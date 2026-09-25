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Como comprar ingressos para Bodoe/Glimt x Borussia Dortmund: preços da Champions League, informações da partida, vendas de última hora e mais

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Bodoe/Glimt enfrenta o Borussia Dortmund na Liga dos Campeões. Veja como garantir seus ingressos

Bodoe/Glimt enfrenta o Borussia Dortmund na quarta-feira, 14 de outubro de 2026, no Aspmyra Stadion, em Bodoe.

Este confronto marca apenas o segundo encontro competitivo entre as duas equipes, após o duelo emocionante na campanha da Champions League de 2025. A localização em alta latitude do Aspmyra e seu gramado artificial representam um teste específico de estádio para a equipe alemã visitante.

Deixe a GOAL trazer tudo o que você precisa saber sobre como garantir ingressos para Bodoe/Glimt x Borussia Dortmund, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando será o pontapé inicial de Bodoe/Glimt x Borussia Dortmund pela Champions League?

Bodoe/Glimt x Borussia Dortmund começa no Aspmyra Stadion, em Bodoe, na quarta-feira, 14 de outubro de 2026.

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Liga dos Campeões - Rodada 2
Aspmyra Stadion

Como comprar ingressos para Bodoe/Glimt x Borussia Dortmund pela Champions League?

Para comprar ingressos para FK Bodø/Glimt x Borussia Dortmund na UEFA Champions League, no Aspmyra Stadion, siga estas principais opções de compra:

1. Vendas oficiais do clube mandante (portal de ingressos do FK Bodø/Glimt)

  • Fonte principal: o FK Bodø/Glimt vende ingressos para partidas por meio de seu site oficial e da plataforma de venda de ingressos (TicketCo).
  • Prioridade para portadores de carnê de temporada: portadores de carnê de temporada e sócios do clube recebem a primeira janela de prioridade para resgatar ou comprar assentos adicionais em casa para jogos europeus.
  • Venda geral: quaisquer ingressos restantes para entrada geral são colocados à venda para o público em geral algumas semanas antes do dia da partida. Dada a pequena capacidade do Aspmyra Stadion (cerca de 8.200 lugares), as vendas gerais para grandes jogos europeus se esgotam rapidamente.

2. Torcedores visitantes / setor visitante (portal do Borussia Dortmund)

  • Torcedores visitantes: se você torce pelo Borussia Dortmund, os ingressos no setor visitante devem ser garantidos diretamente por meio do portal oficial de torcedores do Borussia Dortmund ou do sistema de ingressos para sócios do clube.

Quanto custam os ingressos para Bodoe/Glimt x Borussia Dortmund pela Champions League?

Os preços dos ingressos para FK Bodø/Glimt x Borussia Dortmund no Aspmyra Stadion variam dependendo de você comprar ingressos primários pelo valor de face ou ingressos no mercado secundário:

1. Ingressos primários pelo valor de face: os ingressos padrão da fase de grupos/liga da UEFA Champions League vendidos diretamente pelo FK Bodø/Glimt ou destinados aos torcedores visitantes normalmente variam de aproximadamente €30 a €70 para entrada geral padrão de adulto.

2. Mercado secundário e revenda: devido à pequena capacidade do Aspmyra Stadion (cerca de 8.200 lugares) e à alta demanda, os preços atuais em plataformas secundárias de ingressos, como a StubHub começam em torno de €360 a €441 por ingresso, com assentos premium nas laterais longas alcançando valores mais altos.

Bodoe/Glimt x Borussia Dortmund pela Champions League: tudo o que você precisa saber

Forma de Bodoe/Glimt x Borussia Dortmund

O Bodoe/Glimt venceu quatro de suas últimas cinco partidas em todas as competições, com sua única derrota acontecendo na estreia da Champions League contra o Bayern de Munique, quando perdeu por 5 a 0. Sua partida mais recente foi uma vitória por 3 a 2 sobre o Sandefjord na Eliteserien. Antes da derrota para o Bayern, o Glimt venceu o Fredrikstad por 2 a 1 fora de casa e bateu o Rosenborg por 4 a 2 em casa. Ao longo dessas cinco partidas, marcou 15 gols e sofreu 11, embora o resultado contra o Bayern distorça significativamente os números defensivos.

