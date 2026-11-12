O Bolton Wanderers recebe o Blackburn Rovers no sábado, 5 de dezembro de 2026, no Bramall Lane, em Sheffield.

Nos confrontos mais recentes entre as equipes pela liga, durante a temporada 2018/19 da Championship, o Blackburn Rovers levou a melhor ao vencer por 1 a 0 em casa e depois por 2 a 0 no Ewood Park. Antes desses jogos, o histórico do confronto incluía partidas marcantes com muitos gols, entre elas uma vitória dominante do Bolton por 4 a 0 e um triunfo do Blackburn por 4 a 1 na campanha de 2013/14.

Deixe a GOAL mostrar tudo o que você precisa saber para garantir ingressos para Bolton Wanderers x Blackburn Rovers, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando começa Bolton Wanderers x Blackburn Rovers pela Championship?

Bolton Wanderers x Blackburn Rovers será disputado no Toughsheet Community Stadium, em Bolton, como parte da programação de jogos da Championship.

Championship - Rodada 19 5 de dez. de 2026 - 07:30 Toughsheet Community Stadium

Como comprar ingressos para Bolton Wanderers x Blackburn Rovers pela Championship?

Para comprar ingressos para o jogo entre Bolton Wanderers e Blackburn Rovers pela Championship, você pode considerar as seguintes opções:

1. Canais oficiais dos clubes

Canal oficial do Bolton Wanderers: Compre diretamente pelo site oficial ou pela bilheteria do clube, criando uma conta de torcedor. É uma opção ideal para a torcida mandante e para verificar a disponibilidade na venda geral.

Compre diretamente pelo site oficial ou pela bilheteria do clube, criando uma conta de torcedor. É uma opção ideal para a torcida mandante e para verificar a disponibilidade na venda geral. Canal oficial do Blackburn Rovers: Torcedores visitantes podem comprar ingressos destinados especificamente a eles diretamente pelo portal oficial de ingressos do Blackburn Rovers.

2. Plataformas de revenda de ingressos

Plataformas de revenda de ingressos: Se as opções oficiais dos clubes estiverem totalmente esgotadas, muitas vezes é possível encontrar ingressos comuns em plataformas de revenda como a Ticombo. Essas plataformas permitem que torcedores comprem e vendam ingressos para os próximos jogos da Championship quando os lotes iniciais se esgotam.

Quanto custam os ingressos para Bolton Wanderers x Blackburn Rovers pela Championship?

Confira a estimativa de preços dos ingressos para o jogo entre Bolton Wanderers e Blackburn Rovers pela Championship:

1. Canais oficiais dos clubes

Ingressos comuns: Geralmente custam de £ 22 a £ 36 .

Geralmente custam de . Pacotes de hospitalidade no dia do jogo: A partir de cerca de £ 42.

2. Plataformas de revenda de ingressos

Se os ingressos oficiais se esgotarem nos canais de venda dos clubes, plataformas de revenda como a Ticombo oferecem ingressos a preços determinados pela demanda do mercado:

Lugares no anel inferior: A partir de £ 67 a £ 71 .

A partir de . Revenda padrão e lugares com vista da lateral do campo: Em média, entre £ 75 e £ 86.

Bolton Wanderers x Blackburn Rovers pela Championship: tudo o que você precisa saber

Momento de Bolton Wanderers e Blackburn Rovers

O Bolton Wanderers chega a este jogo com duas vitórias, um empate e duas derrotas nas últimas cinco partidas pela Championship. Seu compromisso mais recente terminou com vitória por 1 a 0 fora de casa sobre o Charlton Athletic, após derrotas para o Bristol City (3 a 2) e para o Middlesbrough (5 a 1), esta última por goleada. Nesses cinco jogos, o Bolton marcou cinco gols e sofreu nove.

O Blackburn Rovers também venceu duas e perdeu três de suas últimas cinco partidas pela Championship. Seu resultado mais recente foi uma derrota por 2 a 1 para o Stoke City, depois de perder por 4 a 0 para o Swansea City. O Blackburn também venceu o Wrexham por 2 a 0 nessa sequência e, ao longo dos cinco jogos, marcou sete gols e sofreu oito.

Bolton Wanderers x Blackburn Rovers: histórico recente do confronto

O encontro mais recente entre as duas equipes terminou empatado em 2 a 2 em um amistoso de pré-temporada, em julho de 2021. Antes disso, o último confronto oficial ocorreu em abril de 2019, quando o Blackburn Rovers venceu o Bolton Wanderers por 2 a 0 pela Championship. Nos cinco confrontos diretos listados, o Blackburn venceu dois, o Bolton venceu um e dois terminaram empatados.