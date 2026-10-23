Como comprar ingressos para Bodoe/Glimt x Lille: preços da Champions League, informações sobre o jogo, vendas de última hora e mais

Esta partida marca o primeiro confronto oficial entre os dois clubes em competições da UEFA. O Bodø/Glimt chega ao jogo em busca de recuperar o embalo após uma sequência de resultados variados em competições nacionais e europeias, incluindo uma derrota para o Bayern de Munique na estreia na Champions League.

Deixe que a GOAL mostre tudo o que você precisa saber para garantir ingressos para Bodø/Glimt x Lille, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando será Bodø/Glimt x Lille pela Champions League?

Bodø/Glimt x Lille será disputado no Aspmyra Stadion, em Bodø, na terça-feira, 3 de novembro de 2026.

Liga dos Campeões - Rodada 4 3 de nov. de 2026 - 15:00 Aspmyra Stadion

Como comprar ingressos para Bodø/Glimt x Lille pela Champions League?

Estas são as opções disponíveis para comprar ingressos para a partida da Champions League entre FK Bodø/Glimt e LOSC Lille:

Venda oficial dos clubes: Consulte diretamente os sites oficiais do FK Bodø/Glimt, para ingressos da equipe mandante no Aspmyra Stadion, ou do LOSC Lille para verificar a disponibilidade de ingressos na venda regular, períodos de prioridade para sócios ou pacotes oficiais dos clubes.

Plataformas de revenda de ingressos: Se as opções oficiais dos clubes estiverem totalmente esgotadas, muitas vezes é possível encontrar ingressos comuns em plataformas de revenda, como a StubHub.

Quanto custam os ingressos para Bodø/Glimt x Lille pela Champions League?

Os preços dos ingressos para a partida da Champions League entre FK Bodø/Glimt e LOSC Lille variam conforme o canal de venda e o lugar escolhido. Como o Aspmyra Stadion tem capacidade menor, de cerca de 8.270 lugares, a demanda afeta significativamente os preços.

1. Canais oficiais dos clubes

Ingressos comuns: Os preços geralmente variam de € 35 a € 150 , seguindo as faixas habituais da fase de liga da UEFA, conforme os lugares fiquem atrás dos gols ou nas arquibancadas laterais.

Setores para torcedores e famílias: Os ingressos mais baratos para sócios dos clubes ou para setores específicos geralmente custam a partir de € 30 a € 50 , embora a disponibilidade para jogos europeus de grande destaque seja extremamente limitada.

Ingressos para o setor visitante: O preço máximo para torcedores visitantes é limitado pelas regras da UEFA a € 50 , em linha com os valores de ingressos equivalentes para a torcida mandante.

2. Plataformas de revenda de ingressos

Se os ingressos oficiais se esgotarem nas vendas dos clubes, plataformas de revenda como a StubHub oferecem ingressos com preços determinados pela demanda:

Lugares mais baratos ou nas arquibancadas superiores: Os preços em plataformas de revenda e de troca de ingressos começam em torno de € 270 a € 310 , devido à alta demanda e à capacidade limitada do estádio.

Lugares nas arquibancadas laterais: Os assentos com vista privilegiada nas arquibancadas principais geralmente custam € 300 a € 550 ou mais no mercado de revenda.

Pacotes VIP e de hospitalidade: Os preços de ofertas premium ou restritas nas plataformas podem ser significativamente mais altos, dependendo da disponibilidade e dos valores cobrados pelos vendedores em tempo real.

Bodø/Glimt x Lille pela Champions League: tudo o que você precisa saber

Momento de Bodø/Glimt e Lille

O Bodø/Glimt venceu três e perdeu duas de suas últimas cinco partidas em todas as competições. Em seu jogo mais recente, venceu o Rana FK por 6 a 2 pela copa, em 1º de outubro, embora tenha perdido a partida anterior pela Eliteserien para o Brann por 2 a 1. Sua campanha na Champions League começou com uma derrota por 5 a 0 para o Bayern de Munique. Nos cinco jogos, o Glimt marcou 14 gols e sofreu 16, com o resultado contra o Bayern pesando muito nos números defensivos.

O Lille venceu duas, empatou uma e perdeu duas de suas últimas cinco partidas. Seu resultado mais recente foi uma derrota por 2 a 1 para o Nice pela Ligue 1, em 20 de setembro, mas antes disso venceu o Troyes por 2 a 0 no campeonato. Na Champions League, a equipe sofreu uma derrota por 3 a 2 para o Real Betis. O Lille marcou seis gols e sofreu oito nos cinco jogos.

Bodø/Glimt x Lille: histórico recente de confrontos diretos

Não há dados disponíveis sobre confrontos anteriores entre Bodø/Glimt e Lille. A partida no Aspmyra Stadion será o primeiro confronto oficial registrado entre os dois clubes.