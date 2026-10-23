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Como comprar ingressos para Bodoe/Glimt x Lille: preços da Champions League, informações sobre o jogo, vendas de última hora e mais

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Bodoe/Glimt enfrenta o Lille na Champions League. Veja como garantir seus ingressos

Esta partida marca o primeiro confronto oficial entre os dois clubes em competições da UEFA. O Bodø/Glimt chega ao jogo em busca de recuperar o embalo após uma sequência de resultados variados em competições nacionais e europeias, incluindo uma derrota para o Bayern de Munique na estreia na Champions League.

Deixe que a GOAL mostre tudo o que você precisa saber para garantir ingressos para Bodø/Glimt x Lille, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando será Bodø/Glimt x Lille pela Champions League?

Bodø/Glimt x Lille será disputado no Aspmyra Stadion, em Bodø, na terça-feira, 3 de novembro de 2026.

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Aspmyra Stadion

Como comprar ingressos para Bodø/Glimt x Lille pela Champions League?

Estas são as opções disponíveis para comprar ingressos para a partida da Champions League entre FK Bodø/Glimt e LOSC Lille:

  • Venda oficial dos clubes: Consulte diretamente os sites oficiais do FK Bodø/Glimt, para ingressos da equipe mandante no Aspmyra Stadion, ou do LOSC Lille para verificar a disponibilidade de ingressos na venda regular, períodos de prioridade para sócios ou pacotes oficiais dos clubes.
  • Plataformas de revenda de ingressos: Se as opções oficiais dos clubes estiverem totalmente esgotadas, muitas vezes é possível encontrar ingressos comuns em plataformas de revenda, como a StubHub.

Quanto custam os ingressos para Bodø/Glimt x Lille pela Champions League?

Os preços dos ingressos para a partida da Champions League entre FK Bodø/Glimt e LOSC Lille variam conforme o canal de venda e o lugar escolhido. Como o Aspmyra Stadion tem capacidade menor, de cerca de 8.270 lugares, a demanda afeta significativamente os preços.

1. Canais oficiais dos clubes

  • Ingressos comuns: Os preços geralmente variam de € 35 a € 150, seguindo as faixas habituais da fase de liga da UEFA, conforme os lugares fiquem atrás dos gols ou nas arquibancadas laterais.
  • Setores para torcedores e famílias: Os ingressos mais baratos para sócios dos clubes ou para setores específicos geralmente custam a partir de € 30 a € 50, embora a disponibilidade para jogos europeus de grande destaque seja extremamente limitada.
  • Ingressos para o setor visitante: O preço máximo para torcedores visitantes é limitado pelas regras da UEFA a € 50, em linha com os valores de ingressos equivalentes para a torcida mandante.

2. Plataformas de revenda de ingressos

Se os ingressos oficiais se esgotarem nas vendas dos clubes, plataformas de revenda como a StubHub oferecem ingressos com preços determinados pela demanda:

  • Lugares mais baratos ou nas arquibancadas superiores: Os preços em plataformas de revenda e de troca de ingressos começam em torno de € 270 a € 310, devido à alta demanda e à capacidade limitada do estádio.
  • Lugares nas arquibancadas laterais: Os assentos com vista privilegiada nas arquibancadas principais geralmente custam € 300 a € 550 ou mais no mercado de revenda.
  • Pacotes VIP e de hospitalidade: Os preços de ofertas premium ou restritas nas plataformas podem ser significativamente mais altos, dependendo da disponibilidade e dos valores cobrados pelos vendedores em tempo real.

Bodø/Glimt x Lille pela Champions League: tudo o que você precisa saber

Momento de Bodø/Glimt e Lille

O Bodø/Glimt venceu três e perdeu duas de suas últimas cinco partidas em todas as competições. Em seu jogo mais recente, venceu o Rana FK por 6 a 2 pela copa, em 1º de outubro, embora tenha perdido a partida anterior pela Eliteserien para o Brann por 2 a 1. Sua campanha na Champions League começou com uma derrota por 5 a 0 para o Bayern de Munique. Nos cinco jogos, o Glimt marcou 14 gols e sofreu 16, com o resultado contra o Bayern pesando muito nos números defensivos.