O Borussia Dortmund venceu todas as suas últimas cinco partidas, marcou 13 gols e sofreu apenas dois nesse processo. Seu resultado mais recente foi uma confortável vitória por 3 a 0 sobre o Paderborn na Bundesliga. O Dortmund também venceu o Villarreal por 3 a 2 na estreia da Champions League e ganhou fora de casa do Hoffenheim por 3 a 2 na Bundesliga, demonstrando sua capacidade de arrancar resultados como visitante.

BOD

BOD - Sequência

RBK
V4-2
FRE
V1-2
FCB
D5-0
SAN
V3-2
BRA
D2-1
Gol marcado (sofrido)
10/12
Jogos com mais de 2,5 gols
5/5
Ambas as equipes marcaram
4/5
BVB

BVB - Sequência

HAM
V0-5
TSG
V2-3
VIL
V3-2
SCP
V3-0
STU
V0-1
Gol marcado (sofrido)
15/4
Jogos com mais de 2,5 gols
4/5
Ambas as equipes marcaram
2/5

Bodoe/Glimt x Borussia Dortmund: retrospecto recente do confronto

Os dois clubes se enfrentaram uma vez na Champions League, empatando por 2 a 2 no Signal Iduna Park, em dezembro de 2025, com o Borussia Dortmund sendo o mandante daquela partida. Esse resultado representa o único dado disponível de confronto direto entre as equipes, o que significa que este jogo no Aspmyra Stadion é apenas a segunda vez em que eles se enfrentam nesse nível.

Confrontos

Bodo/GlimtEmpateBorussia Dortmund
0
1
0
Liga dos Campeões
Borussia Dortmund badge
Borussia Dortmund
BVB
2
Bodo/Glimt badge
Bodo/Glimt
BOD
2
FJ
2Gols marcados2
Jogos sobre 2.5 gols1/1
Ambas as equipes marcaram1/1
#JVEDGPGCSGPSequência
1
PSGPSGPSG
110061+53
V
2
Bayern de MuniqueBayern de MuniqueFCB
110050+53
V
3
BarcelonaBarcelonaBAR
110051+43
V
4
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
110040+43
V
5
ComoComoCOM
110041+33
V
6
StuttgartStuttgartSTU
110031+23
V
6
SportingSportingSCP
110031+23
V
8
Manchester CityManchester CityMCI
110020+23
V
9
LensLensRCL
110032+13
V
9
BétisBétisBET
110032+13
V
9
Aston VillaAston VillaAVL
110032+13
V
12
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
110032+13
V
13
Real MadridReal MadridRMA
110021+13
V
13
LiverpoolLiverpoolLIV
110021+13
V
15
ArsenalArsenalARS
110010+13
V
16
AEK AthensAEK AthensAEK
110010+13
V
17
RomaRomaROM
10101101
E
17
Shakhtar DonetskShakhtar DonetskSHK
10101101
E
19
PSVPSVPSV
10101101
E
19
FenerbahçeFenerbahçeFB
10101101
E
21
VillarrealVillarrealVIL
100123-10
D
22
Club BruggeClub BruggeCLB
100123-10
D
22
Slavia PragaSlavia PragaSLP
100123-10
D
22
LilleLilleLIL
100123-10
D
25
Inter de MilãoInter de MilãoINT
100112-10
D
25
Atlético de MadridAtlético de MadridATM
100112-10
D
27
LASKLASKLAS
100101-10
D
27
NapoliNapoliNAP
100101-10
D
29
GalatasarayGalatasarayGAL
100113-20
D
29
VikingVikingVIK
100113-20
D
31
PortoPortoPOR
100102-20
D
32
LeipzigLeipzigRBL
100114-30
D
33
FeyenoordFeyenoordFEY
100115-40
D
34
Sabah FKSabah FKSAB
100104-40
D
35
Slovan BratislavaSlovan BratislavaSLB
100116-50
D
36
Bodo/GlimtBodo/GlimtBOD
100105-50
D
Classificação às quartas de final

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