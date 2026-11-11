O Bologna recebe a Roma no sábado, 5 de dezembro de 2026, no Stadio Renato Dell'Ara, em Bolonha.

O confronto mais recente entre as equipes pela Serie A aconteceu em 25 de abril de 2026, quando a Roma venceu por 2 a 0 fora de casa, em Bolonha, com gols de Donyell Malen e Neil El Aynaoui. No início da primavera de 2026, os dois clubes também se enfrentaram em um duelo emocionante pelas oitavas de final da Liga Europa, que o Bologna venceu por 5 a 4 no placar agregado após um jogo de volta com muitos gols.

Deixe que a GOAL mostre tudo o que você precisa saber para garantir ingressos para Bologna x Roma, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando começa Bologna x Roma pela Serie A?

Bologna x Roma começa no sábado, 5 de dezembro de 2026, no Stadio Renato Dell'Ara, em Bolonha.

Campeonato Italiano - Rodada 14 4 de dez. de 2026 - 14:45 Stadio Renato Dell'Ara

Como comprar ingressos para Bologna x Roma pela Serie A?

Para comprar ingressos para Bologna x Roma pela Serie A, você pode consultar as seguintes opções:

1. Canais oficiais dos clubes

Venda oficial dos clubes: Os ingressos podem ser comprados diretamente nos sites oficiais dos dois clubes (Bologna FC e AS Roma), a forma mais confiável de garantir lugares pelo preço original.

2. Plataformas de revenda de ingressos

Plataformas de revenda de ingressos: Se os ingressos oficiais dos clubes estiverem completamente esgotados, muitas vezes é possível encontrar ingressos de entrada geral em plataformas de revenda como a StubHub. Essas plataformas permitem que torcedores comprem e vendam ingressos para próximos jogos da Serie A quando as cotas da venda oficial se esgotam.

Quanto custam os ingressos para Bologna x Roma pela Serie A?

Confira os preços dos ingressos para Bologna x Roma pela Serie A:

1. Canais oficiais dos clubes

Curva / setores comuns atrás dos gols: € 30 a € 45

€ 30 a € 45 Distinti / arquibancadas laterais: € 55 a € 90

€ 55 a € 90 Tribuna / arquibancada central: € 110 a € 180 ou mais

2. Plataformas de revenda de ingressos

Se os ingressos oficiais se esgotarem na venda direta dos clubes, plataformas de revenda como a StubHub anunciam ingressos com preços definidos pela demanda do mercado:

Curva / setores superiores: € 40 a € 85

€ 40 a € 85 Distinti / assentos laterais: € 115 a € 150

€ 115 a € 150 Premium / hospitalidade VIP: € 160 a € 200 ou mais

Bologna x Roma pela Serie A: tudo o que você precisa saber

Momento de Bologna e Roma

O Bologna venceu quatro de seus últimos cinco jogos em todas as competições, perdendo apenas para a Inter. Seu resultado mais recente foi uma vitória por 2 a 1 em casa sobre o Monza, e a equipe também venceu o AC Milan por 4 a 2 fora de casa nessa sequência. O time de Palladino marcou 11 gols e sofreu cinco nesses cinco jogos.

A Roma venceu quatro e empatou um de seus últimos cinco jogos. Sua partida mais recente foi a vitória por 5 a 2 fora de casa contra a Udinese, e a equipe também havia derrotado o Cagliari por 4 a 2 antes disso. O time de Gasperini marcou 18 gols e sofreu dez em seus últimos cinco jogos, incluindo uma vitória por 4 a 0 sobre o Slovan Bratislava pela Champions League.

Bologna x Roma: retrospecto dos confrontos recentes

O confronto mais recente entre as equipes aconteceu em 25 de abril de 2026, quando a Roma venceu por 2 a 0 no Stadio Renato Dell'Ara, pela Serie A. No início daquele mesmo mês, os clubes se enfrentaram duas vezes pela Liga Europa, com o Bologna vencendo por 3 a 4 no placar agregado após um empate por 1 a 1 em Bolonha e uma derrota da Roma por 3 a 4 em casa. Nos cinco confrontos mais recentes, a Roma venceu dois, o Bologna venceu dois e um terminou empatado.