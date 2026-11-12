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Championship
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Como comprar ingressos para Bolton Wanderers x Blackburn Rovers: preços para o jogo da Championship, informações sobre a partida, vendas de última hora e mais

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Bolton Wanderers
Blackburn
Championship

Bolton Wanderers enfrenta o Blackburn Rovers na Championship. Saiba como garantir seus ingressos.

O Bolton Wanderers recebe o Blackburn Rovers no sábado, 5 de dezembro de 2026, no Bramall Lane, em Sheffield.

Nos confrontos mais recentes entre as equipes pela liga, durante a temporada 2018/19 da Championship, o Blackburn Rovers levou a melhor ao vencer por 1 a 0 em casa e depois por 2 a 0 no Ewood Park. Antes desses jogos, o histórico do confronto incluía partidas marcantes com muitos gols, entre elas uma vitória dominante do Bolton por 4 a 0 e um triunfo do Blackburn por 4 a 1 na campanha de 2013/14.

Deixe a GOAL mostrar tudo o que você precisa saber para garantir ingressos para Bolton Wanderers x Blackburn Rovers, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando começa Bolton Wanderers x Blackburn Rovers pela Championship?

Bolton Wanderers x Blackburn Rovers será disputado no Toughsheet Community Stadium, em Bolton, como parte da programação de jogos da Championship.

crest
Championship - Rodada 19
Toughsheet Community Stadium

Como comprar ingressos para Bolton Wanderers x Blackburn Rovers pela Championship?

Para comprar ingressos para o jogo entre Bolton Wanderers e Blackburn Rovers pela Championship, você pode considerar as seguintes opções:

1. Canais oficiais dos clubes

  • Canal oficial do Bolton Wanderers: Compre diretamente pelo site oficial ou pela bilheteria do clube, criando uma conta de torcedor. É uma opção ideal para a torcida mandante e para verificar a disponibilidade na venda geral.
  • Canal oficial do Blackburn Rovers: Torcedores visitantes podem comprar ingressos destinados especificamente a eles diretamente pelo portal oficial de ingressos do Blackburn Rovers.

2. Plataformas de revenda de ingressos

  • Plataformas de revenda de ingressos: Se as opções oficiais dos clubes estiverem totalmente esgotadas, muitas vezes é possível encontrar ingressos comuns em plataformas de revenda como a Ticombo. Essas plataformas permitem que torcedores comprem e vendam ingressos para os próximos jogos da Championship quando os lotes iniciais se esgotam.

Quanto custam os ingressos para Bolton Wanderers x Blackburn Rovers pela Championship?

Confira a estimativa de preços dos ingressos para o jogo entre Bolton Wanderers e Blackburn Rovers pela Championship:

1. Canais oficiais dos clubes

  • Ingressos comuns: Geralmente custam de £ 22 a £ 36.
  • Pacotes de hospitalidade no dia do jogo: A partir de cerca de £ 42.

2. Plataformas de revenda de ingressos

Se os ingressos oficiais se esgotarem nos canais de venda dos clubes, plataformas de revenda como a Ticombo oferecem ingressos a preços determinados pela demanda do mercado:

  • Lugares no anel inferior: A partir de £ 67 a £ 71.
  • Revenda padrão e lugares com vista da lateral do campo: Em média, entre £ 75 e £ 86.

Bolton Wanderers x Blackburn Rovers pela Championship: tudo o que você precisa saber

Momento de Bolton Wanderers e Blackburn Rovers

O Bolton Wanderers chega a este jogo com duas vitórias, um empate e duas derrotas nas últimas cinco partidas pela Championship. Seu compromisso mais recente terminou com vitória por 1 a 0 fora de casa sobre o Charlton Athletic, após derrotas para o Bristol City (3 a 2) e para o Middlesbrough (5 a 1), esta última por goleada. Nesses cinco jogos, o Bolton marcou cinco gols e sofreu nove.

O Blackburn Rovers também venceu duas e perdeu três de suas últimas cinco partidas pela Championship. Seu resultado mais recente foi uma derrota por 2 a 1 para o Stoke City, depois de perder por 4 a 0 para o Swansea City. O Blackburn também venceu o Wrexham por 2 a 0 nessa sequência e, ao longo dos cinco jogos, marcou sete gols e sofreu oito.

BOL

BOL - Sequência

SOU
E0-0
MID
D1-5
BRC
D2-3
CHA
V0-1
DER
D3-1
Gol marcado (sofrido)
5/11
Jogos com mais de 2,5 gols
3/5
Ambas as equipes marcaram
3/5
BLB

BLB - Sequência

WBA
D3-2
WRE
V2-0
SWA
D4-0
STK
D1-2
WHU
V2-1
Gol marcado (sofrido)
7/10
Jogos com mais de 2,5 gols
4/5
Ambas as equipes marcaram
3/5

Bolton Wanderers x Blackburn Rovers: histórico recente do confronto

O encontro mais recente entre as duas equipes terminou empatado em 2 a 2 em um amistoso de pré-temporada, em julho de 2021. Antes disso, o último confronto oficial ocorreu em abril de 2019, quando o Blackburn Rovers venceu o Bolton Wanderers por 2 a 0 pela Championship. Nos cinco confrontos diretos listados, o Blackburn venceu dois, o Bolton venceu um e dois terminaram empatados.

Confrontos

Bolton WanderersEmpateBlackburn
1
2
2
Amistosos de clubes
Bolton Wanderers badge
Bolton Wanderers
BOL
2
Blackburn badge
Blackburn
BLB
2
FJ
Championship
Blackburn badge
Blackburn
BLB
2
Bolton Wanderers badge
Bolton Wanderers
BOL
0
FJ
Championship
Bolton Wanderers badge
Bolton Wanderers
BOL
0
Blackburn badge
Blackburn
BLB
1
FJ
Championship
Bolton Wanderers badge
Bolton Wanderers
BOL
1
Blackburn badge
Blackburn
BLB
0
FJ
Championship
Blackburn badge
Blackburn
BLB
0
Bolton Wanderers badge
Bolton Wanderers
BOL
0
FJ
3Gols marcados5
Jogos sobre 2.5 gols1/5
Ambas as equipes marcaram1/5

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