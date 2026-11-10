Como comprar ingressos para Bochum x Augsburg: preços da Copa da Alemanha, informações sobre a partida, vendas de última hora e mais

O Bochum recebe o Augsburg na terça-feira, 1º de dezembro de 2026, no Vonovia Ruhrstadion, em Bochum.

O confronto mais recente entre os clubes em uma competição de copa ocorreu na segunda fase da Copa da Alemanha, em 28 de outubro de 2025, quando o Bochum venceu fora de casa por 1 a 0 na WWK Arena, com gol de Gerrit Holtmann. Na Bundesliga de 2024/25, os encontros entre as equipes também foram equilibrados: o Augsburg venceu por 1 a 0 em casa e, depois, por 2 a 1 fora, no Vonovia Ruhrstadion.

A GOAL traz tudo o que você precisa saber para garantir ingressos para Bochum x Augsburg, incluindo onde comprá-los e quanto custam.

Quando começa Bochum x Augsburg pela Copa da Alemanha?

Bochum x Augsburg começa na terça-feira, 1º de dezembro de 2026, no Vonovia Ruhrstadion, em Bochum.

Copa da Alemanha - 1/8 2 de dez. de 2026 - 14:45 Vonovia Ruhrstadion

Como comprar ingressos para Bochum x Augsburg pela Copa da Alemanha?

Para comprar ingressos para o próximo jogo entre Bochum e Augsburg pela Copa da Alemanha, você pode considerar as seguintes opções:

1. Canais oficiais dos clubes

Venda oficial dos clubes: Você pode comprar ingressos diretamente nos portais oficiais de venda do VfL Bochum, para os setores da torcida da casa no Vonovia Ruhrstadion, ou do FC Augsburg, para os setores destinados à torcida visitante.

2. Plataformas de revenda de ingressos

Plataformas de revenda: Se os ingressos nos canais oficiais dos clubes estiverem totalmente esgotados, muitas vezes é possível encontrar entradas comuns em plataformas de revenda como a Ticombo. Essas plataformas permitem que torcedores comprem e vendam ingressos para os próximos jogos da Copa da Alemanha quando as entradas da venda oficial se esgotam.

Quanto custam os ingressos para Bochum x Augsburg pela Copa da Alemanha?

Confira as opções de preços de ingressos para o próximo jogo entre Bochum e Augsburg pela Copa da Alemanha:

1. Canais oficiais dos clubes

Ingressos para setores sem assentos: Os preços geralmente começam entre € 17 e € 20 .

Os preços geralmente começam entre . Assentos comuns: Os preços normalmente variam de € 25 a € 60.

2. Plataformas de revenda de ingressos

Se os ingressos se esgotarem na venda oficial dos clubes, plataformas de revenda como a Ticombo oferecem ingressos a preços determinados pela demanda do mercado:

Setor inferior / torcida: Preços a partir de aproximadamente € 28 a € 45 .

Preços a partir de aproximadamente . Assentos no setor intermediário: Preços a partir de cerca de € 80 a € 90 ou mais.

Bochum x Augsburg pela Copa da Alemanha: tudo o que você precisa saber

Momento de Bochum e Augsburg

O Bochum chega para a partida com duas vitórias, um empate e duas derrotas nos últimos cinco jogos, considerando todas as competições. Seu resultado mais recente foi uma vitória por 2 a 1 fora de casa contra o Energie Cottbus, na segunda divisão alemã. A equipe também venceu o Mainz 05 por 2 a 0 na Copa da Alemanha. Antes disso, perdeu para Kaiserslautern e Arminia Bielefeld e empatou em 1 a 1 com o Wolfsburg. Nesses cinco jogos, o Bochum marcou seis gols e sofreu cinco.

O Augsburg chega com duas vitórias, dois empates e uma derrota nos últimos cinco jogos. Seu resultado mais recente foi uma derrota por 2 a 1 para o Freiburg, na Bundesliga. A equipe também empatou em 1 a 1 com o Union Berlin e segurou o Bayern de Munique em um empate por 2 a 2, além de vencer o Sonnenhof Großaspach por 4 a 2 fora de casa na copa. O Augsburg marcou onze gols e sofreu oito nesses cinco jogos, números que refletem uma equipe que cria chances, mas continua vulnerável na defesa.

Bochum x Augsburg: retrospecto recente do confronto

O encontro mais recente entre os dois clubes ocorreu em 28 de outubro de 2025, pela Copa da Alemanha, quando o Augsburg recebeu o Bochum e perdeu por 1 a 0. Antes disso, o Bochum venceu o Augsburg por 2 a 1 fora de casa, em uma partida da Bundesliga em abril de 2025. Nos últimos cinco confrontos diretos, o Augsburg venceu duas vezes, o Bochum venceu duas e uma partida terminou empatada. As equipes protagonizaram duelos disputados nos últimos anos, com um retrospecto equilibrado.