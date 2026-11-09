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Como comprar ingressos para Bodoe/Glimt x LASK: preços da Champions League, informações sobre a partida, vendas de última hora e mais

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Bodoe/Glimt enfrenta o LASK na Champions League. Saiba como garantir seus ingressos

O Bodø/Glimt recebe o LASK na terça-feira, 24 de novembro de 2026, no Aspmyra Stadion, em Bodø.

FK Bodø/Glimt e LASK não têm confrontos oficiais registrados em competições da UEFA. Assim, a próxima partida será o primeiro encontro entre os clubes. O duelo histórico será disputado no Aspmyra Stadion, onde o Bodø/Glimt tentará aproveitar o mando de campo na fase de liga da Champions League.

Quando é o jogo entre Bodø/Glimt e LASK pela Champions League?

Bodø/Glimt e LASK se enfrentam no Aspmyra Stadion, em Bodø, na terça-feira, 24 de novembro de 2026.

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Como comprar ingressos para Bodø/Glimt x LASK pela Champions League?

Para comprar ingressos para o jogo da Champions League entre Bodø/Glimt e LASK no Aspmyra Stadion, você pode consultar as seguintes opções:

1. Canais oficiais dos clubes

  • Venda oficial de ingressos dos clubes: Consulte os sites oficiais do FK Bodø/Glimt e do LASK para verificar a venda direta de ingressos, as vendas para sócios e a disponibilidade para o público geral. Os clubes normalmente administram a distribuição principal de ingressos para torcedores da casa e visitantes.

2. Plataformas de revenda de ingressos

  • Plataformas de revenda: Se os ingressos pelos canais oficiais dos clubes estiverem totalmente esgotados, muitas vezes é possível encontrar ingressos comuns em plataformas de revenda como a StubHub. Essas plataformas permitem que torcedores comprem e vendam ingressos para os próximos jogos da Champions League quando as cotas da venda inicial se esgotam.

Quanto custam os ingressos para Bodø/Glimt x LASK pela Champions League?

Veja as estimativas de preços dos ingressos para o jogo da Champions League entre Bodø/Glimt e LASK:

1. Canais oficiais dos clubes

  • Ingressos comuns: Costumam custar aproximadamente de € 40 a € 150, dependendo muito da categoria e da localização do assento.

2. Plataformas de revenda de ingressos

Se os ingressos se esgotarem nas vendas oficiais dos clubes, plataformas de revenda como a StubHub anunciam ingressos com preços definidos pela demanda do mercado:

  • Setores nas laterais do campo: Preços a partir de cerca de € 260 a € 340.
  • Assentos premium e pacotes VIP: Preços de € 450 a mais de € 1.400, dependendo da demanda e da disponibilidade exata à medida que o dia do jogo se aproxima.

Bodø/Glimt x LASK pela Champions League: tudo o que você precisa saber

Momento de Bodø/Glimt e LASK

O Bodø/Glimt venceu quatro e perdeu uma de suas últimas cinco partidas em todas as competições. Seu jogo mais recente terminou em derrota por 4 a 3 para o Napoli na Champions League, mas, antes disso, venceu o Borussia Dortmund por 1 a 0 na mesma competição. Também derrotou o Hamarkameratene por 2 a 0 e o Kristiansund BK por 3 a 1 na Eliteserien, além de vencer o Rana FK por 6 a 2 na copa. Nessas cinco partidas, o Bodø/Glimt marcou 12 gols e sofreu oito.

O LASK venceu duas e perdeu duas de suas últimas cinco partidas. Uma das vitórias foi por 3 a 2 sobre o Sporting CP na Champions League, em seu jogo mais recente. Antes, sofreu uma derrota por 6 a 3 para o Liverpool e outra por 2 a 0 para o Rapid Wien em uma competição nacional. Uma vitória por 4 a 0 sobre o Austria Lustenau e outra por 2 a 1 sobre o First Vienna FC, em um amistoso, completam a sequência. O LASK marcou onze gols e sofreu treze nessas cinco partidas.

BOD

BOD - Sequência

NAP
D4-3
VAL
D0-1
VIK
V3-2
LIL
E0-0
TRO
V0-2
Gol marcado (sofrido)
8/7
Jogos com mais de 2,5 gols
2/5
Ambas as equipes marcaram
2/5
LAS

LAS - Sequência

SAL
D1-3
RIE
V5-4
WSG
V2-1
SBR
V4-0
RIE
V2-4
Gol marcado (sofrido)
16/10
Jogos com mais de 2,5 gols
5/5
Ambas as equipes marcaram
4/5

Bodø/Glimt x LASK: histórico recente de confrontos

Não há registros de confrontos oficiais anteriores entre Bodø/Glimt e LASK nos dados disponíveis. Este jogo da Champions League no Aspmyra Stadion representa o primeiro encontro registrado entre os dois clubes.

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