficial de venda de ingressos do Bolton Wanderers, mediante criação de uma conta de torcedor ou acesso a uma conta existente. A venda prioritária costuma começar para sócios oficiais do clube e titulares de carnês de temporada antes de uma eventual venda geral.
- Setor visitante (torcedores do Wrexham): Os torcedores do Wrexham que viajarem para o jogo devem comprar ingressos pelo canal oficial de venda do Wrexham AFC. A cota para visitantes é distribuída diretamente aos clubes visitantes, e a compra geralmente exige associação ao Wrexham ou histórico na conta para atender aos critérios de pontos de fidelidade.
2. Plataformas de revenda de ingressos
- Plataformas de revenda de ingressos: Se os ingressos dos canais oficiais dos clubes estiverem completamente esgotados, muitas vezes é possível encontrar ingressos comuns em plataformas de revenda como a StubHub. Essas plataformas permitem que torcedores comprem e vendam ingressos para próximos jogos da Championship quando as cotas da venda oficial se esgotam.
Quanto custam os ingressos para Bolton Wanderers x Wrexham pela Championship?
Confira a estimativa de preços dos ingressos para Bolton Wanderers x Wrexham pela Championship:
1. Canais oficiais dos clubes
- Ingressos comuns para adultos no setor mandante: £ 30 a £ 38.
- Ingressos com desconto (pessoas a partir de 65 anos e menores de 23/21 anos): £ 20 a £ 28.
- Ingressos para jovens e crianças (menores de 18 anos e menores de 12 anos): £ 10 a £ 15.
- Ingressos da cota para visitantes: £ 26 a £ 32.
- Pacotes de hospitalidade para o dia do jogo: £ 85 a mais de £ 180.
2. Plataformas de revenda de ingressos
Se os ingressos se esgotarem na venda oficial dos clubes, plataformas de revenda como a StubHub anunciam ingressos com preços definidos pela demanda do mercado:
- Ingressos comuns de revenda (setor mandante): £ 70 a mais de £ 110.
- Ingressos de revenda de alta demanda ou premium na altura do meio-campo: £ 110 a mais de £ 160.
- Ingressos de revenda para o setor visitante: £ 95 a mais de £ 150.
Bolton Wanderers x Wrexham pela Championship: tudo o que você precisa saber
Momento de Bolton Wanderers e Wrexham
O Bolton venceu uma, empatou uma e perdeu três de suas últimas cinco partidas na Championship, com cinco gols marcados e nove sofridos nesse período. O resultado mais recente foi uma derrota em casa por 3 a 1 para o Derby County, após uma derrota por 3 a 2 para o Bristol City. A goleada sofrida por 5 a 1 diante do Middlesbrough foi o golpe mais duro nesse intervalo, embora a vitória por 1 a 0 fora de casa contra o Charlton Athletic e o empate sem gols com o Southampton tenham proporcionado algum alívio. O Bolton sofreu gols em quatro de seus últimos cinco jogos.
O Wrexham venceu duas, empatou uma e perdeu duas de suas últimas cinco partidas na Championship, com oito gols marcados e quatro sofridos. O resultado mais recente foi um empate por 1 a 1 com o Wolverhampton Wanderers, depois de uma vitória por 2 a 0 sobre o Middlesbrough. O Wrexham também venceu o Preston North End por 4 a 1 nessa sequência, embora as derrotas para Sheffield United e Blackburn Rovers evidenciem a irregularidade que a equipe de Parkinson precisa superar.
Bolton Wanderers x Wrexham: histórico recente de confrontos
O encontro mais recente entre os dois clubes ocorreu em março de 2025, quando empataram por 0 a 0 pela League One no Racecourse Ground. Antes disso, as equipes se enfrentaram pelo EFL Trophy em fevereiro de 2025, com vitória do Wrexham por 1 a 0 em casa. O único outro confronto registrado nos dados foi um empate por 0 a 0 pela League One em agosto de 2024, quando o Bolton recebeu o Wrexham. Nos três confrontos diretos listados, o Wrexham leva vantagem com uma vitória, enquanto duas partidas terminaram empatadas.