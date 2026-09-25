Bodoe/Glimt enfrenta o Borussia Dortmund na quarta-feira, 14 de outubro de 2026, no Aspmyra Stadion, em Bodoe.

Este confronto marca apenas o segundo encontro competitivo entre as duas equipes, após o duelo emocionante na campanha da Champions League de 2025. A localização em alta latitude do Aspmyra e seu gramado artificial representam um teste específico de estádio para a equipe alemã visitante.

Deixe a GOAL trazer tudo o que você precisa saber sobre como garantir ingressos para Bodoe/Glimt x Borussia Dortmund, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando será o pontapé inicial de Bodoe/Glimt x Borussia Dortmund pela Champions League?

Bodoe/Glimt x Borussia Dortmund começa no Aspmyra Stadion, em Bodoe, na quarta-feira, 14 de outubro de 2026.

Liga dos Campeões - Rodada 2 14 de out. de 2026 - 15:00 Aspmyra Stadion

Como comprar ingressos para Bodoe/Glimt x Borussia Dortmund pela Champions League?

Para comprar ingressos para FK Bodø/Glimt x Borussia Dortmund na UEFA Champions League, no Aspmyra Stadion, siga estas principais opções de compra:

1. Vendas oficiais do clube mandante (portal de ingressos do FK Bodø/Glimt)

Fonte principal: o FK Bodø/Glimt vende ingressos para partidas por meio de seu site oficial e da plataforma de venda de ingressos (TicketCo).

Prioridade para portadores de carnê de temporada: portadores de carnê de temporada e sócios do clube recebem a primeira janela de prioridade para resgatar ou comprar assentos adicionais em casa para jogos europeus.

Venda geral: quaisquer ingressos restantes para entrada geral são colocados à venda para o público em geral algumas semanas antes do dia da partida. Dada a pequena capacidade do Aspmyra Stadion (cerca de 8.200 lugares), as vendas gerais para grandes jogos europeus se esgotam rapidamente.

2. Torcedores visitantes / setor visitante (portal do Borussia Dortmund)

Torcedores visitantes: se você torce pelo Borussia Dortmund, os ingressos no setor visitante devem ser garantidos diretamente por meio do portal oficial de torcedores do Borussia Dortmund ou do sistema de ingressos para sócios do clube.

Quanto custam os ingressos para Bodoe/Glimt x Borussia Dortmund pela Champions League?

Os preços dos ingressos para FK Bodø/Glimt x Borussia Dortmund no Aspmyra Stadion variam dependendo de você comprar ingressos primários pelo valor de face ou ingressos no mercado secundário:

1. Ingressos primários pelo valor de face: os ingressos padrão da fase de grupos/liga da UEFA Champions League vendidos diretamente pelo FK Bodø/Glimt ou destinados aos torcedores visitantes normalmente variam de aproximadamente €30 a €70 para entrada geral padrão de adulto.

2. Mercado secundário e revenda: devido à pequena capacidade do Aspmyra Stadion (cerca de 8.200 lugares) e à alta demanda, os preços atuais em plataformas secundárias de ingressos, como a StubHub começam em torno de €360 a €441 por ingresso, com assentos premium nas laterais longas alcançando valores mais altos.

Bodoe/Glimt x Borussia Dortmund pela Champions League: tudo o que você precisa saber

Forma de Bodoe/Glimt x Borussia Dortmund

O Bodoe/Glimt venceu quatro de suas últimas cinco partidas em todas as competições, com sua única derrota acontecendo na estreia da Champions League contra o Bayern de Munique, quando perdeu por 5 a 0. Sua partida mais recente foi uma vitória por 3 a 2 sobre o Sandefjord na Eliteserien. Antes da derrota para o Bayern, o Glimt venceu o Fredrikstad por 2 a 1 fora de casa e bateu o Rosenborg por 4 a 2 em casa. Ao longo dessas cinco partidas, marcou 15 gols e sofreu 11, embora o resultado contra o Bayern distorça significativamente os números defensivos.

O Borussia Dortmund venceu todas as suas últimas cinco partidas, marcou 13 gols e sofreu apenas dois nesse processo. Seu resultado mais recente foi uma confortável vitória por 3 a 0 sobre o Paderborn na Bundesliga. O Dortmund também venceu o Villarreal por 3 a 2 na estreia da Champions League e ganhou fora de casa do Hoffenheim por 3 a 2 na Bundesliga, demonstrando sua capacidade de arrancar resultados como visitante.

Bodoe/Glimt x Borussia Dortmund: retrospecto recente do confronto

Os dois clubes se enfrentaram uma vez na Champions League, empatando por 2 a 2 no Signal Iduna Park, em dezembro de 2025, com o Borussia Dortmund sendo o mandante daquela partida. Esse resultado representa o único dado disponível de confronto direto entre as equipes, o que significa que este jogo no Aspmyra Stadion é apenas a segunda vez em que eles se enfrentam nesse nível.