O Bologna recebe o Palermo na terça-feira, 15 de dezembro de 2026, no Estádio Renato Dell'Ara, em Bolonha.
O último confronto oficial entre os clubes foi em abril de 2017 e terminou em um empate sem gols na Sicília, depois de uma convincente vitória do Bologna por 3 a 1 em casa no início daquela temporada. Mais recentemente, os dois times se enfrentaram em um amistoso de pré-temporada, em julho de 2023, que terminou em um movimentado empate por 2 a 2.
Deixe a GOAL mostrar tudo o que você precisa saber para garantir ingressos para Bologna x Palermo, incluindo onde comprá-los e quanto custam.
Quando será Bologna x Palermo pela Copa da Itália?
Bologna x Palermo será disputado no Estádio Renato Dell'Ara, em Bolonha, na terça-feira, 15 de dezembro de 2026.
Como comprar ingressos para Bologna x Palermo pela Copa da Itália?
Para comprar ingressos para Bologna x Palermo pela Copa da Itália, você pode consultar as seguintes opções:
1. Canais oficiais do clube
- Venda oficial de ingressos do clube: Você pode comprar ingressos diretamente pelo site oficial do Bologna FC ou pelo aplicativo oficial do Bologna FC 1909. O clube tem uma parceria com a Vivaticket para a venda de ingressos avulsos. Por lá, você pode escolher seu setor, como Curva, Distinti ou Tribune, e concluir a compra digital pelo celular.
2. Plataformas de revenda de ingressos
- Plataformas de revenda de ingressos: Se os ingressos nos canais oficiais do clube estiverem completamente esgotados, muitas vezes é possível encontrar ingressos comuns em plataformas de revenda como a StubHub. Essas plataformas permitem que torcedores comprem e vendam ingressos para próximos jogos da Copa da Itália quando as cotas da venda inicial se esgotam.
Quanto custam os ingressos para Bologna x Palermo pela Copa da Itália?
Confira os preços dos ingressos para Bologna x Palermo pela Copa da Itália:
1. Canais oficiais do clube
- Setores Curva (Curva Bulgarelli / Curva San Luca): € 15 a € 25.
- Distinti (laterais/arquibancadas superiores): € 25 a € 45.
- Tribuna Coperta (arquibancada principal coberta): € 50 a € 90.
- Poltrone / hospitalidade VIP: € 150 a € 350 ou mais.
2. Plataformas de revenda de ingressos
Se os ingressos se esgotarem na venda inicial do clube, plataformas de revenda como a StubHub anunciam ingressos com preços definidos pela demanda do mercado:
- Curva San Luca / setores atrás do gol: € 25 a € 45.
- Distinti Laterali / Centrali: € 35 a € 75.
- Tribuna Coperta / revenda de ingressos premium: € 75 a € 150 ou mais.
Bologna x Palermo pela Copa da Itália: tudo o que você precisa saber
Fase de Bologna e Palermo
O Bologna venceu quatro e perdeu um dos últimos cinco jogos em todas as competições. Sua única derrota foi para a Inter (1 a 3). Na partida mais recente, venceu o Parma fora de casa por 1 a 2, dando sequência a uma série que também incluiu uma vitória por 2 a 4 sobre o Milan, fora de casa, e outra por 2 a 1 sobre o Monza, em casa. Nessas cinco partidas, o Bologna marcou nove gols e sofreu oito, mostrando disposição para atacar mesmo quando deixava espaços na defesa.
O Palermo somou três vitórias e dois empates nos últimos cinco jogos pela Série B italiana, sem perder nesse período. O resultado mais recente foi um empate por 1 a 1 com o Ascoli, após uma vitória por 3 a 1 sobre o LR Vicenza. A equipe também empatou por 3 a 3 com o Pisa e venceu a Carrarese por 2 a 1. Ao todo, marcou dez gols e sofreu sete nesses cinco jogos.
Bologna x Palermo: histórico recente de confrontos
O encontro mais recente entre os dois clubes foi um empate por 2 a 2 em um amistoso disputado em julho de 2023. Antes disso, os quatro confrontos haviam sido pela Série A italiana. O último jogo oficial ocorreu em abril de 2017, quando Palermo e Bologna empataram por 0 a 0. Nos cinco jogos registrados, o Bologna venceu um, o Palermo venceu um e três terminaram empatados.