O Lille venceu duas, empatou uma e perdeu duas de suas últimas cinco partidas. Seu resultado mais recente foi uma derrota por 2 a 1 para o Nice pela Ligue 1, em 20 de setembro, mas antes disso venceu o Troyes por 2 a 0 no campeonato. Na Champions League, a equipe sofreu uma derrota por 3 a 2 para o Real Betis. O Lille marcou seis gols e sofreu oito nos cinco jogos.

BOD

BOD - Sequência

RAN
V2-6
KBK
V3-1
BVB
V1-0
H-K
V0-2
NAP
D4-3
Gol marcado (sofrido)
15/7
Jogos com mais de 2,5 gols
3/5
Ambas as equipes marcaram
3/5
LIL

LIL - Sequência

ZUL
V2-1
LEH
V1-0
ARS
D3-0
B29
E1-1
GAL
D2-4
Gol marcado (sofrido)
6/9
Jogos com mais de 2,5 gols
3/5
Ambas as equipes marcaram
3/5

Bodø/Glimt x Lille: histórico recente de confrontos diretos

Não há dados disponíveis sobre confrontos anteriores entre Bodø/Glimt e Lille. A partida no Aspmyra Stadion será o primeiro confronto oficial registrado entre os dois clubes.

#JVEDGPGCSGPSequência
1
PSGPSGPSG
3300145+99
V
V
V
2
Aston VillaAston VillaAVL
3300123+99
V
V
V
3
LiverpoolLiverpoolLIV
3300127+59
V
V
V
4
Real MadridReal MadridRMA
3300105+59
V
V
V
5
BétisBétisBET
330074+39
V
V
V
6
StuttgartStuttgartSTU
321072+57
E
V
V
7
ArsenalArsenalARS
321062+47
E
V
V
8
BarcelonaBarcelonaBAR
3201116+56
D
V
V
9
ComoComoCOM
3201105+56
V
D
V
10
Manchester CityManchester CityMCI
320195+46
V
D
V
11
Club BruggeClub BruggeCLB
320196+36
V
V
D
12
SportingSportingSCP
320174+36
D
V
V
13
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
320154+16
V
D
V
14
Bayern de MuniqueBayern de MuniqueFCB
3120105+55
E
E
V
15
RomaRomaROM
311185+34
V
D
E
16
Atlético de MadridAtlético de MadridATM
311143+14
E
V
D
17
Shakhtar DonetskShakhtar DonetskSHK
311143+14
D
V
E
18
PSVPSVPSV
31112204
V
D
E
19
VillarrealVillarrealVIL
31028803
D
V
D
20
Inter de MilãoInter de MilãoINT
310256-13
V
D
D
20
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
310256-13
D
D
V
22
NapoliNapoliNAP
310257-23
V
D
D
23
GalatasarayGalatasarayGAL
310269-33
V
D
D
24
LASKLASKLAS
310269-33
V
D
D
25
Sabah FKSabah FKSAB
310236-33
D
V
D
26
FeyenoordFeyenoordFEY
310248-43
D
V
D
27
LensLensRCL
310237-43
D
D
V
28
Bodo/GlimtBodo/GlimtBOD
310249-53
D
V
D
29
AEK AthensAEK AthensAEK
310238-53
D
D
V
29
LeipzigLeipzigRBL
310238-53
D
V
D
31
FenerbahçeFenerbahçeFB
302139-62
E
D
E
32
Slavia PragaSlavia PragaSLP
301247-31
E
D
D
33
VikingVikingVIK
301259-41
D
E
D
34
PortoPortoPOR
300326-40
D
D
D
35
LilleLilleLIL
3003410-60
D
D
D
36
Slovan BratislavaSlovan BratislavaSBR
3003113-120
D
D
D
Classificação às quartas de final

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