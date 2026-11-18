O Bolton Wanderers recebe o Wrexham na sexta-feira, 11 de dezembro de 2026, no St. Mary's Stadium, em Southampton.

Bolton Wanderers e Wrexham têm um histórico recente equilibrado, com três confrontos pela League One e pelo EFL Trophy na temporada 2024–25. Os jogos entre eles tiveram poucos gols e foram marcados pela solidez defensiva: dois empates por 0 a 0 na liga e uma vitória apertada do Wrexham por 1 a 0 no EFL Trophy.

A GOAL reúne tudo o que você precisa saber para garantir ingressos para Bolton Wanderers x Wrexham, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando começa Bolton Wanderers x Wrexham pela Championship?

Bolton Wanderers x Wrexham será disputado no Toughsheet Community Stadium, em Bolton. O horário oficial de início será confirmado mais perto da data da partida.

Championship - Rodada 21 11 de dez. de 2026 - 15:00 Toughsheet Community Stadium

Como comprar ingressos para Bolton Wanderers x Wrexham pela Championship?

Para comprar ingressos para Bolton Wanderers x Wrexham pela Championship, você pode consultar as seguintes opções:

1. Canais oficiais dos clubes

Portais oficiais de venda de ingressos dos clubes: Os ingressos podem ser comprados diretamente no site oficial de venda de ingressos do Bolton Wanderers, mediante criação de uma conta de torcedor ou acesso a uma conta existente. A venda prioritária costuma começar para sócios oficiais do clube e titulares de carnês de temporada antes de uma eventual venda geral.

Os ingressos podem ser comprados diretamente no site oficial de venda de ingressos do Bolton Wanderers, mediante criação de uma conta de torcedor ou acesso a uma conta existente. A venda prioritária costuma começar para sócios oficiais do clube e titulares de carnês de temporada antes de uma eventual venda geral. Setor visitante (torcedores do Wrexham): Os torcedores do Wrexham que viajarem para o jogo devem comprar ingressos pelo canal oficial de venda do Wrexham AFC. A cota para visitantes é distribuída diretamente aos clubes visitantes, e a compra geralmente exige associação ao Wrexham ou histórico na conta para atender aos critérios de pontos de fidelidade.

2. Plataformas de revenda de ingressos

Plataformas de revenda de ingressos: Se os ingressos dos canais oficiais dos clubes estiverem completamente esgotados, muitas vezes é possível encontrar ingressos comuns em plataformas de revenda como a StubHub. Essas plataformas permitem que torcedores comprem e vendam ingressos para próximos jogos da Championship quando as cotas da venda oficial se esgotam.

Quanto custam os ingressos para Bolton Wanderers x Wrexham pela Championship?

Confira a estimativa de preços dos ingressos para Bolton Wanderers x Wrexham pela Championship:

1. Canais oficiais dos clubes

Ingressos comuns para adultos no setor mandante: £ 30 a £ 38 .

. Ingressos com desconto (pessoas a partir de 65 anos e menores de 23/21 anos): £ 20 a £ 28 .

. Ingressos para jovens e crianças (menores de 18 anos e menores de 12 anos): £ 10 a £ 15 .

. Ingressos da cota para visitantes: £ 26 a £ 32 .

. Pacotes de hospitalidade para o dia do jogo: £ 85 a mais de £ 180.

2. Plataformas de revenda de ingressos

Se os ingressos se esgotarem na venda oficial dos clubes, plataformas de revenda como a StubHub anunciam ingressos com preços definidos pela demanda do mercado:

Ingressos comuns de revenda (setor mandante): £ 70 a mais de £ 110 .

. Ingressos de revenda de alta demanda ou premium na altura do meio-campo: £ 110 a mais de £ 160 .

. Ingressos de revenda para o setor visitante: £ 95 a mais de £ 150.

Bolton Wanderers x Wrexham pela Championship: tudo o que você precisa saber

Momento de Bolton Wanderers e Wrexham

O Bolton venceu uma, empatou uma e perdeu três de suas últimas cinco partidas na Championship, com cinco gols marcados e nove sofridos nesse período. O resultado mais recente foi uma derrota em casa por 3 a 1 para o Derby County, após uma derrota por 3 a 2 para o Bristol City. A goleada sofrida por 5 a 1 diante do Middlesbrough foi o golpe mais duro nesse intervalo, embora a vitória por 1 a 0 fora de casa contra o Charlton Athletic e o empate sem gols com o Southampton tenham proporcionado algum alívio. O Bolton sofreu gols em quatro de seus últimos cinco jogos.

O Wrexham venceu duas, empatou uma e perdeu duas de suas últimas cinco partidas na Championship, com oito gols marcados e quatro sofridos. O resultado mais recente foi um empate por 1 a 1 com o Wolverhampton Wanderers, depois de uma vitória por 2 a 0 sobre o Middlesbrough. O Wrexham também venceu o Preston North End por 4 a 1 nessa sequência, embora as derrotas para Sheffield United e Blackburn Rovers evidenciem a irregularidade que a equipe de Parkinson precisa superar.

Bolton Wanderers x Wrexham: histórico recente de confrontos

O encontro mais recente entre os dois clubes ocorreu em março de 2025, quando empataram por 0 a 0 pela League One no Racecourse Ground. Antes disso, as equipes se enfrentaram pelo EFL Trophy em fevereiro de 2025, com vitória do Wrexham por 1 a 0 em casa. O único outro confronto registrado nos dados foi um empate por 0 a 0 pela League One em agosto de 2024, quando o Bolton recebeu o Wrexham. Nos três confrontos diretos listados, o Wrexham leva vantagem com uma vitória, enquanto duas partidas terminaram empatadas.