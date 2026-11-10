Você tem 24 anos ou mais?

Ajude-nos a verificar sua idade respondendo com sinceridade. Este site contém publicidade relacionada a jogos de azar destinada a maiores de 24 anos.

Conteúdo com restrição de idade

Você não tem idade suficiente para visualizar conteúdo relacionado a apostas. Você será redirecionado para a página inicial.

alt
Ao VivoIngressos
Esta página tem links afiliados. Quando você compra um serviço ou um produto por meio desses links, nós podemos ganhar uma comissão.
Campeonato Italiano
team-logoBologna
Stadio Renato Dell'Ara
team-logoRoma
Book Bologna vs Roma Tickets
Com a ajuda da

Como comprar ingressos para Bologna x Roma: preços para o jogo da Serie A, informações sobre a partida, vendas de última hora e mais

SHOPPING
Tickets
Bologna
Roma
Campeonato Italiano

Bologna enfrenta a Roma na Serie A. Veja como garantir seus ingressos.

O Bologna recebe a Roma no sábado, 5 de dezembro de 2026, no Stadio Renato Dell'Ara, em Bolonha.

O confronto mais recente entre as equipes pela Serie A aconteceu em 25 de abril de 2026, quando a Roma venceu por 2 a 0 fora de casa, em Bolonha, com gols de Donyell Malen e Neil El Aynaoui. Antes, na primavera de 2026, os dois clubes também se enfrentaram em um confronto emocionante pelas oitavas de final da Liga Europa da UEFA, que o Bologna venceu por uma margem apertada de 5 a 4 no placar agregado após um jogo de volta com muitos gols.

GOAL reúne tudo o que você precisa saber para conseguir ingressos para Bologna x Roma, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando começa Bologna x Roma pela Serie A?

Bologna x Roma começa no sábado, 5 de dezembro de 2026, no Stadio Renato Dell'Ara, em Bolonha.

crest
Campeonato Italiano - Rodada 14
Stadio Renato Dell'Ara

Como comprar ingressos para Bologna x Roma pela Serie A?

Para comprar ingressos para Bologna x Roma pela Serie A, você pode considerar as seguintes opções:

1. Canais oficiais dos clubes

  • Venda oficial de ingressos dos clubes: Os ingressos podem ser comprados diretamente nos sites oficiais dos dois clubes (Bologna FC e AS Roma), a forma mais confiável de garantir lugares pelo preço original.

2. Plataformas de revenda de ingressos

  • Plataformas de revenda de ingressos: Se os ingressos nos canais oficiais dos clubes estiverem completamente esgotados, muitas vezes é possível encontrar ingressos comuns em plataformas de revenda como a StubHub. Essas plataformas permitem que torcedores comprem e vendam ingressos para os próximos jogos da Serie A quando os lotes da venda oficial se esgotam.

Quanto custam os ingressos para Bologna x Roma pela Serie A?

Confira os preços dos ingressos para Bologna x Roma pela Serie A:

1. Canais oficiais dos clubes

  • Curva / setores atrás dos gols: de € 30 a € 45
  • Distinti / arquibancadas laterais: de € 55 a € 90
  • Tribuna / arquibancada central: de € 110 a € 180 ou mais

2. Plataformas de revenda de ingressos

Se os ingressos oficiais estiverem esgotados na venda direta dos clubes, plataformas de revenda como a StubHub anunciam ingressos com preços definidos pela demanda do mercado:

  • Curva / setores superiores: de € 40 a € 85
  • Distinti / assentos laterais: de € 115 a € 150
  • Áreas premium / hospitalidade VIP: de € 160 a € 200 ou mais

Bologna x Roma pela Serie A: tudo o que você precisa saber

Momento de Bologna e Roma

O Bologna venceu quatro dos últimos cinco jogos em todas as competições e perdeu apenas para a Inter. Seu resultado mais recente foi uma vitória por 2 a 1 em casa sobre o Monza. Nessa sequência, também venceu o AC Milan por 4 a 2 fora de casa. A equipe de Palladino marcou 11 gols e sofreu cinco nessas cinco partidas.

A Roma venceu quatro dos últimos cinco jogos e empatou um. Sua partida mais recente foi a vitória por 5 a 2 fora de casa sobre a Udinese. Antes disso, também bateu o Cagliari por 4 a 2. A equipe de Gasperini marcou 18 gols e sofreu dez nas últimas cinco partidas, incluindo uma vitória por 4 a 0 sobre o Slovan Bratislava pela Champions League.

BOL

BOL - Sequência

INT
D1-3
CGL
V0-2
MIL
V2-4
MON
V2-1
PAR
V1-2
Gol marcado (sofrido)
11/7
Jogos com mais de 2,5 gols
4/5
Ambas as equipes marcaram
4/5
ROM

ROM - Sequência

NAP
E3-3
CGL
V4-2
UDI
V2-5
MUN
D3-2
SAS
V3-0
Gol marcado (sofrido)
17/10
Jogos com mais de 2,5 gols
5/5
Ambas as equipes marcaram
4/5

Bologna x Roma: retrospecto recente do confronto direto

O encontro mais recente entre as equipes aconteceu em 25 de abril de 2026, quando a Roma venceu por 2 a 0 no Stadio Renato Dell'Ara, pela Serie A. No início daquele mesmo mês, os clubes se enfrentaram duas vezes pela Liga Europa, com o Bologna vencendo por 3 a 4 no placar agregado após um empate por 1 a 1 em Bolonha e uma derrota da Roma por 3 a 4 em casa. Nos últimos cinco confrontos diretos, a Roma venceu dois, o Bologna venceu dois e houve um empate.

Confrontos

BolognaEmpateRoma
1
2
2
Campeonato Italiano
Bologna badge
Bologna
BOL
0
Roma badge
Roma
ROM
2
FJ
Liga Europa
Roma badge
Roma
ROM
3
Bologna badge
Bologna
BOL
4
FJ
Liga Europa
Bologna badge
Bologna
BOL
1
Roma badge
Roma
ROM
1
FJ
Campeonato Italiano
Roma badge
Roma
ROM
1
Bologna badge
Bologna
BOL
0
FJ
Campeonato Italiano
Bologna badge
Bologna
BOL
2
Roma badge
Roma
ROM
2
FJ
4Gols marcados6
Jogos sobre 2.5 gols1/5
Ambas as equipes marcaram2/5

GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

Siga GOAL no Google